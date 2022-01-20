Марс в Козероге 24 января - 6 марта 2022: что нас ждет в это время

24 января в 14:53 по киевскому времени Марс входит в знак Козерога и будет двигаться по этому знаку до 6 марта до 06:03.

Козерог – это стремление, определение цели. Сосредоточенность, собранность и концентрация всех ресурсов для достижения цели. Марс - планета активности, управляет действиями и побуждениями. В знаке Козерог Марс в сильном статусе – экзальтация, т.е. это место наилучшего выражения гармоничной природы планеты. В знаке Козерог Марс раскрывается полностью, отдает практически всю энергию. В отличие от управления (в Овне и в знаке Скорпиона имеет статус второго управителя после Плутона), где планета находится "у себя дома" и где она стабильна, в знаке экзальтации – в Козероге, Марс склонен реализовывать себя в большей степени и дать нечто особенное.

Поскольку планета в экзальтации очень активна, Марс в Козероге становится менее стабильным по сравнению с положением своего управления. Из самого термина можно понять, что экзальтация – это некий пик, бурный всплеск свойств планеты, который характерен для ее пребывания в определенном знаке.

Планета в экзальтации находится не у себя дома, а в гостях у другой планеты, Марс в Козероге под управлением Сатурна, который движется по Водолею, где имеет статус второго управителя. Т.е. Сатурн сохраняет свои сильные качества в Водолее, в некоторой степени ограничивает, структурирует планету Марс. При транзите Марса по знаку Козерог требуется дисциплина, организованность и тогда цели будут достигнуты. Нужно придерживаться определенных правил, действовать согласно инструкциям - без самодеятельности, следовать проверенным временем моделям и процессам. Потому Марс не может чувствовать себя так же хорошо и естественно, как в управлении, двигаясь по Овну или Скорпиону, также прекрасно планета себя чувствует в огненных знаках – Льве и Стрельце.

Можно сказать, что Марс – это гость у Сатурна дома – в Козероге, а свойства Марса и Сатурна на самом деле противоположные. Однако энергия Марса именно в Козероге проявлена очень ярко и отчетливо. Потому что Марс здесь взрослеет, контролирует свою силу, и люди осознанные смогут правильно воспользоваться планетарными влияниями транзита Марса по Козерогу, который поможет проявиться конкретным талантам человека, что послужит для него опорой в социальной сфере.

Активная деятельность и выполнение работы качественно, без халтуры, даст ощутимые, реальные результаты. Транзит Марса по Козерогу позволяет проявить себя ярче, громче, чем при движении по другим знакам Зодиака. Предыдущее прохождение по Козерогу было в период с 16 февраля по 30 марта 2020 года. Резко пандемия накрыла весь мир, стремительно развивались события, т.е. атмосфера внешняя была очень напряженная. Энергии много, а реализовать ее нам не позволяли ограничения, которые обеспечивает Сатурн, управляя Козерогом. В то время пришлось всем переходить на другой режим работы, но ресурс был, энергии хватало на то, чтобы быстро внести изменения в рабочий процесс.

Транзит Марса по Козерогу благоприятен для активных людей, действительно имеющих опыт и способных применять его и новые знания для получения быстрых результатов. Также это хорошее время для создания стратегического плана развития бизнеса, начала долгосрочных проектов, хирургических операций (но после завершения периода ретроградности Меркурия – после 4 февраля). Это время здоровой конкуренции, побеждает тот, кто соблюдает закон и действует по правилам.

При транзите Марса по Козерогу удается показать себя с лучшей стороны, доказать свою силу адекватными способами. В целом, благоприятный период для большинства людей. Марс в Козероге сильный, но все же рассчитан на краткосрочную активность, т.е. необходимо правильно распределить режим труда и отдыха на ближайшие 1,5 месяца. Несмотря на яркость, громкость, драматичность, любая планета в экзальтации считается не такой сильной, как планета в управлении. Так и у Марса в Козероге - рано или поздно наступит ослабление, но планета все равно будет в комфортном положении, если примет условия управителя знака, в котором находится, т.е. условия Сатурна.

Сатурн – это структура, система, бюрократия, закон и порядок. Поэтому следует все эти пункты соблюдать, и тогда результат будет отличный для большинства дел, развивающихся в этот период. Т.е. можно сказать, что действие Марса ограничено – планета проявляет себя в каких-то конкретных направлениях и в ограниченные периоды времени. Однако транзит Марса по Козерогу оказывает благоприятное влияние, т.к. дает дополнительную жизненную энергию. Тем не менее если в этот период проявлять себя импульсивно, то результат может быть довольно опасным как для самого человека, так и для окружения.

Энергия Марса в Козероге может быть как конструктивной, так и разрушительной, в зависимости от того, как она используется, а также от того, где Марс находится в личном гороскопе. Ножи, оружие и острые инструменты находятся под управлением этой планеты, поэтому может быть обострение военных конфликтов при транзите Марса по Козерогу. Марс — это физическая сила, которая заставит многих заниматься спортом и активно двигаться к своим целям. Спортивные и развлекательные мероприятия, которые включают физическую активность, все боевые искусства, также подпадают под его управление.

С 26 января ретро-Меркурий возвращается в знак Козерога и до 15 февраля движется по этому знаку. Здесь же Венера, а также Плутон и Марс – 4 планеты, земная стихия выражена, что позволяет получать реальные результаты от приложенных усилий.

4 февраля Марс в секстиле с Юпитером – обе планеты в сильных статусах, действие этого аспекта дает прекрасные возможности, прежде всего для культурного, интеллектуального и социального роста. 4 и 5 февраля – прекрасные дни для предпринимателей, юристов, преподавателей, дипломатов, политиков, научных деятелей. За это время можно заложить фундамент дальнейшего процветания, продвинуться в карьере и профессиональной деятельности, но лишь благодаря собственным усилиям. Тем не менее можно рассчитывать на понимание и помощь руководства, влиятельных лиц, спонсоров и официальных органов. Февраль благоприятен для решения правовых вопросов и юридических формальностей. Это время можно использовать для успешных контактов с зарубежными партнерами, для поездок, путешествий. Также хороший период для новых знакомств, расширения сферы влияния и собственного бизнеса, благодаря рекламе и трудолюбию.

С 13 февраля формируется соединение Марса и Венеры в Козероге, точный аспект – 16 февраля, но до конца месяца влияние этого аспекта очень сильное. Отличное время для личных и деловых отношений, планирования совместного будущего или обсуждения вопросов сотрудничества. Пары, которые сформировались уже давно, примут наконец-то решение вступить в официальный союз. Спорные вопросы и противоречивые вопросы заканчиваются вполне мирно в большинстве случаев.

23 февраля Марс и Венера в гармоничном аспекте с Нептуном – планетарные влияния открывают возможности процветания и прорыва к успеху, исполнению желаний. Для людей творческих профессий и работы, требующей вдохновения и развитого воображения, последняя неделя февраля - отличный период.

С 1 по 6 марта – соединение Плутона с Марсом и Венерой, наиболее сильные влияния аспекта со 2 по 4 марта. Финансовые вопросы решаются благоприятно, возможно долгожданное получение прибыли, поступление денег на счета и вообще первая неделя марта принесет глубокие осознания по многим темам, в том числе, по сфере личных взаимоотношений. Венера сглаживает острые моменты соединения двух конфликтных планет – Плутона и Марса, уравновешивает любую сложную ситуацию.

Вначале марта легко оказывать психологическое воздействие на массы людей, вдохновлять их на дела либо убеждать в необходимости какого-либо действия. Благоприятно разрешаются вопросы совместных финансов, имущественных дел, общих ресурсов. Поэтому после сложного января февраль и начало марта принесут много приятных моментов и достижений. 6 марта в 08:23 по киевскому времени Марс и Венера переходят в знак Водолея и соединяются в первом градусе.

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