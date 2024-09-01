Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет со 2 по 8 сентября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – со 2 по 8 сентября?

Телец

Тельцам не стоит искать добра от добра: нынешние отношения, возможно, не настолько яркие и романтичные, как им бы того хотелось, но стабильность стоит не меньше, а во многих случаях и больше. Разрушить то, что выстраивалось несколько лет, легко, а вот вернуть бывает очень трудно, а иногда и вовсе – невозможно. Не стоит торопиться делать то, о чем впоследствии придется пожалеть.

Лев

Львов звезды наградят шармом и привлекательностью в глазах противоположного пола, что позволит им привлечь к себе внимание человека, которому они симпатизируют. Что до остальных, которые буквально «слетятся» к ним как мухи на мед, то им придется вежливо отказать, в противном случае – если дать им хотя бы небольшую надежду, ситуация может выйти из-под контроля.

Весы

Весам не стоит вечно носиться с обидами, которые – как им кажется – им когда-то нанес близкий человек, тем более, что он уже сто раз за это извинился. Представителям знака желательно определиться: или они продолжают холить и лелеять свое «оскорбление» и тогда им придется расстаться с тем, кого они любят, или они, наконец-то, отпустят негатив и откроют новую страницу важных для них отношений.

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