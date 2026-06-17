Марс в Близнецах с 28 июня по 11 августа 2026 года: что нас ждет в это время

Марс в Близнецаз с 28 июня по 11 августа 2026 года / © Associated Press

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28 июня в 22:30 Марс входит в знак Близнецов до 11 августа. В предыдущие несколько недель Марс в Тельце двигался медленно, упрямо, методично — он копил силу и держал курс. Марс в Близнецах — это совсем другая история, где скорость сочетается с рассеянностью, многозадачностью, острым языком и умом, который не останавливается ни на секунду, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Марс — планета действия, воли, энергии и начинаний. Он отвечает за то, как мы двигаемся к цели: напролом или обходными путями, в одиночку или в команде, через силу или через ум.

Знак, в котором находится Марс, определяет стиль этого движения. Не куда идти — а как. В Близнецах Марс получает в распоряжение самый подвижный, интеллектуальный и коммуникативный знак зодиака. Результат — энергия, которая выражается через слова, идеи, связи и информацию.

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В Близнецах Марс думает быстрее, чем действует. Аргументы становятся острее, реакции — моментальными, способность схватывать на лету — почти сверхъестественной.

Это время, когда правильно сказанное слово может сделать больше, чем месяц упорной работы. Переговоры, презентации, дебаты, написание текстов, публичные выступления — всё это сейчас работает с особой силой.

Марс в Близнецах — это интеллектуальный воин. Он побеждает не силой, а скоростью мысли и точностью формулировок.

Один проект? Слишком скучно. Марс в Близнецах хочет всё и сразу. В эти недели вы можете обнаружить, что одновременно ведёте несколько дел, переключаетесь между задачами, берёте на себя больше, чем планировали — и при этом действительно справляетесь.

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Опасность здесь одна: разбросанность. Энергия распыляется по множеству направлений и ни одно не получает полной силы. Следите за тем, чтобы скорость не заменяла глубину.

Близнецы — знак коммуникации. Марс в этом знаке буквально толкает к диалогу: хочется говорить, спорить, обсуждать, убеждать. Социальная активность растёт, количество контактов увеличивается, входящий поток информации становится огромным.

Это период для нетворкинга, установления новых связей, переговоров, которые давно откладывались, и разговоров, которые давно нужно было начать.

Обратная сторона этой скорости — перегрев. Близнецы управляют нервной системой, руками, лёгкими и плечевым поясом. Марс в этом знаке создаёт повышенную нагрузку именно в этих зонах.

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Бессонница из-за мыслей, которые не останавливаются. Раздражительность от информационного перегруза. Напряжение в шее и плечах. Поверхностное дыхание в моменты стресса.

Всё это — сигналы того, что система работает на предельной мощности. Замедляться сознательно в эти недели — не слабость, а стратегия.

Марс в Близнецах — это острый язык. Очень острый. Способность формулировать мысли мгновенно и точно — это дар. Но та же способность в момент раздражения превращается в оружие, которым легко навредить.

Слова, брошенные в конфликте в эти недели, будут особенно точными — и особенно болезненными. Следите за тем, что говорите в моменты эмоционального накала.

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Близнецы скользят по поверхности. Это их природа — охватить как можно больше, не задерживаясь нигде надолго. Марс усиливает эту тенденцию.

Риск: множество начатых дел, ни одно из которых не доведено до конца. Много собранной информации — без её осмысления и применения. Активная переписка — без реальных договорённостей.

Осознанное усилие в этот период — заканчивать начатое, прежде чем браться за новое.

Марс в Близнецах может менять направление быстро. Сегодня — одно решение, завтра — противоположное, послезавтра — третье. Это не слабоволие, это природа знака: новая информация меняет картину мира, а вместе с ней — и курс.

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Важно отличать обоснованную гибкость от бегства от ответственности.

В этот период особенно хорошо работает всё, что связано со словом и быстрым обменом информацией. Пишите — посты, статьи, письма, сценарии, заметки. Марс в Близнецах усиливает точность формулировок и придаёт словам особую энергию, поэтому любые тексты рождаются легче и звучат убедительнее.

Учёба тоже идёт быстрее: короткие курсы, вебинары, новые навыки, иностранные языки — всё усваивается с неожиданной лёгкостью, будто мозг сам тянется к новому материалу.

Переговоры проходят продуктивнее, чем обычно. Вы быстрее реагируете, точнее формулируете, удерживаете несколько линий диалога одновременно и легче находите аргументы. Это хорошее время для договорённостей, обсуждений и любых задач, где важна гибкость мышления.

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Социальные связи тоже активизируются. Короткие поездки, встречи, звонки, новые знакомства — всё это работает на пользу и помогает продвинуть важные темы.

Идеи в этот период — ваш главный ресурс. Близнецы дают поток мыслей, а Марс — энергию воплощения. Это редкое сочетание, когда замысел и действие идут рядом, поэтому важно фиксировать мысли и использовать их как стартовый капитал.

Есть и то, что лучше перенести на более спокойное время. Дела, требующие длительной концентрации на одном направлении, сейчас идут тяжелее. Там, где нужна исключительная точность, терпение и кропотливость, лучше подождать до августа. Серьёзные разговоры в момент раздражения могут привести не туда, куда вы рассчитываете, а подписание документов в состоянии информационного перегруза создаёт риск упустить важные детали.

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