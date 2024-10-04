Марс и петля ретроградности: что нас ждет с 5 октября 2024-го до 2 мая 2025 года

С 5 октября 2024 Марс, планета энергии, силы и действий, входит в петлю ретроградности, которая продлится до 2 мая 2025. Это время пересмотра своих действий, поиска новых путей и решений для устранения старых проблем, а также принятия новых вызовов. Когда завершается петля Марса, мы возвращаемся на рельсы созидания и развития.

Марс бывает ретрограден через каждые 2 года по 2 – 2,5 месяца, реже, чем какая-либо другая планета, поэтому смены фаз движения Марса ощущается особенно сильно. Петля – это цикл его движения перед ретроградностью, ретроградное движение и выход из него. Это особенность движения, когда планета три раза проходит по одному и тому же градусу на один цикл. Сам процесс может кардинально повлиять на действия и усилия, цели и способы их достижения, инициативы и уровень энергии многих людей, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В период петли с 05.10.2024 по 02.05.2025, Марс перейдет в ретроградное движение с 11.12.2024 по 19.02.2025 в знаках Льва и Рака. Для представителей знаков Овна, Рака, Льва и Скорпиона наступает важный период, происходит перезагрузка по многим жизненным областям, запускается новый 2-х летний цикл.

Начинается петля Марса 05.10.2024 в 17⁰09' знака Зодиака Рак, где планета находится с 5 сентября до 4 ноября 2024. Здесь Марс в статусе падения, что отражается на поведении людей. Внешняя активность замедляется, а избыток энергии преобразуется во внутреннюю агрессию и саморазрушение. Тем более, весь этот период Марс образует оппозицию с Плутоном.

В этот период транзита Марса по Раку реакции многих людей очень эмоциональны, поступки – импульсивны, настроение переменчивое, а желания, потребности, оценки проявляются агрессивно. С одной стороны, люди склонны проявлять инициативу, внутренней силы достаточно, но, с другой стороны, в самый ответственный момент появляется страх и многие отступают, отказываются от своих целей.

Возможности для любых начинаний есть, но чрезмерная эмоциональность мешает правильно просчитать, продумать план действий и этапы на пути реализации своих планов. Представители мужского пола более подвержены негативным влияниям планеты при ее перемещении по знаку Рак, который относится к стихии Воды и гасит огненную энергию Марса.

А вот женщины, наоборот, становятся сильнее, действуют активнее и смелее, часто берут на себя мужские обязательства. Из-за смены ролей в семейных и любовных отношениях чаще чем обычно возникают скандалы с битьем посуды, вплоть до рукоприкладства.

Знак Рака отражает эмоции, чувства, ощущения и интуицию, внутренний мир и сферы, связанные с личной стороной жизни. В период движения Марса по знаку Рака люди не особенно стремятся к социальным контактам, больше сосредоточены на домашних и семейных делах. У многих меняются взгляды на жизнь, воспоминания о детстве, родителях, Родине, часто мешают сосредоточиться на профессиональных делах.

Транзит Марса по знаку Рака – хороший период для решения жилищных вопросов, ремонта, переезда. Проблемы в это время возникают из-за неуверенности в себе, но занятия спортом, физические упражнения, активный отдых помогают укрепить свой психологический фундамент, гармонизировать внутреннее состояние и обрести надежность.

04.11.2024 Марс входит в знак Льва, где и перейдет в ретроградное движение с 11.12.2024. В этом знаке планета чувствует себя комфортно, поскольку знак Льва является огненным. 3 по 10 декабря в 06⁰04' знака Льва наступает стационарность с поворотом в ретро движение. У кого в 5 – 7⁰ этого знака чувствительные элементы гороскопа (Асцендент, МС, планеты), будут ощущать стагнацию по качествам и характеристикам этих элементов личного гороскопа. Также обратите внимание на сферы жизни, которые находятся под основным или второстепенным управлением Марса (включают в себя знак Овна и знак Скорпиона).

В периоды стационарности Марса не стоит ускорять события. Это время осмысления текущих целей, анализа своей активности. Могут возникать препятствия или необходимость пересмотреть уже принятые решения. Важно накапливать силы для будущего рывка весной 2025 года.

06.01.2025 Марс на ретро фазе возвращается в знак Рака, актуализируя темы, важные в период с 5 сентября по 4 ноября 2024, когда планета находилось в этом же знаке еще до наступления ретроградности. В период транзита ретро Марса по Раку необходимо снижение темпа во всех делах и процессах, поскольку попытки добиться успеха могут оказаться неудачными. Возникают ситуации, когда действия оказываются менее эффективными. Проекты тормозятся, усилия не приносят ожидаемого результата.

Стационарный Марс с разворотом в директное движение с 20.02 по 27.02 2025 в 17⁰09' знака Зодиака Рак. Соответственно, если в пределах 16 – 18⁰ Рака есть чувствительные точки гороскопа (угловые дома и планеты), ожидайте событий. По крайней мере, состояние «сжатой пружины» прочувствуете по полной. Будьте готовы столкнуться с задержками и необходимостью пересмотреть свои планы, ранее определенные направления действий. Ведь натальные планеты, вблизи которых происходит разворот Марса, управляют определенными астрологическими домами личного гороскопа.

Ретроградный Марс помогает обнаружить слабые места и исправить их. Подходящее время для возвращения к прошлым проектам, отношениям или вопросам, которые не были завершены ранее. Будьте особенно осторожны при работе с колющими и острыми предметами, техникой и вождением транспорта, так как возрастает вероятность травм и аварий.

С 28 февраля 2025 Марс директный в знаке Рака и мир, постепенно, возвращается к динамичному движению, активизируются приостановленные процессы по всем жизненным областям и на всех уровнях. Но могут обостриться конфликты, поэтому будьте особенно осторожны в межличностных отношениях, избегайте острых ситуаций, старайтесь направить накопленную энергию в конструктивное русло.

18.04.2025 уже перемещаясь директно, Марс возвращается в знак Льва и поднимает вопросы, которые возникли в период недавнего перемещения по этому знаку – с 4 ноября 2024 до 6 января 2025. Это время наведения порядка, эффективной деятельности и закрепления результатов. До выхода планеты со знака Льва 18 июня 2025 – это период борьбы за самостоятельность в профессиональных вопросах, предпринимательстве, политике. Мы можем услышать о крупномасштабных военно-политических, экономических или природных явлениях.

В знаке Льва усиливается способность к целенаправленной деятельности. Основные функции Марса ориентированы на внешнее, активное проявление, эта планета отдает энергию. Марс во Льве дает наилучшие возможности для проявления себя, легко удается впечатлить других. Люди, обладающие мощным творческим началом, занимающиеся спортом, работающие в сферах, связанных с кинематографом, в период движения Марса по знаку Льва смогут многого достичь. Это лучший период для того, чтобы творить и созидать.

02.05.2025 – конец петли ретроградности Марса в 06⁰04' знака Льва. Появляется мотивация двигаться вперед и побеждать. Энергетический потенциал, амбиции, стремление к признанию и уверенность возрастают, личные достижения становятся видимыми.

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