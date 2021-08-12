Люди со скромными потребностями: астролог назвал самые неприхотливые знаки Зодиака

Принято считать, что жить в роскоши мечтают все без исключения, но на самом деле это не так.

Есть люди, которые не гонятся за большими деньгами и вполне могут обойтись минимумом материальных благ. Астролог Людмила Булгакова назвала самые неприхотливые знаки Зодиака.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогов можно назвать людьми, равнодушными к материальным благам. Им гораздо больше нравится зарабатывать и копить деньги, чувствуя себя состоятельными людьми, чем тратить полученное жалованье, а затем жить в ожидании нового. Собственные потребности у представителей знака по-настоящему скромны: аскетичная обстановка в доме, аккуратная одежда, скромная, но питательная еда, а без излишеств они, как правило, обходятся легко.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, несмотря на свою инфантильность и мечтательность, в грезах, случается, видят себя хозяевами замков с райскими садами и фонтанами, но, спустившись на землю, вполне могут во многом себя ограничивать. Правда, для этого необходимо, чтобы в их заботе и опеке нуждался кто-то из близких и родных им людей: представители знака легко могут жертвовать собой ради них. Причем никакой благодарности они взамен не ждут: удовлетворенность, которую они чувствуют, посвящая себя другим, заменяет им ее.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки считают главной своей целью – благополучие своей семьи, ради которой они готовы на все, в том числе и на весьма скромное существование, которое они оправдывают высокой целью. Так, решив, что любимый ребенок нуждается в хорошем – и, соответственно, дорогостоящем – образовании, представители знака могут отказаться от благ, к которым привыкли, собирая деньги, сумма которых впоследствии позволит любимому отпрыску отправиться на учебу в Англию.

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