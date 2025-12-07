Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 8 по 14 декабря

Сердце / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 8 по 14 декабря?

Овен

Овнам в отношениях с любимым человеком звезды советуют проявить качества, за которые их обычно ругают — упорство и даже упрямство. Если они сейчас не отстоят свои чувства, то — с большой долей вероятности — не смогут потерять условную нить, которая связывает их с любимым человеком, а, значит, и на перспективах, предусматривающих счастливое совместное будущее, можно будет поставить крест, а это вряд ли входит в планы представителей знака.

Близнецы

Близнецам, в жизнь которых неожиданно войдет новый человек, претендующий не только на их внимание, но и на место рядом с ними, не стоит чрезмерно к нему придираться. Важно помнить, что идеальных людей в природе не существует, да и сами представители знака себя к такой категории причислить никак не может, а вот, проявив излишнюю требовательность, они вполне могут потерять человека, который вполне мог бы стать им спутником жизни.

Скорпион

Скорпионам, партнеры которых начали уставать от отношений и, что самое неприятное, не скрывают этого., звезды настоятельно рекомендуют вернуть в них исчезнувшую со временем романтику. Каким образом они это сделают, решать только им самим, но идти при этом на крайние меры — в виде поездок в другие города и страны и покупки дорогих подарков — возможно, вполне достаточно будет прогулки в парке или ужина в романтической обстановке, а это совсем нетрудно.