- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 331
- Время на прочтение
- 2 мин
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 9 по 15 февраля
К звездам можно обращаться с любым вопросом — они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.
Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.
Кому повезет в любви на этой неделе — с 16 по 22 февраля?
Близнецы
Близнецам, которые в последнее время ужасно недовольны тем, что любимый человек отдаляется от них все дальше и дальше, неплохо было бы подумать о степени своей вины в происходящем. Возможно, они изначально не придали значения в том, что у них с партнером слишком разные — а в некоторых случаях и противоположные — интересы, а затем ничего не делали, чтобы как-то приблизить их друг к другу. Но у звезд есть для них хорошая новость: еще не поздно это сделать.
Рак
Ракам, замечающим, что они стали менее интересны своем партнеру, неплохо было бы подумать, почему так происходит. Возможно, представительницы знака слишком сильно сосредоточились на доме и быте, позабыв при этом о себе самих? В таком случае неудивительно, что находиться рядом с ними стало скучновато. Пока ситуация полностью не вышла из-под контроля, необходимо ее исправлять, смещая фокус внимания на ту сферу жизни, которой они в последнее время пренебрегали.
Рыбы
Рыбам — преимущественно тем, кто после расставания с предыдущим партнером до сих остается одиноким — не стоит отчаиваться. Скорее всего, обстоятельства для встречи с потенциальным спутником жизни именно сейчас сложатся максимально благоприятно, главное — н противиться этому. К любому предложению выйти «в люди» — например, провести время в компании старых друзей — необходимо отнестись внимательно и ни в коем случае не отказываться. А вдруг именно там их ждет судьба?
