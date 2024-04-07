Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 8 по 14 апреля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 8 по 14 апреля?

Дева

Не стоит ничего скрывать от близкого человека: любая тайна рано или поздно станет явью. И в этот момент скрытность представителей знака может выйти им боком: "зацементировать" трещину в отношениях будет сложно, а в некоторых случаях и невозможно: близкий человек сочтет утаивание информации предательством и, скорее всего, не простит.

Весы

Весам, узнавшим, что их оговорили – а то и оболгали – в глазах любимого человека, приписав им негативные намерение и поступки, которых у них не было, не стоит спешить с оправданиями. Сложившаяся ситуация станет проверкой отношений на прочность: если человек действительно любит, он разберется, где правда, а где откровенная ложь.

Рыбы

Рыбы на собственном опыте смогут убедиться в том, что "старая любовь не ржавеет": велика вероятность встречи с человеком, с которым представителей знака когда-то связывали продолжительные романтические отношения. Окажется, что все это время он о них не забывал, поэтому не против того, чтобы их продолжить так, как будто бы перерыва и не было.

Читайте также: