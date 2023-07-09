Марс в Дева с 10 июля по 27 августа 2023: что нас ждет в это время

С 10 июля в 14:40 по киевскому времени воинственный Марс будет перемещаться по практичному и трудолюбивому знаку Девы до 27 августа 16:20.

Конфликты если и возникают в это время, то из-за того, что работа выполнена не качественно или позже назначенного срока. Огненный, торопливый Марс в знаке стихии Земли чувствует себя не очень комфортно, но, по крайней мере, градус агрессивных энергий значительно снижается, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

По принципу аналогии знак Зодиака Дева можно представить как поле колотящейся по ветру пшеницы. Это период сбора урожая, заготовок на зиму, стремление сберечь полученное наиболее оптимальным и практичным способом. Важность знаний и навыков, системности, мелочей и деталей, умений и профессиональных способностей, описывает мутабельное качество Девы. Этот знак подготавливает новый этап, а кардинальная точка года – Осеннее равноденствие, наступает сразу же после выхода Солнца из знака Девы.

Главным негативным проявлением этого периода является то, что люди склонны критиковать друг друга. Обязательно сделают замечание, если партнер, коллега или приятель, по их мнению, делает что-то неправильно, даже если их это не касается. Чтобы избежать ненужных споров и ссор, старайтесь не придираться к мелочам и не выражать свои претензии в агрессивной форме.

Марс имеет огненную природу, движение по знаку земной стихии способствует рассудительности и повышенной эффективности при занятиях любыми делами. В действиях люди склонны поступать осторожно, задумываться о последствиях. Приходит осознание того, что может помочь в реализации целей, в решении актуальных вопросов.

Успех в период Марса по Деве приходит через других людей, благодаря взаимной поддержке. Девиз в это время: "Давайте будем полезными друг другу". Пчелы и пчелиный улей – образ Марса в Деве. Дополнение и подтверждение, получаемое из окружающего мира, позволяет ощутить себя более цельной личностью.

Транзит Марса по знаку Девы благоприятен для того, чтобы задуматься о профессиональной сфере, решить накопившиеся вопросы, устранить бытовые проблемы. В этот период происходит становление, укрепление и достижение максимального развития всех тех начинаний, которые активизировались в предыдущие месяцы. Отличительной особенностью этого транзита является материализация проявлений, обретение конкретных форм.

Энергия Марса в Деве гибкая, пластичная, что позволяет соединить многие направления в один общий процесс. Действия людей более организованы, многие стараются ответственно подходить к своим трудовым обязанностям, поэтому успевают выполнить больше заданий. Также в этот период увеличивается количество однообразной работы бытовых вопросов.

Для личной жизни это время не очень благоприятно – все слишком заняты работой, повседневными делами, а на любовные взаимоотношения времени не хватает. Мужчины и женщины чаще конфликтуют друг с другом по самым незначительным поводам, из-за мелочей. В связи с этим психологический климат совершенно не располагает к романтике.

Хорошее время для пересмотров своих взглядов на жизнь, на подход к работе и реально оценить отношения с любимым человеком или деловым партнером. Рациональность выступит на первый план, иллюзии разрушатся, т.е. люди "заземляются", озадачиваются реалиями современного мира.

Обстоятельства, возникающие в период транзита Марса по знаку Деву помогают навести порядок жизни, но при этом, не стоит углубляться в каждую мелочь. Старайтесь объективно, в полном объеме оценивать ситуацию. Тема здравоохранения и медицины будет актуальна для многих, как в глобальных масштабах, так и на личном уровне. Прибавится работы у врачей, косметологов, массажистов.

Воспользуйтесь энергиями Марса в Деве – сконцентрируйтесь на вопросах, связанных с самореализацией, работой и карьерой, деньгами. В течение ближайших полутора месяцев можно произвести конструктивные преобразования профессиональной сфере улучшить свое материальное благосостояние. Не забывайте о своем здоровье – ведь это личный ресурс!

Гармоничные аспекты Марса с Юпитером и Ураном в первой и второй декадах августа способствуют необычному творческому вдохновению, помогают во всех делах, в личных и деловых отношениях. Вполне возможно перерастание рабочих отношений в романтические. Вероятны внезапные финансовые поступления, прибыль и подарки. Хорошее время для приобретения оргтехники, модернизации производства и улучшения условий труда.

В третьей декаде августа потребуется огромная выдержка и дисциплина, чтобы избежать неприятностей, особенно во взаимоотношениях с начальством. Нежелание учитывать идеи и опыт других людей, может привести к потере работы. Нездоровый климат в коллективе и в отношениях с деловыми партнерами, разногласия по пустякам, могут привести к серьезным конфликтам. Неблагоприятный период для различных изменений, обновлений в совместной работе, командировок или путешествий.

После 20 августа не стоит подписывать важные бумаги, лучше отложить работу с документами, выступления на публике, собеседования и переговоры. Меркурий, управитель знака Девы, постепенно замедляет ход, а с 23 августа переходит в ретроградное движение. На этом фоне чаще возникают внезапные конфликты, появляется нервозность. А ненужная раздражительность, импульсивность способствуют невнимательности, что приводит к ошибочным решениям.

С 21 по 23 августа оппозиция Марса с ретро Нептуном – аспект препятствует адекватному восприятию окружающей действительности. Старайтесь не принимать важных решений в эти дни, особенно в сфере личных взаимоотношений. Не реалистичность оценки происходящего, собственных возможностей и перспектив, может многих людей сильно подвести. Опасайтесь сомнительных сделок, ввязывания в интриги. Много клеветы, обмана и мошенничества вокруг в этот период. Ухудшается течение многих заболеваний, особенно связанных с обменом веществ, нарушением гормональной сферы.

Излишний оптимизм рассеянность, нереальные планы впоследствии приведут к сожалением и потерям. Возникают трудности в общении с зарубежными партнерами, в дальних поездках. Многие люди склонны переоценивать свои возможности в этот период, поэтому лучше отложить принятие важных решений и подписание ответственные документов, а также визиты к начальству, влиятельным лицам, посещение официальных инстанций, правовых органов. Возможны существенные разногласия с партнерами и сотрудниками, расхождения во мнениях, юридические сложности.

Последний аспект, который образует Марс до выхода из знака Девы – гармоничный аспект с ретро Плутоном с 24 по 29 августа. Это будет еще период ретроградного Меркурия в этом же знаке Зодиака, но, к концу месяца все недоразумения должны как-то урегулироваться. В эти дни благополучно решаются финансовые вопросы, завершаются реконструкции, реорганизации предприятий.

В конце августа можно решить много задач, благоприятны финансовые дела, бизнес, предпринимательская деятельность. Благодаря давним деловым связям появляются новые перспективные проекты. Обстоятельства этого периода способствует преобразованию негативных моментов на работе и улучшению рабочего процесса, благополучному решению вопросов, связанных с общими деньгами. При разумном ведении дел сейчас можно избежать многих проблем в будущем! Не проявляйте легкомыслие, прислушивайтесь к мнению окружающих, учитывайте опыт и советы старших по возрасту коллег и партнеров.

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