Озеро в виде сердца / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 9 по 15 марта?

Телец

Тельцам не стоит отказываться от знакомства, даже если их заденет и даже оскорбит тот факт, что друзья или родственники намеренно их сватают. Скорее всего, это действительно так, но противиться их добрым намерениям нежелательно — похоже, это тот случай, когда со стороны лучше видно, кто нужен предстаивтелям знака. Главное — не встречать нового человека «по одежке» и не сворачивать общение с ним только потому, что что-то в нем показалось несоответствующим «нарисованному» в голове идеалу — вполне возможно, что именно его они искали долгое время.

Весы

Весам, которые привыкли флиртовать на несколько фронтов сразу, пришла пора определиться с тем, какие отношения для них важне, ю а, значит, отказаться от остальных. В противном случае любимый человек, которого отличает способность ревновать даже к электрическому столбу, не поймет свойственной представителям знака любвеобильности, из-за чего они вполне могут его потерять. Такое развитие событий вряд ли устроит как ту, так и другую сторону, поэтому не стоит рисковать важными отношениями ради кокетства, которое, конечно, тешит самолюбие и повышает самооценку, но — не более того.

Рыбы

Рыбам, которые по какой-то — объективной или субъективной — причине некоторое время назад расстались с любимым человеком, пора позабыть об этом неприятном, но, в общем, закономерным событии — диалектика человеческих отношений такова, что люди в разное время не только встречаются, но и расстаются. Теперь же пришла пора открыть новую жизненную страницу, которая, прежде всего, будет связана с важной и перспективной встречей — велика вероятность, что она произойдет именно в это время, так что очень важно внимательно смотреть по сторонам — никто не знает, где его поджидает судьба.

