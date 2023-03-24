Марс в Раке 25 марта - 20 мая 2023 года: что нас ждет в это время

25 марта в 13:46 воинственный Марс входит в знак Рака до 21 мая 2023. Для планеты это положение падения, т.е. действия и реакции людей в этот период обусловлены эмоциями, настроение переменчиво, а желания и потребности проявляются часто агрессивно. Слабое положение Марса в Раке является фактором, влияющим на динамику боевых действий, но это никак не влияет на результат: ru-агрессор будет разбит, а украинские земли освобождены уже в скором времени.

Переход Марса происходит через два дня после того, как Плутон (вторая воинственная планета), вошел в знак Водолея, где также имеет слабый статус – падение. Транзиты этих планет окажут серьезное влияние на мировую экономику и международные отношения, политическое устройство многих государств. Вопросы власти, больших денег, массовых явлений и процессов будут решаться скрыто, порой намеренно смещая внимание обычных людей на другие темы, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Знак Рака является кардинальным, эти качества также соответствуют характеристикам Марса, поэтому планета будет выражаться более драматично, через пограничные состояния. В ближайшие два месяца, с одной стороны, люди склонны проявлять инициативу, внутренней силы достаточно, но, с другой – в самый ответственный момент появляется страх, и многие отступают, отказываются от своих целей.

Возможности для любых начинаний есть, однако чрезмерная эмоциональность мешает правильно просчитать, продумать план действий, учесть все этапы на пути реализации своих целей.

Представители мужского пола более подвержены негативным влияниям в ближайшие два месяца. А вот женщины становятся сильнее, действуют активнее и смелее, часто берут на себя мужские обязательства. Из-за смены ролей в семейных и любовных отношениях, чаще чем обычно, возникают скандалы, порой с битьем посуды, вплоть до рукоприкладства.

Символически, знак Рака отражает эмоции, чувства, ощущения и интуицию, внутренний мир. Находится пол управлением Луны – это самое быстрое небесное тело, за месяц проходит все знаки Зодиака. По таким же законам будет проявляться и Марс, перемещаясь по знаку Рака. Самый семейный знак Зодиака, связан с родовыми корнями, домом, родиной, генетикой. Под его влиянием находятся сферы, касающиеся внутренней стороны жизни, личных взаимоотношений. Поэтому в период транзита Марса по Раку люди не особенно стремятся к социальным контактам больше сосредоточены на домашних и семейных делах, самостоятельны и активны в этих вопросах. У многих меняются взгляды на жизнь, появляются воспоминания о детстве, родителях, родине, что часто мешает сосредоточиться на профессиональных делах и социальной жизни.

Транзит Марса по знаку Рака хороший период для решения жилищных вопросов, ремонта, переезда, личной жизни, семейных дел. Атмосфера в родительском доме и семье поднимают глубокие бессознательные впечатления раннего детства. Проблемы в это время возникают из-за чрезмерной эмоциональности и неуверенности в себе, но занятия спортом, посильные физические нагрузки, активный отдых, помогают укрепить свой психологический фундамент, гармонизировать внутреннее состояние и обрести надежность в ближайшие два месяца. Хорошее время для планирования беременности, т.к. увеличивается вероятность ее наступления. В целом период подходит для любых дел, о которых не принято говорить во всеуслышание.

Начинается транзит Марса по Раку на гармоничном аспекте с Сатурном в Рыбах, который продержится 1 – 2 недели. Планету сформируют череду обстоятельств, благоприятствующих осуществлению планов. Это время достижения скрытых целей или решения вопросов, с учетом психологических факторов ситуации и особенностей интересующего человека.

Полнолуние 6 апреля может стать критическим для сферы взаимоотношений и даже привести к резкому разрыву связей. В дни полнолуния можно столкнуться с бестактным, импульсивным поведением со стороны, на первый взгляд, спокойных людей. Если это возможно, старайтесь в это время меньше находиться в общественных местах, чтобы избежать неприятных выходок по отношению к себе.

В апреле можно незаметно набрать лишний вес, т.к. это психологически тяжелый месяц. Старайтесь избегать переедания в момент и эмоционального расстройства иначе это будет иметь плохие последствия для организма. В этот период усиливается предрасположенность к стрессам, многие могут не справиться с давлением со стороны и с конкурентными ситуациями. Люди чрезмерно обидчивы, капризны и раздражительны, дети – неуправляемы, домашние животные – агрессивны. Душевная напряженность способствует возникновению и проявлению различных заболеваний.

Работодатели должны воздержаться от высоких требований к своим работникам, т.к. напряженный график может надолго выбить из колеи, значительно снизить уровень жизненной энергии. А неприятности в бизнесе и на службе чреваты скандалами дома, т.к. эмоции сильны и требуют выхода. Мужчины становятся непостоянны, их поведение сильно зависит от эмоционального состояния. Женщинам также очень не просто в этот период, однако их природная женская сила и усилившийся инстинкт самосохранения помогут справиться со многими трудностями. Но все должны понимать, что в апреле – начале мая раздоры в доме и в семье могут привести к непоправимым последствиям, поэтому управление своими эмоциями очень важно для здоровья и благополучия.

20 апреля произойдет солнечное затмение в Овне, который управляется планетой Марс. В этот коридор затмений произойдет кульминация по многих темам, как на внешнем, так и на внутреннем уровне. Для обычных людей, стремящихся к духовной зрелости, начинается эффективный период, поскольку тщательно скрываемые комплексы вдруг проявляются и можно наконец-то их проработать, понять, принять и отпустить.

Задача каждого человека в период транзита Марса по знаку Рака заключается в том, чтобы научиться управлять своей психической энергией и направлять чувства на созидание. В коридор затмений (20 апреля – 5 мая 2023), можно это сделать достаточно быстро. Также, в это время могут проявиться имеющиеся заболевания пищеварительной системы, женских органов, поэтому необходимо с повышенным вниманием отнестись к сигналам своего тела и следить за своим здоровьем.

С 21 апреля по 15 мая период ретроградного Меркурия в Тельце, одновременно совпадая с коридором затмений, что может дать увеличение количества аварий, травм по неосторожности. Чтобы не усугублять ситуацию, старайтесь избегать употребления алкоголя и других средств, меняющих сознание, хотя бы в этот период.

Два сложных месяца (25 марта – 20 мая) для борьбы за самостоятельность, решения профессиональных вопросов. Особенно напряженный период для Овнов, Раков, Весов и Козерогов, ведущих активную социальную жизнь и внешнюю деятельность. Возможны сложности в предпринимательстве, препятствия в развитии бизнеса, ссоры с партнерами. Лучше свести публичность к минимуму, отдохнуть, уединиться, если позволяют обстоятельства и финансы.

Абсолютно всем необходимо быть осторожными при использовании различной техники, на дороге и за рулем, в общественном транспорте. Помните, что апрель – начало мая станут тяжелыми месяцами для брака или любовных отношений, когда все может быть разрушила за один день. Это время взаимных претензий, когда хочется высказать все, что накопилось на долгие годы.

Успейте сделать максимально большое количество дел до коридора затмений, а лучше до полнолуния 6 апреля. Соберитесь, отбросьте все тревоги и сомнения, работайте не покладая рук – это отвлечет от тревожных мыслей и поспособствует накоплению ресурсов, которые понадобятся в апреле – мае 2023.

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