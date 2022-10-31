Любовный гороскоп на ноябрь 2022 года

Первая половина ноября принесет много тревог и волнений, связанных с любимым человеком. Это время взрывных чувств и острых эмоциональных состояний, сомнений и ревности, любовных драм. С 16 ноября социально-психологическая атмосфера становится гармоничнее и это способствует улучшению взаимоотношений с любимыми и близкими людьми.

Транзит Венеры по Скорпиону трансформирует сферу личных взаимоотношений, но этот процесс сопровождается напряженными состояниями и обостренными реакциями. Ингрессия планеты любви в знак Стрельца 16 ноября, сделает людей более открытыми, общительными и позитивными. Общий психологический климат будет более подходящим для создания прочных межличностных связей, возобновлению отношений.

Венера и Марс в астрологии отвечают за любовь и физическую близость. Во второй половине ноября планеты будут находиться в противоположных знаках, что, с одной стороны, порождает взрывы внутренних конфликтов в паре, но, с другой стороны, помогают прочувствовать все прелести страстных любовных взаимоотношений.

Ретроградный Марс в Близнецах создает подходящие условия для возвращения к давним партнерам. Представители сильного пола тяжелее проживают этот период, поэтому женщинам нужно бережнее относиться к своим любимым и дорогим мужчинам.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Этот месяц хорош для любовных отношений и всего, что помогает людям сблизиться, лучше понять друг друга. Если вы имеете семью, то этот месяц лучше всего подходит для того, чтобы укрепить ваши взаимоотношения. Если вы решитесь поехать в отпуск, то хорошие воспоминания о проведенном с семьей отпуске, вам обеспечены. Если же вы еще не состоите в браке, то в самое время задуматься об этом. Так как этот месяц принесет в вашу жизнь новые, интересные и головокружительные встречи.

ТЕЛЕЦ

Этот период времени будет отличаться особенным многообразием в любовной сфере. Вы, наконец, сможете расслабиться и получить удовольствие от жизни. Если вы одиноки, то, наверняка, в вашем поле зрения появится подходящий партнер. Вдохновение будет переполнять вас, а судьба будет радовать как никогда. Не стесняйте свою свободу излишней ответственностью и обязательствами, но, в то же время, остерегайтесь чрезмерного распыления сил и средств на романтических партнеров.

БЛИЗНЕЦЫ

Если вы склонны к более стабильной и упорядоченной жизни, этот месяц покажется слишком суматошным. Ветер перемен приведет в порядок вашу личную жизнь, появятся новые увлечения и приоритеты. Возможно, если вы последуете им, то добавите в свою жизнь много новых, интересных возможностей, романтических встреч и знакомств. Больше времени проводите с друзьями, общайтесь в социальных сетях, путешествуйте – это окажет самое положительное влияние на вашу жизнь.

РАК

Вероятно, этот месяц станет самым интересным и активным в течение всего 2022 года. Волна свежей энергии побуждает произвести изменения в существующих взаимоотношениях. Это хороший месяц для того, чтобы заняться чем-нибудь творческим, интересным - например, начать рисовать или писать книгу. Впрочем, это может быть и очередная влюбленность, встреча с бывшим партнером, поскольку вы будете больше обычного подвержены чарам противоположного пола. Не стоит упускать свой шанс!

ЛЕВ

Ваши творческие замыслы и романтические увлечения выходят в этом месяце на новый уровень. Будьте щедры: чем больше вы сейчас отдадите другим людям и любимому человеку, тем больше получите взамен. Верьте не столько в здравый смысл и логику, сколько в свою удачу - и она вас не подведет. Некоторая доля подозрительности в отношении к партнеру в этом месяце будет только на пользу, т.к. это поможет выявить слабые места ваших взаимоотношений и вовремя все исправить.

ДЕВА

Время переоценки ценностей, существующих взаимоотношений и определения в них своей роли. Вероятно, этот месяц будет менее оптимистичным, но ведь когда-то надо замедлить темп и поразмыслить над истинным смыслом того, что вы можете дать друг другу. Ноябрь благоприятен для поиска своего идеального партнера, но для этого недостаточно быть просто ярким и самобытным. Необходимо также стремиться к гармонии, иметь чувство меры, учитывать точку зрения другого человека.

ВЕСЫ

Если в вашей семье или паре есть общее увлечение, то сейчас идет самый подходящий месяц для него. Вы сможете устранить проблемы и укрепить ваши взаимоотношения. А отправившись вместе в отпуск, вы получите массу удовольствия. Если же романтического партнера или семьи у вас еще нет, то почему бы вам в этом месяце не влюбиться? Будьте среди людей, проявляйте активность в социальных сетях, посещайте различные обучающие мероприятия – одно из знакомств может оказаться судьбоносным.

СКОРПИОН

Вы невероятно привлекательны для представителей противоположного пола. В этом месяце можете позволить себе немного расслабиться и вкусить блага окружающего мира. Приглядевшись, вы обнаружите, что вокруг вас много интересных и симпатичных людей, поэтому одиночество вам не грозит. Романтика и творчество помогают восполнить запасы энергии. Важно, однако, помнить, что радости и удовольствия - не самоцель. В погоне за ними можно потерять и свой путь, и самого себя.

СТРЕЛЕЦ

Препятствия в личной жизни в первой половине месяца, не позволяют текущие отношения превести в состояние «мы вместе надолго и всерьёз». Важно не делать преждевременных выводов и не торопиться разрывать отношения, т.к. с 16 ноября в вашу жизнь войдет праздник и гармония в любовной сфере. К концу месяца появится много возможностей изменить свою жизнь в лучшую сторону, определиться в своем выборе и, возможно, начать совместное проживание с партнером или заключить официальный союз.

КОЗЕРОГ

Внешний психологический накал может способствовать кризису в семейных отношениях. Может произойти всякое. Сейчас важно понять, что впереди - очень важный и ответственный период вашей жизни, поэтому надо избавиться от связей, которые просто вытягивают из вас силы и энергию, ничего не давая взамен. Визуализируйте свой образ идеального партнера, представьте, чего вам хотелось бы вместе достичь, мобилизуйте весь свой творческий потенциал и откройте себя новым взаимоотношениям.

ВОДОЛЕЙ

Очень важный месяц для вас и то, что происходят в вашей личной жизни сейчас, останется с вами надолго. Если вы не в паре, то в ноябре есть шанс изменить эту ситуацию. Встреча может произойти в самом неожиданном месте, в поездке или при переписке в социальных сетях. Используйте свое влияние на окружающих, проявляйте инициативу, если вам нравится человек. Возможно, в прошлом у вас были отношения, которые хотелось бы вернуть - постарайтесь сделать как можно больше именно сейчас.

РЫБЫ

Благоприятный месяц для личных отношений и для обретения популярности. Чтобы ни происходило сейчас, в результате это отразится на вашей любовной сфере самым положительным образом. Если вы давно мечтали улучшить жилищные условия или расширить семью – сейчас для этого самое подходящее время. Любовные отношения тесно переплетаются с профессиональной деятельностью, возможен служебный роман или взаимовыгодное сотрудничество с представителем противоположного пола.

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