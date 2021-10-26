Любовный гороскоп на ноябрь 2021 года

Ноябрь – очень важный месяц для сферы личных взаимоотношений, поскольку формируется база партнерства на годы вперед.

Венера, отвечающая за вопросы любви, брака, комфорта, гармонии, с 5 ноября входит в знак Козерога на долгий период – до 6 марта 2022 года. Здесь же перейдет в ретроградное движение (19 декабря 2021 – 30 января 2022). Если в это время появляются романтические отношения, с большой долей вероятности можно говорить о серьезности намерений партнеров по отношению друг к другу. Успех личных взаимоотношений в этот период в их честности, искренности.

Козерог – знак стихии Земли, характеризует стремление, определение цели, реальные результаты от приложенных усилий. Это сосредоточенность, собранность, проявленность в сжатии, ограничении и формировании материи. Качества этого знака по принципу аналогии можно сравнить с камнем - твердым, прочным и неподвижным, так же как и замерзшая или высушенная земля, когда даже вода не впитывается ею.

При транзите Венеры по знаку Козерога, романтика отходит на второй план, а ответственность, серьезность и долгосрочность, становятся основными мотивами человеческих взаимоотношений. Многие понимают, что пришло время принимать решения, создавать официальные союзы, укреплять и развивать отношения, опираясь на достаточно солидный материальный фундамент. Если такового нет, то совместными усилиями достигаются хорошие результаты, удается вплотную приблизиться к желанной цели. Девиз Венеры в Козероге: "Я с другими", "Мы стремимся".

Не все люди будут чувствовать себя комфортно в период движения Венеры по знаку Козерога (5 ноября 2021 – 6 марта 2022), особенно в первый месяц – в ноябре. В это время приходится забыть о легкости и беззаботности, вести себя сдержано, руководствоваться реалиями, а не иллюзорными желаниями и стереотипами. Марс – планета активности, действий, характеризующая мужскую энергию, с 30 октября по 12 декабря движется по знаку Скорпиона – этот транзит не способствует романтике. В ноябре напряженность чувствуется во всем, появляется чувство тревоги, усиливается инстинкт защитить, победить соперника и порой применяются жесткие методы.

Чтобы отношения укреплялись и развивались, наполнялись глубиной и смыслом, необходимо поставить себя на место партнера и показать, что понимаешь любимого, родного человека и готов помочь. Если этого не происходит, то может возникнуть отчуждение друг от друга, охлаждение чувств. Часто причина – внутренний страх получить отказ или пережить другие неприятные ощущения – это заставляет вести себя жестко с романтическим партнером или супругом. Поссорившись в это время, потом примириться, будет нелегко. В ноябре особенно важно сопереживать и принимать других, дать людям чувствовать рядом с вами себя тепло и комфортно.

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ОВЕН

Напряженный период, возможны расставания, сложные преобразования любовной связи. Это время, когда отношения либо укрепляются, перерастают в нечто серьезное, либо распадаются. Непостоянство настроения, воинственность, стремление продавить свои интересы, могут принести вред существующим отношениям, а также разлад в семье. Непонимание друг друга, необоснованная ревность, станут причиной напряженной обстановки, которая, в конце концов, может привести к расставанию. Если свою усилившуюся энергию направить в нужное русло, то можно создать прочные эмоциональные связи.

ТЕЛЕЦ

В целом, благоприятный период для любовной сферы – ваши отношения становятся крепче, эмоции отходят на второй план, что позволяет принимать вместе с партнером правильные решения и планировать совместное будущее. Ваши эмоции в этот период окрашиваются высокой степенью ответственности и чувством долга. Вы сможете произвести желаемое впечатление на представителей противоположного пола, положить начало отношениям, если сейчас без пары. Также от вас требуется активность, т.к. ваши соперники и соперницы становятся сильнее и проворнее. Не упустите свой шанс!

БЛИЗНЕЦЫ

Некоторая отстраненность, замкнутость, холодность, а также циничные высказывания в сторону любимого человека, ставят под угрозу взаимоотношения. Стремление во всем обнаружить самую суть, изучить мотивы партнера, заставить его говорить о том, что умалчивается, может отпугивать даже того человека, с которым вы находить в долгосрочной близкой связи. Усиливается ваша способность к манипуляции, вы сразу видите слабые стороны окружающих, причины их поступков, и это не нравится людям, а особенно родным и любимым. Возможно неожиданное начало новых отношений, причем инициатором становится другой человек.

РАК

Потребность в глубоких чувствах вряд ли будет реализована в этот период. Будьте реалистами - сейчас важно воспринимать и сохранять то, что есть, укреплять базу отношений. Возможно, придется столкнуться с недостатками партнера, из-за чего романтическая любовь может закончиться. Есть и второй вариант развития событий – понять причину поведения партнера и поддержать его, независимо от сложившихся обстоятельств. Важно понять и принять то, что ваши отношения не всегда будут безоблачными. Если вы вместе разберетесь в ситуации, то страхи и негативные мысли каждого из вас, исчезнут без следа.

ЛЕВ

Период повышенной конфликтности в личных и семейных отношениях. Агрессивное стремление получить все и сразу, может стать источником проблем и неприятностей. Могут возникнуть моменты, когда вам начнет казаться, что вы вообще больше не любите друг друга. Но старайтесь не предпринимать резких действий, не торопитесь делать выводы, иначе невозможно будет вернуть отношения, когда страсти утихнут. Энергии в избытке в течение всего месяца, возьмите инициативу в свои руки, определите общие цели с любимым человеком – вы вместе сможете достичь впечатляющих результатов.

ДЕВА

Судьбоносный месяц для сферы любовных отношений и партнерства – так, как прежде, уже не будет. Понятие о том, что считается нормой, правильным, приемлемым, претерпевает изменения. Общение с любым человеком, с представителями противоположного пола, может зайти в тупик. Конфликтов и обид не избежать в ближайшее время, если настаивать на своих позициях и не давать возможности партнеру проявить себя и высказать свое мнение. Возможен сложный выбор – компромисс может быть представлен как возможность сделать его самостоятельно. Если вы потеряете взаимное уважение, вернуть его уже не получится.

ВЕСЫ

Служебные романы, карьерное продвижение за счет личных связей – все это делает месяц запоминающимся. Если нет общих целей, планов на будущее, то давние отношения могут подойти к своему логическому завершению. Улучшить ситуацию в личной сфере вполне возможно, но для этого потребуется постоянная работа обоих партнеров. Если кто-то из вас не готов, то данный период может быть знаменован завершением, а также новым началом в романтической сфере. Главное, чтобы позже не пришло сожаление о том, что не использовали последнюю возможность сблизиться с партнером.

СКОРПИОН

Если вы одиноки, то ноябрь может быть знаменован положительными преобразованиями в личной жизни. Нынешние обстоятельства предоставляют возможность воплотить в реальность романтические желания. Однако, в погоне за чрезмерными удовольствиями, постарайтесь не забыть о работе или своих обязанностях. Вы получаете повышенное внимание со стороны представителей противоположного пола, склонны к экстравагантным порывам, расточительству. Существующие отношения могут пострадать, т.е. многие проблемы выходят наружу. Отличное время для того, чтобы обсудить ведение дел и решить, что изменить в материальной сфере.

СТРЕЛЕЦ

В течение месяца произойдет много интересных событий, связанных с романтикой, любовью, партнерством. Период укрепления взаимоотношений, для тех пар, которые способны договариваться и находить компромисс. Хорошее время для того, чтобы определить некоторые правила, поговорить о том, в чем хорош каждый из вас, что вы любите и не любите делать, а затем распределить обязанности. Многие пары перейдут на новый уровень взаимоотношений – это может решение о совместном проживании, а может быть об официальном союзе. Отношения, начавшиеся в ноябре, обязательно получат свое продолжение.

КОЗЕРОГ

Деловые отношения могут перерасти в романтические и наоборот. В связи с этим вы буквально готовы "жить на работе". Склонность навязывать партнеру свое мнение, поучать его, вовлекать в свою деятельность, может неоднозначно отразиться на ваших отношениях в дальнейшем. Вы можете оказаться в ситуации сложного выбора, за правильность которого ответственны только вы. Не торопитесь отказываться от устоявшихся отношений, попытайтесь найти общие точки соприкосновения. Если это не помогло – возможно, пришло время для новой романтической связи.

ВОДОЛЕЙ

Относительно спокойный период, когда можно навести порядок в личной жизни, понять перспективы в существующих отношениях и сделать правильные выводы. Простые знаки внимания, комплименты и поддержка значат многое в отношениях с представителями противоположного пола. Используя это, можно достичь целей, связанных с любовными отношениями, перейти на новый уровень. Это период вхождения во взаимоотношения, контакты, связи, официальные союзы. Если вы одиноки, у вас все шансы и возможности встретить своего идеального партнера или вернуть отношения из прошлого.

РЫБЫ

Сложно решаются вопросы, связанные с деньгами, – в большей степени из-за склонности тратить, не посоветовавшись друг с другом. Возможны разногласия, конфликты, вплоть до расставания. Но не торопитесь заканчивать отношения - ваше развитие, становление, равновесие, напрямую зависит от гармонии в личной жизни. Физическая близость не только позволяет сохранить здоровые отношения, но даже помогает наладить их, когда что-то пошло не так. Романтический партнер позволяет ощутить себя более цельной личностью, поэтому берегите существующие отношения. В ноябре их можно вывести на более качественный уровень.

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