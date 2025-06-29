Магические ритуалы на каждый день: 30 июня – 6 июля

Магические ритуалы / © Credits

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Впрочем, ничего запредельного в них, скорее всего, нет, они — влияние на нас сил природы и нашего собственного подсознания, которое часто дает очень дельные советы и своевременные подсказки, которые помогают справиться с любыми жизненными обстоятельствами.

Какие ритуалы астрологи советуют проводить нам в это время — с 30 июня по 6 июля?

Понедельник 30 июня

Магическая практика нынешнего дня — аффирмации на омоложение. Астрологи рекомендуют взять их в соответствующей литературе — например, в книгах Луизы Хей — повторять в течение дня. Текст аффирмаций должен соответствовать стремлению оставаться молодой и красивой, вот некоторые из них: «Я отпускаю негатив и впускаю в себя позитивные энергии, позволяющие сохранять молодость, здоровье и красоту», «Я люблю себя молодой, красивой, здоровой и жизнерадостной», «Я благодарю Вселенную з свое крепкое здоровье, разум, внешнее и внутреннее здоровье».

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Вторник 1 июля

В этот день звезды рекомендуют улучшать свою речь: работать над дикцией, читая известные нам скороговорки, и избавляться от слов паразитов, отлавливая их во время разговора и заменяя на те, которые мы употребляем редко.

Среда 2 июля

Лунная практика дня — смывание грехов. Прежде всего, важно понять, что именно мы считаем своими грехами, искренне покаяться в них и, принимая душ, представить себе, что вместе с грязной водой все эти недостойные нас действия, слова и мысли утекают в сток. В качестве завершения нужно вылить на голову немного святой воды, которую можно получить в храме.

Четверг 3 июля

В этот день можно самостоятельно снимать навязанные нам, чужие негативные программы, называемые в просторечии порчей. Определить, есть ли она у человека, можно при помощи спички, зажженной от свечи. Дав ей прогореть полностью, нужно бросить огарок в стакан с водой: если спичка будет плавать на поверхности, с человеком все в порядке, если потонет, наличие порчи налицо. Избавиться от нее можно при помощи простого яйца: осторожно разбив его в банку с водой, (здесь очень важно не повредить желток), нужно поднести его к темени, а затем к выходам из чакр по переднему каналу — лбу, горлу, груди, животу, лобку и копчику. Чем больше деформируется в результате яйцо, тем более «грязи» и «мусора» ему удалось «вытянуть» из тела.

Пятница 4 июля

В этот день астрологи рекомендуют проводить медитацию на родовое дерево. Его нужно нарисовать на листе бумаги, пометив на его нижнем крае кружок или квадратик — в зависимости от того, женщиной или мужчиной мы являетесь. От этого знака провести вверх две черточки, увенчав их кружком и квадратиком — это наши родители, от символизирующих их знаков провести ответвление — это наши дедушки и бабушки. Таким образом стоит обозначить семь поколение — на «дереве» должно оказаться 126 кружочков и квадратиков. Думая об этих людях, даже если мы их не знае6м, мы можем мысленно обратиться к ним за помощью и поддержкой, а также поблагодарить за то, что они дали нам жизнь. Считается, что такая медитация не только облегчает душу, но и качественно улучшает жизнь. Листок после ритуала следует оставить — до следующего раза.

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Суббота 5 июля

В этот день рекомендуется проводить ритуалы с использованием полудрагоценных камней: так, аметист снимает порчу и сглаз, лунный камень укрепляет отношения в паре, тигровый глаз защищает от чужого негативного воздействия, сердолик помогает преодолевать препятствия, малахит исполняет желания. Активировать самый важный жизненный сектор поможет так называемая «каменная решетка»: в центре ее нужно положить камень, который отвечает за исполнение желания, окружив его другими минералами. Вибрация полудрагоценных — а иногда и драгоценных — камней, сложенных таким образом, сделает наше желание выполнимым.

Воскресенье 6 июля

Сегодня сработает ритуал, который астрологи называют «правилом первой просьбы». С самого утра важно максимально внимательно прислушиваться к тому, что говорят нам окружающие люди — очень важно не пропустить просьбу, с которой обратится к нам кто-то из них. Считается, что, выполнив ее, мы можем просить Вселенную, о чем угодно — она исполнит наше желание.