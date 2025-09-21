Марс и Лилит в Скорпионе с 22 сентября по 4 ноября 2025: почему это ппасный период и кому стоит быть на чеку

Марс и Лилит в Скорпионе с 22 сентября по 4 ноября 2025 / © Associated Press

Марс, как активный принцип, в Скорпионе проявляется как воин, стратег и хирург души одновременно. Он проникает в самую суть, чтобы устранить отжившее. Лилит же — темная Луна, пораженная женская энергия, символ подавленного желания, бунта против патриархата, архетип ведьмы, изгнанницы, той, кто не покорилась, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Их союз в Скорпионе — взрывная смесь страсти и ярости, сексуального магнетизма и разрушительной силы. Он способствует обострению военных действий, возникновению очагов вооруженных конфликтов, активизации криминальных структур. Возможны скандалы, связанные с властью, деньгами, контролем, насилием, вопросами жизни и смерти. Темные эгрегоры обретают мощную силу в ближайший период.

Это время, когда наружу выходит все, что было подавлено: ревность, жажда контроля, скрытые желания, травмы, связанные с властью, телом, интимностью. Это период, когда коллективное бессознательное начинает говорить через конфликты, скандалы, разоблачения, внутренние кризисы. Особенно остро это может проявиться в темах любви и страсти, границ и власти, манипуляций и насилия.

На личном уровне — это приглашение к глубинной работе над собой. Все, что скрывалось и игнорировалось, считалось «неприличным» или «опасным», всплывает на поверхность. Марс дает силу действовать, а Лилит — силу признать то, что было отвергнуто. Два этих астрологических элемента олицетворяют центр притяжения и трансформации, психоэнергетику и кармический смысл.

Лилит — одна из самых глубоких и мистических тем астрологии. Это пустота, математическая точка, апогей лунной орбиты, где Луна максимально удалена от Земли. Но именно в этой пустоте рождается влияние, которое ощущается как воронка, которая забирает и высасывает ресурс, особенно тот, что связан с эмоциональной стабильностью, телесной безопасностью, интуитивной связью с собой. Это кармическая зона изгнания, где мы сталкиваемся с тем, что было вытеснено, отвергнуто, осуждено — в себе и в обществе.

Когда Лилит в Скорпионе, она находит идеальную среду для проявления. Здесь нет света, нет поверхностности, нет иллюзий. Здесь все обнажено, обострено, обнажено до боли. И именно в этом пространстве Лилит начинает раскрывать свои истинные качества: она становится архетипом ведьмы, изгнанницы, женщины, которая не покорилась, но сохранила силу.

Скорпион — это знак, где Луна находится в падении. Ее естественные качества — забота, мягкость, интуиция, эмоциональная безопасность — здесь ослаблены. Вместо нежности — напряжение. Вместо интуиции — тревожность. Вместо заботы — контроль. Это знак, где эмоции застревают, концентрируются, превращаются в психосоматику. И именно в этой пустоте, оставленной ослабленной Луной, Лилит входит как тень, которая заполняет вакуум.

Для тех, кто работает с энергиями, психологией, телесными практиками, магией, травмой — это мощное окно для трансформации. Но оно требует зрелости, честности и готовности к болезненным откровениям. Скорпион не терпит поверхностности. В этот период подсознание подсказывает, что за видимой реальностью скрывается нечто более глубокое и неосознанное, что происходящее имеет еще один слой смысла, часто неочевидный, но ощутимый.

В период транзита Марса и Лилит по Скорпиону обостряются темы насилия, сексуальных скандалов, разоблачений, борьбы за власть, особенно в тех сферах, где долго царило молчание. Это время, когда женская ярость (Лилит) получает инструмент действия (Марс), и это может быть как разрушительным, так и освобождающим.

С период с 22 сентября по 4 ноября пространство сгущается до состояния почти физической плотности — словно воздух насыщен намерениями и предчувствиями. Марс и Лилит в Скорпионе создают напряжение, в котором кипят наши самые глубокие, самые неосознанные импульсы. Это время, когда внутренние демоны требуют признания.

При одновременном транзите Лилит и Марса в Скорпионе инстинкты становятся языком души, а страсти — инструментом трансформации. Вместе они становятся двумя алхимиками, работающими с нашими тенями, желаниями, страхами и телесной памятью. Эти энергии схожим с неким тектоническим сдвигом, происходящим внутри психики, и проявляются в виде судьбоносных событий.

Скорпион — знак фиксированной Воды, и это можно представить как подземное озеро, в котором хранятся тайны, инстинкты, память рода, сексуальная энергия, психологические травмы и внутренняя сила. Скорпион впитывает их, перерабатывает, трансформирует.

Именно поэтому Марс, как первичный управитель Скорпиона, чувствует себя здесь органично. В Овне он — импульс, атака, движение. В Скорпионе — воля, стратегия, внутренняя мощь. Это Марс, который выжидает, анализирует, проникает. Он властвует через действие, и делает это изнутри.

Марс в Скорпионе — воин, который прошел через смерть, который знает цену боли, который не боится трансформации. Его сила — не в мускулах, а в психической концентрации, в способности удерживать напряжение, не теряя фокуса. Это энергия, которая может разрушить или исцелить, в зависимости от уровня осознанности и ответственности конкретного человека.

Наиболее опасный период — с 7 по 28 октября 2025 года. В эти дни к Марсу и Лилит присоединяется Меркурий. Это тройной сплав действия, тени и мысли, который может проявиться в самых острых формах: от серьезных разрушений из-за военных действий, вспышек агрессии, дорожно-транспортных происшествий до системных сбоев в коммуникации, технике.

Меркурий управляет движением, транспортом, координацией, вниманием. В Скорпионе он становится резким, подозрительным, напряженным. В соединении с Марсом приводит к импульсивным решениям, агрессивному вождению, нарушению правил. А Лилит добавляет к этому эффект туннельного восприятия, когда человек действует под влиянием бессознательных импульсов, не осознавая риски.

Водители в это время становятся раздражительными, склонными к резким маневрам. Увеличивается риск аварий, особенно в условиях плохой видимости, высокой скорости и эмоционального напряжения.

Меркурий характеризует сферу мышления и коммуникации. В соединении с Марсом дает словесную агрессию, конфронтацию, обвинения, публичные скандалы. А Лилит вскрывает табуированные темы, вытесненные эмоции, скрытые обиды. Это период, когда молчание взрывается, дипломатия отступает, а речь становится оружием.

Военные конфликты становятся привычной реальностью в этот период. Каждое обострение напоминает о хрупкости международного баланса и о том, насколько важно искать пути диалога и мирного урегулирования, прежде чем напряжение перерастет в новые разрушения. Это время, когда конфликты могут перейти из латентной фазы в открытую. Особенно опасны провокации, манипуляции, ложные сообщения, которые могут привести к эскалации.