Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с с 12 по 18 января

Сердце / © Associated Press

Реклама

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 12 по 18 января?

Телец

Тельцам давно пора снизить требования к любимому человеку, которые являются, мягко говоря, завышенными, поскольку такое отношение атмосферу в паре не улучшит — скорее, наоборот, загонит их в тупик. Представителям знака неплохо было бы подумать о том, что они тоже не ангелы во плоти, а, значит, прежде чем «лепить» нечто идеальное из других, неплохо было начать с себя — вполне возможно, что в результате все уладится само по себе, без особых усилий с обеих сторон.

Реклама

Лев

Львам — особенно тем из них, кто в данный момент по самым разным причинам пребывают в одиночестве — имеет смысл посмотреть вокруг, причем, как в переносном, так и в прямом смысле. Велика вероятность, что рядом находится человек, который устраивает представителей знака на все сто процентов, но они по какой-то причине не обращают на него внимания. Пришла пора снять с глаз условную пелену и повнимательнее присмотреться к тем, кто, простите за пафос, может составить их счастье.

Козерог

Козерогам — правда не всем, а тем, кто по самым разным причинам решил поставить крест на своей личной жизни — звезды настоятельно рекомендуют воздержаться от таких намерений. Вполне возможно, что именно в это время, которое кажется им безнадежным, они встретят человека, удовлетворяющего всем их представителем о спутнике жизни. Главное — не терять надежды, поскольку жизнь может преподнести сюрприз в любой момент, так что пессимизм желательно заменить оптимизмом.

Читайте также: