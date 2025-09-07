Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 8 по 14 сентября

Любовь / © Associated Press

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 8 по 14 сентября?

Рак

Ракам стоит найти ответ на один простой вопрос: если отношения с человеком постоянно – и с завидным упорством – не складываются, возможно, он, как говорится, не судьба, а, значит, его нужно оставить в покое? Тем более, что в самое ближайшее время – не исключено, что именно на этой неделе – удастся познакомиться с человеком, встреча с которым окажется судьбоносной, а, значит, и отношения с ними сложатся легко – без каких-либо усилий со стороны представителей знака.

Лев

Львам – даже если у них за плечами недавний негативный опыт – не стоит бояться новых знакомств, которые с большой долей вероятности могут случиться в это время. Никто из нас заведомо не может знать, с какой целью судьба посылает в наше жизнь того или иного человека, и нынешняя встреча в этом смысле – не исключение. Поэтому не стоит доверять первому впечатлению, которое может оказаться негативным – надо дать новому знакомому время, чтобы проявить себя.

Водолей

Водолеям, вне зависимости от того, верят они в вещие сны или нет, звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на те, которые приснятся им в это время. Именно они дадут ответ на важный вопрос, касающийся личной жизни представителей знака, который они уже довольно долгое время тщетно задают сами себе. Наверное, подсознание решило подсуетится и дать подсказку, которая все расставит по слоим местам. Не стоит их игнорировать – скорее всего, в их личной жизни грядут приятные перемены.