Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 9 по 15 декабря

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 9 по 15 декабря?

Телец

Тельцам, известным своим упрямством и неуступчивостью, звезды советуют более мягко и терпимо относиться к близким и любимым людям. Конечно, принципы – это очень важно, но не самыми главными и важными из них, наверное, можно поступиться, особенно если речь идет о мире в доме и ладе в отношениях. Если же совсем не хочется мириться с тем, что близкий человек смотрит на вещи под другим углом, можно попытаться его переубедить, но без скандала – исключительно мирными способами.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют быть готовыми к появлению в их жизни некогда близкого и любимого человека, которого они давно не видели. Не стоит сразу же настраиваться на то, что отношения с ним начнутся с той точки, на которой когда-то остановились. Скорее всего, за прошедшее время в это жизни произошло много самых разных – в том числе, и личных – событий, Однако, если не спешить и дать событиям развиваться постепенно, со временем удастся выйти даже на более высокий уровень отношений.

Рыбы

Рыбам, которые некоторое время назад сглупили, променяв прежние – если и не самые счастливые, то очень удобные – отношения на новые, непроверенные вернуть все обратно, увы, уже не удастся. Все, что им остается это либо приноравливаться к человеку, значение которого в своей жизни они переоценили, либо расставаться с ним и ждать, когда на горизонте появится тот кто действительно достоин быть рядом. Кстати, велика вероятность того, что такая – судьбоносная – встреча не за горами.

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