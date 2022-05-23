Марс в Овне 25 мая - 5 июня: что нас ждет в это время

Марс в Овне 25 мая - 5 июня: что нас ждет в это время

25 мая в 02:18 Марс, планета Огня, входит в огненный знак Овна до 5 июля 2022 года 09:04 по киевскому времени. Марс – это энергия физической силы, представляет принципы активности, действия.

В знаке Овна чувствует себя комфортно, т.к. является главным управителем этого знака, поэтому здесь Марс раскрывается полностью. Т.е. планета и знак по своим основным проявлениям имеют общие характеристики, значит, между ними устанавливается обмен однородными, общими энергиями. В результате такой общности Марс проявляет себя полноценно, а знак Овен находится в энергетически гармоничном состоянии, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Марс отражает принцип импульса, направленности вовне. В период транзита по Овну проявления Марса, т.е. действия людей гармоничнее и сильнее. Те, кто имеет лидерские качества и стремится брать инициативу в свои руки, в ближайшие полтора месяца смогут сделать гораздо больше, чем в предыдущий транзит Марса по Рыбам.

При правильном использовании планетарных энергий, можно проявить свою индивидуальность ярче и стать заметнее. При отсутствии физических нагрузок, без активных действий, сброс энергии, накопленного и неизрасходованного потенциала может происходить остро, резко, через агрессию.

Марс – это начало, первый импульс, так же, как и знак Овна. Арес или Марс – Бог войны, идеал храброго воина у древних греков.

Девиз Марса: "Я!", "Я сам!"

Задача Марса – учитывать интересы других.

Миссия – зажигать всех остальных, вовлечь в процесс.

В период транзита Марса по Овну многие люди становятся энергичными, появляется вдохновение, люди быстро приступают к делу. Усиливается энтузиазм, увеличивается эффективность физической и активной умственной работы. Спортсмены в такое время показывают хорошие результаты.

До 4 июня фон создает ретроградный Меркурий, поэтому пока что реализовать свои инициативы не так просто. Возможны авралы, т.е. периоды интенсивного, но кратковременного труда, которые чередуются с частыми перекурами и длительным периодом раскачки.

29 мая точное соединение Марса и Юпитера, аспект ощущается также 28 и 30 мая. Эти дни усиления военных действий, но и получения результатов. Удача на стороне тех, кто защищается, т.е. на стороне украинских воинов. Агрессора на всех уровнях ждет поражение – будь то личный конфликт или война в масштабах государства.

Мировые лидеры, главы государств и правительств, представители международных организаций, объединяют усилия для борьбы с военной агрессией Россию в отношении Украины. Кроме поставок вооружения, дополнительно будут вводиться новые санкции, что заставит российскую армию отходить от оккупированных городов.

С 4 июня начинается очень продуктивный период, все неприятные транзиты заканчиваются. Марс в Овне при поддержке Юпитера в этом же знаке, позволяет вовремя начинать и развивать высокую скорость всех процессов. Активный, думающий человек, вплотную может приблизиться к реализации целей. Появляются новые лидеры общественных мнений, создаются новые сообщества и группы по интересам, предприятия, общественные организации. Планетарные влияния способствуют формированию у людей четких, стабильных убеждений, взглядов и стереотипов поведения.

С 4 июня до 5 июля – идеальный период для открытия бизнеса, налаживания контактов с иностранцами, выезда в другую страну и поиска работы. В этот период одновременно усиливается личное обаяние и сила, поэтому легче вызывать абсолютное доверие окружающих и желание идти за яркой личностью. Практически в любой деятельности появляются новые перспективы, главное в это время проявлять таланты и способности, заявлять о своих интересах.

В период транзита Марса по Овну успех во многом зависит от умения договариваться, общаться, строить социальные взаимоотношения. Это характеристики противоположного знака – Весы. И в конце мая – начало июля 2022 именно об этом люди часто забывают, ведь сейчас по оси Овен – Весы максимальной силой обладает именно Овен. Ведь здесь Марс, управитель этого знака. И Юпитер – планета удачи и везения.

Золотой период для представителей огненных знаков Зодиака – Овна, Льва, Стрельца. Ваше стремление к личным достижениям в этот период будет особенно сильным и вам действительно, удастся воплотить в реальность некоторые свои желания.

Сложно Весам, может казаться, что все и все против них, а действия окружающих направлены в противоположную сторону. Будьте осторожны в любой практической деятельности, чтобы избежать травм. Хорошая семейная обстановка сменяется тревожностью, предыдущие трудности снова появляются в вашей жизни.

Козероги и Раки сталкиваются с препятствиями, окружающие чаще, чем обычно нарушают ваши личные границы. Напряжение может возникнуть при общении с мужчинами - партнерами, друзьями, родными, любимыми или коллегами. Успех ваших усилий наверняка будет сведен к минимуму излишне агрессивными или поспешными действиями. Найдите способ обуздать подобные склонности, станьте решительнее и терпеливее, в этом случае, вы достигнете даже большего, чем ожидали.

Близнецы и Водолеи – "на блюдечке с голубой каемочкой" вряд ли что-то получите, но приложив определенные усилия и проявив настойчивость, многое задуманное с большей долей вероятности реализуется так, как вам хочется. Как известно, без труда, не вытащишь даже рыбку из пруда.

Тельцы, Девы, Скорпионы, Рыбы – все в ваших руках, вам никто не помогает, но никто и не мешает.

Период с 25 мая по 5 июля 2022 действительно благоприятный и очень ресурсный, главное не упустить счастливые шансы и новые возможности. Транзит Марса и Юпитера по Овну оказывает благоприятное влияние, так как дают дополнительную жизненную энергию, открывает новые перспективы. Тем не менее, если в этот период проявлять себя импульсивно, сначала делать, а потом думать, то результат может быть довольно опасным как для самого человека, так и для окружающих. Не забывайте, что эффективность действий во многом зависит от правильного отдыха.

27 и 28 июня гармоничный аспект Марса и ретро Сатурна, и если вы уравновешенный, организованный человек, имеющий четко определенные цели, то вы сможете максимально использовать преимущества этих двух – трех дней. Не упускайте случая намеренно создать ситуации, которые продемонстрируют ваш опыт и зрелость.

В конце июня обстоятельства складываются наилучшим образом, чтобы заложить прочный фундамент для будущего успеха, к которому вы стремитесь. В этот период возникает шанс воспользоваться помощью людей, обладающих властью и влиянием.

Напряженные дни с 1 по 3 июля, в эти дни напряжение двух воинствующих планет – Марса и ретроградного Плутона. Точный аспект – 2 июля. Обострение военного конфликта вполне возможно, но, что бы ни произошло, Украина выстоит и победит, вернет все территории!

5 июля 2022 года 09:04 по киевскому времени Марс перейдет в знак Тельца, где имеет статус изгнания. Поэтому не теряйте ни минуты драгоценного времени и в июне сделайте максимум – куйте свое счастье! Это период засева семян, новых начинаний и расширения своих горизонтов. А плоды от приложенных усилий будете собирать в июле – августе 2022. Юпитер в Овне поддерживает марсианские энергии, открывает дополнительные возможности изменить свою жизнь к лучшему.

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