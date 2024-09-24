Любовный гороскоп на октябрь 2023 года

Солнечное затмение 2 октября в Весах (это знак взаимоотношений) образует аспект соединения с Лилит, что способствует проявлению теневой стороны личности и его подавленных эмоций, скрытых желаний.

7-9 октября гендерные планеты – Марс и Венера, образуют между собой гармоничный аспект и привносят глоток свежего воздуха в любовную сферу. В эти дни можно улучшить взаимоотношения и найти баланс между личным и социальным.

С 18 октября планета любви – Венера, входит в знак Стрельца, пробуждая в людях желание встречаться, общаться, знакомиться, путешествовать. В отношениях появляется интерес к духовным и интеллектуальным темам. Люди стремятся к новым впечатлениям и приключениям вместе с партнером. Венера в знаке Стрельца приносит оптимизм и легкость в любовные и межличностные отношения.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Рутинные и ограничивающие связи вызывают неудовлетворение. Жажда свободы и приключений, склонность к авантюрам могут пошатнуть имеющиеся взаимоотношения. В октябре будет особенно сложно привыкать к новому партнеру или расставаться с тем, кто ушел. Поэтому разрыв отношений может давать долгий период переживаний. Многие Овны испытают затруднения в выражении собственных чувств, что препятствует установлению эмоционального контакта и понимаю того, чего же каждый хочет, на самом деле.

ТЕЛЕЦ

Обстоятельства месяца делают Тельцов прямолинейными и смелыми в любви. Глубина чувств и ощущений, неизмеримо больше, чем в предыдущий месяц. Появляется готовность выражать свои чувства, мысли и желания без страха осуждения. Это время, когда честность и открытое общение становятся ключевыми. Используйте возможности этого периода для того, чтобы решить старые проблемы по сфере взаимоотношений, сказать то, что не было сказано, доделать незавершенное, попытаться найти верный выход из сложной ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов есть все возможности для преобразования взаимоотношений с любимым человеком, сделать так, чтобы они дарили ощущение роста и разнообразия. Усиливается интерес к глубоким разговорам на темы философии, культуры, путешествий и духовного развития. Любовные связи могут укрепляться через совместное исследование мира, как физического, так и интеллектуального. Хорошее время для посещения выставок, презентаций, различных мероприятий – здесь можно познакомиться с будущим романтическим партнером.

РАК

На редкость, в этом месяце ваши любовные связи становятся более игривыми и веселыми. У многих представителей знака Рак появляется склонность к флирту и новым знакомствам. Особенно это выражено у мужчин. Но при этом, они не всегда стремятся к серьезным обязательствам, хотя существующие взаимоотношения могут серьезно пострадать. Может возникнуть внутренний протест против давления общества или ожиданий в отношении брака или долгосрочных отношений.

ЛЕВ

Вы можете внезапно обнаружить, что ваш партнер стал более щедрым по отношению к вам. Да и у многих Львов пробуждается потребность открыто проявлять любовь и дарить больше радости любимому человеку. С удивительной легкостью вы способны прочувствовать слабые и сильные стороны партнеров и сразу же сориентируетесь, как лучше всего это использовать в собственных целях. В октябре есть шанс направить развитие взаимоотношений в выгодную для вас сторону. Вторая половина октября благоприятна для новых знакомств.

ДЕВА

Вам необходимо контролировать свои слова и поступки, особенно при контактах с романтическим партнером, общении с родными и близкими людьми. Ваша психическая сила возрастает, способны влиять не только на одного человека, но и на аудиторию, коллективы людей. В зависимости от своего настроения, можете вселять в людей оптимизм, либо же наводить мрачные мысли. В той или иной степени запускается процесс изменений, трансформаций, некоторого риска, критических ситуаций в сфере личных взаимоотношений.

ВЕСЫ

Октябрь подходит для дальних путешествий, посещения публичных мероприятий, что может благоприятствовать романам на расстоянии или отношениям с людьми других национальностей. Готовность флиртовать и лёгкое отношение к знакомствам притягивает к вам внимание других людей. Усиливается ваш магнетизм, появляется стремление избежать ограничений. В это время многие представители знака Весы могут быть не готовы к серьезным обязательствам, поэтому ищут больше свободы в любви.

СКОРПИОН

Желание независимости может порождать стремление к свободе и проявлению своей индивидуальности, даже если это противоречит желаниям быть в гармоничном союзе. В этот период Скорпионы доводят до совершенства свое мастерство манипуляций в отношениях, поэтому партнерам с ними очень непросто. Могут проясниться скрытые моменты, как в личной жизни, так и в отношениях с окружающим миром. Возрастает потребность разгадать тайны или углубиться в неразрешенные вопросы в любовной сфере.

СТРЕЛЕЦ

Месяц изменений и трансформаций в сфере личных взаимоотношений, с тенденциями в лучшую сторону. Это период может быть временем, когда вы стремитесь изменить что-то в своей семейной жизни, переехать, избавиться от старого и начать новое. В первой половине октября лучше скрывать истинные намерения от партнёра, поскольку возможны разногласия по поводу взглядов на жизнь. Старайтесь поддерживать внешнюю гармонию, где-то уступить, даже если внутренне конфликтует. Удача будет сопутствовать вам с 18 октября.

КОЗЕРОГ

В этом месяце поднимаются вопросы о том, как вы строите отношения, что для вас значит семья. А также то, как вы справляетесь с внутренними противоречиями между стремлением к гармонии и желанием сохранить свою индивидуальность. Важно акцентировать внимание на отношениях, особенно на тех, которые требуют глубокой эмоциональной поддержки и понимания. Могут обостряться желания и страсти, как в романтических, так и в других аспектах жизни. Много размышлений о смысле своего существования.

ВОДОЛЕЙ

Ваша решимость и упорство могут пугать близких людей. Поубавьте скорость – сейчас не время для ускорения событий, особенно в любовной области жизни! Вы можете заметить, что в вашем присутствии, партнеры ощущают потребность выплеснуть свои чувства. Октябрь может стать благоприятным временем для личной трансформации, углубления связи с романтическим партнером и решения эмоциональных проблем. В любви у вас все сложится удачно, если вы выбираете партнера не по физическим данным, а по его чувству юмора и интеллекту.

РЫБЫ

Велик риск попасть в эмоциональную зависимость от другого человека, поскольку вас влекут тайные знаки, некоторая опасность, которые вам дает партнер. Это время возвращения кармических долгов вашим романтическим партнерам (бывшим, настоящим) или они отдают вам то, что должны, причем, как в духовном, так и в материальном плане. Многие вопросы придется закрыть, отпустить ситуацию, довериться свободному течению. Успех зависит от вашей эмоциональной зрелости и способности справляться с психическими перегрузками.

Читайте также: