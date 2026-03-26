Марс в Овне с 9 апреля до 19 мая 2026 года: что нас ждет в это время

Марс в Овне с 9 апреля до 19 мая 2026 года / © Associated Press

9 апреля Марс входит в Овна в 22:36 (gmt+2). Планета действия возвращается в знак своей максимальной силы, и это ощущается буквально на уровне тела: внутренний ритм ускоряется, решения принимаются быстрее, а сомнения уходят на второй план. Всё, что раньше требовало долгих раздумий, теперь движется само — будто кто‑то убрал внутренние тормоза и включил прямой импульс, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В этот период многое складывается быстрее, чем обычно, а понимание собственных намерений становится чище и точнее. Всё вокруг выстраивается в единую линию, и становится проще различать, куда действительно стоит направлять энергию.

Новые обстоятельства помогают увидеть главное: решения приходят уверенно, а направление движения обозначается само, без лишних сомнений и колебаний. События начинают выстраиваться так, что пространство само подстраивается под наши шаги, открывая двери, которые раньше оставались закрытыми. Это время, когда инициатива приносит ощутимый результат, а внутренняя решительность становится главным ресурсом для продвижения вперёд.

Эта динамика усиливается в середине месяца. Уже 15 апреля Меркурий тоже входит в знак Овна, и коммуникации становятся более прямыми, быстрыми и насыщенными. Люди говорят то, что действительно думают, и делают это без долгих подготовок и обходных формулировок. С одной стороны, это помогает быстрее решать вопросы, прояснять ситуации и продвигать свои идеи. С другой — повышает вероятность конфликтов, потому что слова становятся резче, а реакции — быстрее. Важно помнить, что в этот период правда выходит наружу, и скрывать что‑то становится сложнее.

16 апреля Марс образует секстиль с Плутоном, и эта энергия действия начинает менять реальность на более глубоком уровне. То, что раньше казалось неподъёмным или слишком сложным, начинает продвигаться вперёд, словно кто‑то убрал внутренние блоки. Появляется выносливость, концентрация, способность держать курс даже в условиях давления. Это аспект, который помогает не просто действовать, а действовать так, чтобы результат был ощутимым и долгосрочным. В этот период можно продвинуться в задачах, которые долго стояли на месте.

Кульминация этой огненной волны наступает 17 апреля, когда происходит Новолуние в Овне. На фоне соединения Меркурия с Нептуном оно объединяет мечту и действие, вдохновение и волю. Это редкий момент, когда внутренний импульс совпадает с возможностями внешнего мира. Всё, что запускается в этот период, получает мощный старт и развивается быстрее, чем обычно, потому что энергия Новолуния в Овне — это энергия начала, прорыва, первого шага. Это время, когда можно задать направление на весь год вперёд, не оглядываясь на прошлое и не позволяя старым страхам удерживать вас.

А уже 19 апреля Марс соединяется с Сатурном, и энергия Овна приобретает структуру. Импульс становится направленным, собранным, устойчивым. Это соединение помогает удерживать темп, распределять силы и принимать решения, которые работают в долгую. Мы начинаем понимать, как именно реализовать свои желания, какие шаги сделать первыми, а какие — оставить на потом. Это время, когда можно выстроить стратегию, которая приведёт к реальному результату, а не просто к вспышке активности.

20 апреля в Овне соединяются Марс, Меркурий и Сатурн, создавая мощный коридор концентрации. В период с 20 по 22 апреля можно завершить то, что долго откладывалось, пройти через сложный этап, собрать волю в одну точку и сделать шаг, который раньше казался слишком трудным. Это дни, когда энергия не распыляется, а работает точно и прицельно. Всё, что требует решительности, дисциплины и внутреннего стержня, можно реализовать именно сейчас. Это редкое сочетание, которое помогает продвинуться в делах, требующих максимальной собранности.

И всё это продолжается до 19 мая, пока Марс идёт по Овну. Это период прямого действия, когда события разворачиваются стремительно, а инициативы дают результат быстрее, чем ожидалось. Время, когда движение вперёд приносит больше, чем ожидание, а активность становится главным инструментом достижения целей. Это идеальный период для старта проектов, продвижения, переговоров, физической активности и любых процессов, где важна скорость и ясность.

Марс отражает принцип импульса, направленности вовне. В период транзита по Овну люди, обладающие лидерскими качествами, смогут проявить свою индивидуальность ярче и стать заметнее. Их энергия становится заразительной, а способность вести за собой — особенно сильной. Это время, когда можно заявить о себе, показать свои способности, выйти на новый уровень активности. Но важно помнить, что эта энергия требует выхода: если её не направлять в действие, она может проявиться через раздражительность, вспышки гнева или внутреннее напряжение.

А вот при отсутствии физических нагрузок, без активных действий, сброс энергии, накопленного потенциала может происходить остро, резко, через агрессию. Поэтому важно давать телу движение, а уму — задачи. Спорт, прогулки, работа руками, активные проекты — всё это помогает гармонично проживать марсианский импульс. В противном случае энергия будет искать выход через конфликты, споры или внутренний дискомфорт.

Золотой период для представителей огненных знаков Зодиака — Овна, Льва, Стрельца. Ваше стремление к личным достижениям в этот период будет особенно сильным, и вам действительно удастся воплотить в реальность некоторые свои желания. Пространство поддерживает ваши инициативы, а внутренний огонь помогает идти вперёд без колебаний. Это время, когда вы можете стать заметнее, ярче, влиятельнее, а ваши действия — результативнее.

Сложно Весам: может казаться, что все и всё против них, а действия окружающих направлены в противоположную сторону. Марсианская энергия Овна идёт «в лоб» их природной дипломатичности, создавая напряжение в отношениях и ощущение давления. Важно помнить, что это временно, и что любые конфликты в этот период — не про разрушение, а про необходимость обозначить свои границы и свои желания.

Козероги и Раки сталкиваются с препятствиями, потому что марсианский импульс активирует их кардинальные точки. Окружающие чаще, чем обычно, нарушают ваши личные границы, а взаимодействие с мужчинами — партнёрами, друзьями, родными, коллегами — может приносить напряжение. Это время, когда важно сохранять спокойствие, но при этом не отказываться от своих целей. Марс учит вас действовать, даже если обстоятельства не идеальны.

Близнецы и Водолеи — приложив определённые усилия и проявив настойчивость, с большей долей вероятности сможете воплотить всё задуманное в реальность. Марсианская энергия даёт вам скорость, ясность и способность быстро адаптироваться. Это время, когда ваши идеи находят поддержку, а ваши действия — отклик. Главное — не распыляться и держать фокус на главном.

Тельцы, Девы, Скорпионы, Рыбы — всё в ваших руках. Вам никто не помогает, но никто и не мешает. Марс в Овне не даёт вам прямой поддержки, но и не создаёт серьёзных препятствий. Это период, когда вы можете спокойно продвигаться вперёд, опираясь на собственные ресурсы. Ваши результаты будут зависеть от вашей инициативы, а не от внешних обстоятельств.