Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 9 по 15 сентября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 9 по 15 сентября?

Овен

Овнам важно помнить, что продолжительность для отношений – не "минус", а "плюс": людям, которые давно друг друга знают – в курсе всех достоинств и недостатков, но при этом до сих пор не расстались, на роду написано быть вместе. Конечно, можно потратить время и силы на что-то новое, а потому заманчивое, но звезды предупреждают: впоследствии о таком неразумном и опрометчивом поведении можно будет пожалеть.

Лев

Львам не стоит форсировать отношения, вынуждая партнера совершать решительные поступки, к которым он, похоже, пока еще и не готов. Возможно, представителям знака удастся добиться поставленной цели, но недовольство, которое их настойчивость вызовет у любимого человека, рано или поздно дадут о себе знать. Возможно, стоит подождать, пока события естественным путем придут к желаемому результату.

Козерог

Козерогам не стоит бояться служебного романа, который – с большой долей вероятности – может вспыхнуть в это время. Возможно, сначала он и будет – как того опасаются представители знака – отвлекать их от работы, но впоследствии, когда первый прилив страсти схлынет, они поймут, как хорошо иметь рядом человека, который не только испытывает к тебе романтические чувства, но и разделяет твои профессиональные интересы.

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