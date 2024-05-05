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Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 6 по 12 мая

Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 6 по 12 мая

Любовный гороскоп на неделю / Фото: Credits

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье. 

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области. 

Кому повезет в любви на этой неделе – с 6 по 12 мая?

Близнецы 

Близнецам придется выбирать между двумя претендентами на их руку и сердце, и надо сказать, что эта задача окажется для них не из легких: разным сторонам их натуры будут соответствовать разные люди. Останется только – как невесте из гоголевской "Женитьбы" – жалеть, что качества одного невозможно объединить с качествами другого. Тем не мене все-таки придется взять себя в руки и на ком-то остановиться. 

Скорпион 

Скорпионы смогут на собственном опыте убедиться в том, что старая любовь не ржавеет. Встретив человека, который когда-то был к ним неравнодушен, они поймут, что его чувства так до конца и не остыли. Но вот захотят ли сами представители знака продолжать отношения, которые когда-то оборвались, - большой вопрос. В настоящее время в их личной жизни все складывается удачно, а участие в любовном треугольнике нарушит баланс. 

Стрелец 

Стрельцы поступают неправильно, тоскуя по прошлым отношениям и не обращая внимания на человека, с которым вполне могли бы построить новые – гораздо более счастливые. Конечно, представителям знака упрямства не занимать, и если они решили, что данная кандидатура их не устраивает, то будут стоять на своем даже вопреки здравому смыслу, но в данном случае никому, кроме самих себя, они хуже не сделают. 

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