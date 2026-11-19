Марс входит в знак Девы / © Credits

Реклама

Планета, перемещаясь по знаку Девы, проявляется без эффектных жестов. Под влиянием энергий знака мы проверяем, всё ли на месте, работает ли механизм, хватит ли ресурса, и именно этими вопросами Марс будет заниматься ближайшие месяцы, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В течение ретро петли, Марс побывает в знаке Девы дважды, и именно это делает транзит таким долгим. Первый раз планета входит в знак 26 ноября и остаётся в нём до 21 февраля: сначала идёт вперёд, затем останавливается, разворачивается и движется назад, а потом покидает Деву, возвращаясь во Льва. Второй раз Марс выходит в Деву 14 мая и остаётся в ней до 15 июля, на этот раз уже прямым ходом и без разворотов. Такая петля похожа на спираль, в которой один и тот же участок зодиака проживается трижды, и каждый виток добавляет к теме новый смысл.

Реклама

Самым важным моментом второго захода становится 6 июля, когда транзитный Марс соединяется с Марсом в гороскопе Украины. К этому времени многое из того, что обозначилось осенью и зимой, успевает созреть, и точное касание натальной точки превращает накопленное напряжение в решения, действия и результаты.

Реклама

То, что обозначится в ноябре, вернётся в марте, чтобы получить развязку в начале лета 2027 года. Если читать эту спираль по этапам, получается довольно связная история.

В конце ноября ещё звучат отголоски резких заявлений и обострений, когда сходятся Марс, Юпитер и Нисходящий Лунный Узел. С 26 ноября разговор уходит с трибун в мастерские и на склады.

Январь, когда Марс замирает на 11° Девы, становится точкой наибольшего напряжения и пересмотра стратегии: в стационарной точке планета как будто собирается с силами перед разворотом, и всё, что копилось, требует выхода или перестройки.

В феврале и марте Марс возвращается во Льва, и вместе с ним возвращаются темы власти, статуса, территорий, громких слов. То, что звучало осенью, теперь требует ответа. Завершение марта и апрель, когда Марс разворачивается во Льве, астрологически похожи на узел, где возможны решения, договорённости или смена курса. А в мае и июне, когда Марс снова входит в Деву, накопленный опыт превращается в действия и результаты.

Реклама

Исторические аналогии здесь уместны, но с осторожностью. Это сходство сюжетов. В 1995 году Марс тоже проходил похожую петлю по Деве и Льву, и острые события тогда шли рядом со стационарными точками, а после петли мир переходил к выяснению последствий и перестройке.

Фон, на котором начинается этот транзит, тоже непрост. С одной стороны, продолжаются удары по городам и инфраструктуре, с другой идёт дипломатическая работа: обмены пленными, разговоры о возможности остановить боевые действия. Давление, переговоры и поиск выхода сочетаются в одной картине, и Марс в Деве приходит не на пустое место, а в момент, когда всё это сходится в одной точке.

Поэтому «опасное» и «новое» в этом периоде не противоречат друг другу. Марс в Деве опасен тем, что собирает энергию на уязвимых местах. Но по той же причине он открывает новый виток и говорит о том, что выигрывает самый подготовленный. Это время, когда ценятся запас воды и тепла, исправная связь, лекарства, резервные планы, надёжные контакты и порядок в документах. Время режима сна, регулярных тренировок, продуманного питания, спокойного информационного рациона, где меньше паники и больше проверенных источников.

В эти месяцы люди чувствуют, как напор уступает место терпеливой работе. Под влиянием транзита Марса по знаку Девы появляется стремление не доказывать и не побеждать, а наводить порядок, чинить, доделывать, выстраивать. Сил становится больше на ремесло, труд и заботу о близких, и результат получает тот, кто организован, внимателен к деталям и умеет не спешить.

Реклама

В этот период выигрывают те, у кого упорядочены режим, финансы и бытовые мелочи, ведь именно в них сейчас скрывается запас прочности. Особенно заметно это в сферах, где от исправности зависит многое: инфраструктура, снабжение, логистика, энергетика, техника и медицина. Люди, которые там работают, получают больше нагрузки, но и больше уважения за свой вклад. Для остальных это хорошее время, чтобы привести в порядок здоровье, дом и документы, а также научиться доводить начатое до конца.

Для Украины это особенно ощутимо, потому что именно со знаком Девы в гороскопе страны связана тема войны. Страна живёт в мире, где от исправной подстанции, налаженной поставки или вовремя проведённого ремонта зависит не меньше, чем от громких заявлений. Поэтому приход Марса в этот знак читается как переход в более «техническую» фазу: на первый план выходят ресурс, точность и способность держать систему, когда нагрузка на неё не ослабевает.

Слабые места в периоды транзита Марса по Деве становятся заметнее, а усталость, выгорание и износ накапливаются, как и ошибки в мелочах, которые способны обернуться серьёзными последствиями. Нагрузка ложится на тех, кто держит тыл: энергетиков, медиков, волонтёров, людей, которые просто продолжают работать.

Для каждого человека это тоже хороший повод укрепить свою личную опору. Навести порядок в расходах, собрать важные бумаги в одну папку, заранее продумать, что делать, если планы снова изменятся. Эти простые шаги кажутся скромными на фоне больших событий, но именно из них складывается устойчивость, а устойчивость и есть главное слово периода.

Марс в Деве помогает Тельцам, Девам и Козерогам построить прочный фундамент. Для них транзит становится редкой возможностью работать так, как они всегда мечтали, без спешки и суеты, с правом довести дело до совершенства.

Представители знака Тельца любят основательность — делать медленно, зато надолго. Обычно ему мешает чужая торопливость, ведь вокруг постоянно требуют быстрее, быстрее, а Телец знает, что быстро и хорошо одновременно получается редко. Марс в Деве снимает с него этот груз. Появляется энергия для той самой тщательной работы, которую Телец ценит больше всего. Он вдруг замечает, что руки сами тянутся к делу, которое откладывалось, будь то ремонт, сложный проект или наведение порядка в финансах. Работа получается прочной, красивой и приносит удовлетворение, а вместе с ним и вполне ощутимые деньги.

Дева в этом транзите оказывается дома. Марс идёт по её знаку и отдаёт ей свою энергию без остатка. Обычно Дева копит силы на анализ, проверку и сомнения, а теперь получает топливо для действий. Вы видите ошибку раньше других, знаете, как её исправить, и на этот раз у вас хватает сил не только заметить, но и сделать. Коллеги и руководители отмечают точность, а сложные задачи, на которых другие ломаются, решаются шаг за шагом. Однако не стоит растворяться в мелочах. Оставляйте время на отдых, потому что выгорание у Девы приходит внезапно.

Козерогу этот транзит приносит то, что он ценит выше всего, а именно результат, построенный на системе. Марс в Деве помогает ему превращать планы в рабочие процессы: расписания, регламенты, чёткие этапы. Там, где раньше было много замыслов, появляется структура, и она держится. Козерог лучше обычного чувствует, кому что поручить, что проверить дважды и где нужен запас прочности. Это время, когда карьерные цели получают реальную опору, а репутация надёжного человека работает на вас сильнее любых слов. Даже усталость переносится легче, а работа идёт ровно, и вы видите, как она складывается во что-то большое.

Новости партнеров

Новости партнеров