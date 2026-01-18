Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с с 19 по 25 января

Рисунок сердца на снегу / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 19 до 25 января?

Близнецы

Близнецам важно быть максимально внимательными к любимому человеку, ссора с которым в это время особенно вероятна. Надо сказать, что представителям знака, которые и сами с собой не всегда могут договориться, это будет непросто, но результат будет того стоить — значение мира в отношениях переоценить нельзя. Зато если им удастся совладать с собой и нарушить эмоциональное равновесие в паре, можно будет говорить о новом качестве этого союза.

Рак

Ракам, которые редко решаются на важный шаг в отношениях и до последнего ждут, когда его сделает их партнер, на этот раз желательно изменить своей привычке оставаться в тени. Если, на их взгляд, назрели перемены — например, нужно выводить отношения га новый уровень — не стоит оттягивать момент объяснения, надеясь, что любимый человек сделает это за них. Возможно, он не уверен в том, что предстаивтелям знака эти перемены нужны — стоит им помочь.

Рыбы

Рыбам стоит внимательно отнестись к слухам и сплетням о любимом человеке, которые в это время могут достичь их ушей. Не стоит отмахиваться от них — в таком случае как раз очень важно все тщательно проанализировать, чтобы понять: все сказанное — фейк. Если этого не сделать, время от времени можно будет ощущать уколы сомнения: вдруг тот, кто вам дорог, действительно виноват? А вот разобрав обвинение досконально, можно будет понять: он чист — как перед вами, так и перед окружающими.

