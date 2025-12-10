Марс в Козероге с 15 декабря до 23 января: что нас ждет в это время

Марс в Козероге с 15 декабря до 23 января / © Associated Press

Реклама

Марс сбрасывает плащ горячего странника и надевает доспехи стратега — того, кто не выстраивает путь к вершине, шаг за шагом, день за днём. Его импульс становится направленным, его сила — выносливой, его воля — непреклонной. Здесь Марс не борется ради борьбы — он действует ради результата, ради будущего, ради укрепления того, что имеет истинную ценность, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

С 15 декабря до 23 января — период, когда каждая попытка, даже самая маленькая, каждое принятое решение и каждый шаг обретают вес и становятся кирпичами в прочном фундаменте будущих достижений. В Козероге Марс имеет статус экзальтации, открывая особый коридор возможностей. Здесь его энергия проявляется наиболее конструктивно. Это время, когда настойчивость и дисциплина превращаются в силу, способную изменить траекторию жизни.

Вместо хаотичных вспышек Марс в Козероге дарит целеустремленность, стратегическое мышление и способность выдерживать долгие усилия. Это энергия воина-строителя: она возводит, укрепляет и направляет. Под его влиянием мы становимся архитекторами собственной судьбы.

Реклама

Такой транзит приглашает нас к внутренней мобилизации: действовать ради долговременной цели. Всё, что начато в этот период, может обрести устойчивость и прочность, если вложить в него труд, терпение и ясное намерение. Если в огненных знаках Марс действует импульсивно, то в Козероге он становится хирургически точным, стратегичным и неумолимо результативным.

В ближайшие 1,5 месяца космос словно говорит: «Хватит откладывать — пора делать. Пора строить дорогу туда, где ты хочешь быть через 5, 10, 20 лет». Именно транзит Марса по Козерогу часто становится точкой большого успеха или прорыва, если человек готов действовать.

Марс в Козероге переключает отношения на: серьезность, ответственность, устойчивость, желание стабильности. Эмоции становятся сдержаннее, но страсть — глубже и сильнее. Никакой романтической беспечности — только то, что имеет будущее. Слабые отношения могут заморозиться или завершиться. Сильные — укрепятся.

Возможные тенденции:

Реклама

формализация отношений, разговоры о будущем

переход на «следующий уровень» — совместное проживание, серьёзные решения

притяжение к зрелым, статусным партнёрам

повышение сексуальной энергии, но при этом — выборочность

желание безопасности и уважения в союзе

Марс в Козероге не тратит время на истории «куда-нибудь приведёт». В период этого транзита актуальны вопросы: «Есть ли перспектива? Есть ли ценность? Стоит ли это усилий?»

Для финансовой сферы — период вложений и финансовой дисциплины. Марс даёт силу, Козерог — структуру. Это идеальный период для:

создания финансовых планов

долгосрочных инвестиций

строгого контроля бюджета

вывода дохода на новый уровень

повышения финансовой устойчивости

Транзит помогает:

заработать больше через дисциплину

защитить ресурсы

выйти из долгов или закрыть старые обязательства

упорядочить денежные потоки

Хорошо идут профессиональные покупки: техника, обучение, инструменты, рабочие ресурсы.

Реклама

Это главный карьерный транзит года. Потому что Марс в Козероге: амбициозен, вынослив, работает до результата, не отступает, действует стратегически. Энергия идеально подходит для:

повышения

смены статуса

запуска большого проекта

создания новых профессиональных структур

лидерства

переговоров с руководством

защиты своих интересов

карьерного рывка

Если нужно что-то «додавить», «вывести на новый уровень», «закончить несмотря ни на что» — это тот самый транзит.

Овен

Марс — ваш управитель, и в Козероге планета даёт мощный карьерный взлёт. Фокус на достижениях, статусе, профессиональных победах. Может быть предложение, должность, прорыв в деле.

Телец

Тяга к расширению горизонтов: обучение, поездки, новые знания, переход на новый уровень мастерства. Хороший период для юридических и образовательных вопросов.

Реклама

Близнецы

Глубинные трансформации. Усиление финансов через партнёров, кредиты, сделки. Возможны важные разговоры о близости и доверии.

Рак

Марс активирует брачный сектор. Страсть обостряется, но вместе с ней — требования к партнёру. Решение о переходе на новый уровень или окончательное прояснение отношений.

Лев

Работа, здоровье, ритм жизни. Возможен интенсивный рабочий период, где требуется дисциплина и концентрация. В сфере здоровья — необходимость режима.

Дева

Великолепное время для творчества, самовыражения, детей, романтики. В сердце просыпается страсть, но без легкомыслия — отношения становятся серьёзнее.

Реклама

Весы

Сильная энергия дома и семьи. Ремонт, решения о недвижимости, темы рода, ответственность перед близкими. Усиление внутренней структуры и порядка.

Скорпион

Ментальная концентрация, мощная коммуникация, переговоры, сделки. Можно убедить кого угодно в чём угодно. Возможность запустить важные проекты через слова и связи.

Стрелец

Финансы требуют порядка. Этот транзит поможет заработать больше, но потребует организации. Хорошее время для инвестиций и увеличения стабильности.

Козерог

Ваш звёздный период силы. Марс в вашем знаке даёт энергию, мотивацию, действие, лидерство. Вы — центр событий, инициатор перемен, человек, который знает, чего хочет.

Реклама

Водолей

Марс активирует подсознание, скрытые темы, подготовительные процессы. Лучшее время для стратегий, завершения старого, очищения пространства. Сила растёт из внутренней тишины.

Рыбы

Сильная социальная энергия. Общение, группы, друзья, коллективы, большие мечты. Может исполниться давно поставленная цель.

Главная рекомендация транзита

Используйте энергию Марса в Козероге, чтобы сделать шаг к тому, что делает вашу жизнь стабильнее, сильнее и зрелее. Это период, когда даже трудные задачи становятся возможными — стоит лишь взять ответственность.