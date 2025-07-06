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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
134
Время на прочтение
2 мин

Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 7-13 июля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Любовь

Любовь / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 7 по 13 июля?

Овен

Овнам, которые поссорились с близким человеком, необходимо приложить максимум усилий для примирения — в конце концов, именно они — точнее, их вспыльчивость — виновата в случившемся конфликте, да и переживают они из-за него больше, чем когда-либо. Главное, забыть о поводе, который стал причиной раздора. Им оказались подозрения для ревности, которые не имеют под собой реального основания, а, значит, и сориться было ни к чему.

Рак

Раки очень щепетильны в вопросах личной жизни, поэтому редко знакомятся на улице, предпочитая общение на работе — там не бывает неприятных сюрпризов. Но на этой неделе им стоит изменить своему незыблемому правилу — свою любовь, а, возможно, и судьбу они смогут встретить именно на улице. При этом совершенно не обязательно судить о новом знакомом по внешнему виду –. иногда миллионеры вылудят как простые смертные.

Весы

Весам не стоит торопиться, обижаясь на любимого человека. Надо дать себе — и, особенно, ему — немного времени для того, чтобы ситуация устоялась, а обе стороны конфликта — «остыли» и успокоились. Глядя на случившееся с такой позиции, можно будет понять, что на самом деле ничего серьезного не произошло, а, значит, и поводов для беспокойства нет — их отношения по-прежнему являются крепкими, нежными и гармоничными.

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Дата публикации
Количество просмотров
134
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