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Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет со 2 по 8 декабря

Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет со 2 по 8 декабря

Любовный гороскоп на неделю / Фото: Credits

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье. 

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области. 

Кому повезет в любви на этой неделе – со 2 по 8 декабря?

Рак 

Ракам звезды настоятельно рекомендуют перестать ждать милости от природы и начать бороться за свою любовь. В каждом конкретном случае у любимого человека могут быть свои претензии к представителям знака: кому-то не хватает знаков внимания с их стороны, а кто-то считает, что ему уделяют мало времени. В любом случае необходимо учесть пожелания и сделать так, чтобы близкий человек перестал обижаться, а отношения наконец-то наладились. 

Лев

Львам, которые очень любят, чтобы ими восхищались и восторгались, могут встретить человека, для которого станут центром Вселенной – в буквальном смысле этого слова. На самом деле далеко не каждый готов пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы стать вторым номером, выведя кого-то на первый план, поэтому можно считать, что представителям знака очень повезло, тем более, что зародившееся чувство, возможно, продлится у них всю жизнь. 

Весы 

Весам, которые по привычке колеблются между двумя решениями, в данном случае – личного характера, наконец-то важно определиться с тем, чего они действительно хотят: продолжать нынешние отношения или, завершив их, вступить в другие. Как только они это сделают, им сразу станет понятно, в какую сторону двигаться, а это значительно упростит задачу, цель которой – обретение личного счастья. Главное – снова не запустить свой внутренний «маятник». 

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