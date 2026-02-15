Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 9 по 15 февраля

Рисунок сердца на снегу / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 16 по 22 февраля?

Близнецы

Близнецам, которые в последнее время ужасно недовольны тем, что любимый человек отдаляется от них все дальше и дальше, неплохо было бы подумать о степени своей вины в происходящем. Возможно, они изначально не придали значения в том, что у них с партнером слишком разные — а в некоторых случаях и противоположные — интересы, а затем ничего не делали, чтобы как-то приблизить их друг к другу. Но у звезд есть для них хорошая новость: еще не поздно это сделать.

Рак

Ракам, замечающим, что они стали менее интересны своем партнеру, неплохо было бы подумать, почему так происходит. Возможно, представительницы знака слишком сильно сосредоточились на доме и быте, позабыв при этом о себе самих? В таком случае неудивительно, что находиться рядом с ними стало скучновато. Пока ситуация полностью не вышла из-под контроля, необходимо ее исправлять, смещая фокус внимания на ту сферу жизни, которой они в последнее время пренебрегали.

Рыбы

Рыбам — преимущественно тем, кто после расставания с предыдущим партнером до сих остается одиноким — не стоит отчаиваться. Скорее всего, обстоятельства для встречи с потенциальным спутником жизни именно сейчас сложатся максимально благоприятно, главное — н противиться этому. К любому предложению выйти «в люди» — например, провести время в компании старых друзей — необходимо отнестись внимательно и ни в коем случае не отказываться. А вдруг именно там их ждет судьба?

