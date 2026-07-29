Марс в знаке Рака: что изменится с 11 августа по 28 сентября

Марс в Раке 11 августа - 28 сентября 2026 года / © Associated Press

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В астрологической традиции Марс в Раке считается положением падения — планета оказывается в знаке стихии Воды, конфликтную Огню. Это не значит, что энергия слабеет — скорее, она меняет форму выражения. Представьте воина, который привык сражаться открытым мечом на поле боя, но вдруг оказывается в собственном доме, среди семьи, где меч неуместен, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Именно поэтому Марс в Раке — это энергия патриота, защитника, а не завоевателя. Действия становятся более скрытыми, интуитивными, эмоционально окрашенными. Люди действуют исходя из инстинкта самосохранения и заботы о близких.

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Мифологический ключ: Геракл и Рак

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Здесь уместно вспомнить миф, напрямую связанный со знаком Рака — историю о втором подвиге Геракла, битве с Лернейской гидрой. Пока герой сражался с многоголовым чудовищем, богиня Гера, желая помешать ему, наслала гигантского краба, чтобы тот вцепился Гераклу в ногу и отвлёк его. Геракл раздавил краба одним движением, но Гера, оценив его преданность, вознесла краба на небо — так появился зодиакальный знак Рака.

Это очень точная метафора для нынешнего транзита. Марс (Геракл, воин, сила) встречается с духом Рака (крабом — маленьким, но упрямым существом, готовым вцепиться намертво, если чувствует угрозу). Символ краба важен: у него твёрдый панцирь снаружи и мягкое, уязвимое тело внутри. Так же и энергия этого транзита — люди могут казаться закрытыми, колючими, готовыми защищаться при первом же намёке на опасность, но за этой броней часто скрывается ранимость и страх быть отвергнутым или потерять то, что дорого.

Чего ждать от периода с 11 августа до 28 сентября

Вопросы, касающиеся тем дома и семьи выходят на первый план. Конфликты, если они возникнут, будут крутиться вокруг вопросов территории — в буквальном смысле (ремонт, переезд, споры о жилье) и в переносном (личные границы, ощущение «своего» пространства в отношениях).

Эмоциональная мотивация поступков. Люди будут действовать не потому, что «так правильно» или «так выгодно», а потому что «так велит сердце». Логика уступает место чувству.

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Повышенная защитная реакция. Как краб, который сжимает клешни при малейшей угрозе, многие в этот период будут остро реагировать на всё, что воспринимается как посягательство на личное или семейное — вплоть до избыточной обидчивости там, где реальной угрозы не было.

Скрытая, но упорная сила. Марс в Раке редко атакует в лоб. Это энергия долгого, тихого сопротивления — как прилив, который незаметно, но неотвратимо меняет береговую линию. Если кто-то решит «стоять на своём» в этот период, переубедить его будет очень сложно — сопротивление будет упрямым, хоть и не крикливым.

Род и фигура матери. Поскольку и Марс здесь ослаблен, а Рак связан с материнским архетипом, транзит нередко актуализирует темы, связанные с матерью, домом детства, заботой о старших родственниках.

Если первая декада августа с её напряжёнными аспектами Марса в Близнецах и Лилит в Стрельце была похожа на бурю на открытом море, то Марс в Раке — это тот момент, когда корабль наконец заходит в тихую бухту. Внешне кажется, что борьба стихла. Но под водой, у самого дна бухты, течения продолжают работать — тихо, незаметно, но неуклонно меняя рельеф дна.

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Финансы

Марс в Раке смещает финансовое поведение от риска к накоплению. Действовать напролом, вкладываться в агрессивные и рискованные проекты сейчас не время — энергия работает на защиту уже имеющегося, а не на завоевание нового. Многие ощутят усиленное желание создать финансовую подушку безопасности, отложить средства «на чёрный день» или вложиться в дом — ремонт, обустройство, покупки для семьи.

Траты в этот период часто становятся эмоциональными. Решение купить что-то может приниматься не из расчёта, а из желания создать уют или порадовать близких — риск спонтанных, но при этом крупных покупок для дома или семьи возрастает. Финансовые конфликты в паре или семье в этот транзит обычно завязаны не на суммах, а на ощущении безопасности — кто-то может почувствовать угрозу общему благополучию и отреагировать резче, чем ситуация того требует.

Рабочие вопросы, связанные с недвижимостью, семейным бизнесом или работой из дома, получают дополнительный импульс — это благоприятное время вкладывать ресурсы именно в эти сферы.

Взаимоотношения

Это один из самых чувствительных транзитов для личных связей за весь год. Марс в Раке делает эмоции острыми, а реакции — более защитными, чем обычно. Люди острее воспринимают критику, легче обижаются и склонны интерпретировать нейтральные слова партнёра как посягательство на личные границы.

При этом транзит несёт и глубокий положительный потенциал: желание защищать и заботиться о близких усиливается многократно. Действия ради семьи, партнёра, детей приобретают особую эмоциональную наполненность — люди готовы бороться не за себя, а за тех, кого любят. Хорошее время, чтобы показать заботу через поступки — помощь по дому, внимание к бытовым нуждам близкого человека, защита его интересов.

Конфликты, если возникают, редко бывают короткими и открытыми — скорее это тихое, затяжное напряжение, обида, которая копится, а не выплёскивается сразу. Важно проговаривать чувства раньше, чем они перерастут в раздражение или отстранённость, иначе есть риск, что партнёр «закроется в панцире» и станет труднодоступен для разговора.

Одиноким людям транзит может принести знакомства через семейный круг, соседей, домашнюю обстановку — атмосфера уюта сейчас работает как магнит сильнее, чем активный поиск.

Здоровье

Марс в Раке традиционно связывают с обострением тем, касающихся жидкости в организме, лимфатической системы и пищеварения — сам знак Рака управляет грудной клеткой, желудком и в целом процессами, связанными с задержкой и накоплением.

Повышается риск воспалительных процессов и отёков. Марс, отвечающий за жар, воспаление и активность, встречается с водной, удерживающей природой Рака — в результате организм может хуже справляться с выведением жидкости и токсинов, что провоцирует отёчность, задержку воды, воспаления слизистых, обострение хронических воспалительных заболеваний (гастрит, циститы, проблемы с жёлчным пузырём).

Рекомендации на этот период:

Следить за питьевым режимом — ни избыточное, ни недостаточное потребление воды не идёт на пользу балансу жидкости в организме

Избегать избытка соли и тяжёлой пищи, которые усиливают отёчность

Внимательно относиться к пищеварению — стрессовые реакции этого транзита нередко бьют именно по желудку

Не игнорировать сигналы тела — воспаления, которые кажутся незначительными, лучше не запускать, так как энергия Марса склонна обострять то, что уже было ослаблено

Поскольку Марс в Раке толкает людей «проглатывать» обиды и переживания вместо того, чтобы их выражать, психосоматическая нагрузка на организм возрастает. Подавленные эмоции в этот период имеют свойство находить выход через тело — отсюда и повышенная предрасположенность к воспалительным реакциям как физическому отражению невысказанного внутреннего напряжения.

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