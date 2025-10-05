Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 6 по 12 октября

Сердце / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 6 по 12 октября?

Телец

Тельцам — если, конечно, они на какое-то время не хотят остаться одинокими — не стоит отталкивать от себя любимого человека, который в чем-то перед ними провинился. Скорее всего, он действительно был перед ними неправ, но теперь он осознал свою вину и готов искренне признать ошибку, а это уже немало. Так что нежелательно продолжать держаться за свою обиду, как утопающий за спасательный круг — нужно проявить великодушие, тем более, что это в их интересах.

Лев

Львам не стоит, как принято говорить в таких случаях, гневить бога: в их личной жизни все — на зависть многим, поэтому звезды настоятельно рекомендуют им не «раскачивать лодку», а хранить мир в отношениях с любимым человеком любыми возможными способами. Если же представители знака продолжат испытывать его терпение, устраивая перманентные скандалы, дело закончится самым неприятным способом — расставанием.

Козерог

Козерогам, будучи не самым романтичным знаком Зодиака, звезды обещают накал страстей, которые они до этого видели только в сериальных мелодрамах. Такое развитие событий позволит этим деловым и практичным людям вспомнить о том, что в жизни существуют не только дедлайны, квартальные отчеты и деловые переговоры, но и свидания, расставания, ожидания — такой режим не осложнит профессиональную жизнь, а сделает ее более успешной.