Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 6 по 12 апреля

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 6 по 12 апреля?

Весы

Весам, которые как всегда, будут окружены целой толпой поклонников, придется сделать выбор, что для них всегда представляет серьезную сложность. Но у звезд есть подсказка, которую предстаивтелям знака необходимо принять во внимание: они советуют обращать внимание на то, как ведут себя претенденты на их расположение. Цветы, шампанское и конфеты — это, конечно, очень красиво, но ежедневная и трогательная забота о представительницах знака — гораздо важнее, во всяком случае, если речь идет о серьезных отношениях, а не ярком, но кратковременном романе.

Стрелец

Стрельцам пора перестать страдать по поводу отношений, оставшихся в прошлом, и открыть свое сердце новой связи, которая, образно говоря, уже стоят у них на пороге. Обратив внимание на кого-то из окружающих — особенно тех, кто недавно появился рядом с представителями знака — самое главное, не дать предубеждению испортить зарождающиеся чувствами. Возможно, что-то в них покажется странным и непонятным, но с окончательными выводами все-таки спешить не стоит. Конечно, второй раз произвести первое впечатление невозможно, но почему бы не дать судьбе второй шанс.

Рыбы

Рыбам желательно сделать важный, но невероятно сложный для них шанс: проанализировать свою личную жизнь, отделив иллюзии от реальности. Представители знака, любимое желание которых — большую часть времени проводить в мечтах о любви, часто наделяют находящегося рядом с ними человека совершенно не свойственными ему чертами. В результате, столкнувшись с настоящим положением дел, которая кажется им грубой и неприемлемой, они начинают страдать, хотя если бы они не выдавали желаемое за действительное, а изначально приняли близкого человека таким, какой он есть, проблем бы не возникло.

