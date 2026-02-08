Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 9 по 15 февраля

Рисунок сердца на снегу / © Associated Press

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 9 по 15 февраля?

Телец

Тельцам – особенно тем из них, кто некоторое время назад всерьез поссорились с любимым человеком – пора перестать упрямиться и поговорить с ним о сложившейся ситуации. Скорее всего, им, как виноватой в конфликте стороне, придется извиниться, но мир в отношениях будет того стоить, поэтому не стоит скупиться на проявление позитивных эмоций, в которых – разумеется, в случае примирения – недостатка не будет.

Лев

Львам, которые недавно расстались с некогда близким и любимым человком, вряд ли придется долго время пребывать в одиночестве. Место рядом с ними довольно быстро займет человек, которого они давно знают, но по какой-то причине до сих пор не удостаивали своего внимания. Теперь же похоже, их время пришло. Что же до представителей знака, то им останется только удивляться, как они могли быть такими слепыми – в переносном смысле слова.

Стрелец

Стрельцам, давно и счастливо пребывающим в отношениях и даже браке, казалось бы, уже нечего просить у щедрой судьбы, но она все-таки найдет, чем их удивить. Кто-то из представителей знака – и их будет немало – узнают о том, что в их паре вскоре появится третий, который окажемся совсем не лишним. Главное теперь = хотя бы на время – скрыть свое счастье от окружающих, среди которых далеко не все доброжелательно настроены.

