Марс в Рыбах 15 апреля: что нас ждет в это время

Марс в Рыбах 15 апреля: что нас ждет в это время

Рыбы – самый загадочный знак Зодиака, проявления планет в этом знаке имеют оттенок таинственности, духовности, некой жертвенности во имя добра.

Знак Рыбы очень выражен в апреле, здесь находятся четыре планеты (Юпитер, Нептун, Венера и с 15 апреля 06:06 по киевскому времени – Марс). С одной стороны, такое скопление планет в одном знаке может давать склонность к самообманам, одиночеству, но с другой стороны, вторая половина месяца является очень эффективным периодом для творческих личностей, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Если рассматривать возможности, предлагаемые Вселенной в масштабах государства и даже всего мира на вторую половину апреля – первую половину мая, то можно ожидать сглаживания острых конфликтов, снижение воинственности, но при этом, увеличение шпионажа, ложной информации, обманов, активизации скрытых ресурсов.

С 15 апреля до 25 мая 2022, благоприятное время для секретных служб, военной разведки, создания скрытых схем заработка, манипуляций фактами и различными речевыми уловками с целью навязать массам людей определённые убеждения. Возможны призывы к свержению власти и другие провокации, которые дают желаемый результат.

12 апреля произойдет редкое соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах, в прошлый раз такое соединение было в марте 1856 года. Если обратиться к истории, то обнаружим, что год принес много положительных событий. Например, 30 марта 1856 года был подписан Парижский трактат, который формально положил конец Крымской войне.

На мировой карте военных конфликтов не только Украина является горячей точкой. В ближайшие пару месяцев вполне возможно достижение мировых соглашений в разных странах, завершение боевых действий, замораживание вооруженных конфликтов, но ценой большого количества жертв.

Марса в Рыбах активизирует влияние соединения Юпитера и Нептуна в Рыбах на разных уровнях. Знак Рыбы связан с далекими зарубежными странами, с морями и океанами, а также с психологией, медициной, религиями. Во второй половине апреле увеличится количество людей, желающих выехать за границу, сменить страну для проживания, познать культуры и традиции других народов. Размываются границы, люди склонны действовать скрытно, все течет и меняется мягко, тихо.

То, что будет начато в апреле – мае, даст видимый результат в ноябре - декабре 2022 года. Это могут быть изобретения в сфере медицины, прорыв в лечении психологических заболеваний, возникновение новых религий. Многие события будут связаны с водой, начнется развитие инфраструктуры в портах и морского транспорта. Возможны новые пандемии, увеличение скорости таяния ледников и климатические изменения.

Транзит Марса по знаку Рыбы – это период мнимой открытости, т.е. люди намеренно тактично умалчивают или искажают информацию о себе, при этом изучая собеседника. Соединение с управителем этого знака – Нептуном, произойдет 18 мая, на внешнем плане можно будет наблюдать затихание агрессии, а также любой деятельности, в том числе, военных конфликтов. Но на самом деле, действия становятся невидимыми, либо их истинные мотивы тщательно скрываются. Во второй половине мая очень осторожно нужно принимать любые приглашения, соглашаться на тот или иной проект, работу, т.к. уже в июне, могут быть обнаружены подводные камни.

В конце мая вообще может все кардинально поменяться, поэтому транзит Марса по Рыбам, не самое лучшее время для планирования, решительных действия, начала важных работ. Дело будет продвигаться неравномерно – то затихать, то снова активизироваться. По возможности, перенесите все свои важные дела на июнь 2022.

Марс в знаке Рыб благоприятствует волонтерской деятельности, но при этом также увеличится доля мошенников, желающих извлечь выгоду из несчастий других – например, появятся многочисленные фальшивые сборщики пожертвований для нужд церкви, обездоленных людей и т.п. Хорошее время для того, чтобы устраивать благотворительные акции, например, сбор вещей для детских домов или нуждающихся.

Марс – воин, защитник, планета Огня, в водной стихии знака Рыбы не может полноценно проявить свои качества. Юпитер и Нептун являются управителем знака Рыбы, т.е. имеют сильный статус в этом знаке. Юпитер в астрологии называют планетой – благодетелем, Нептун призывает спасать весь мир, порой жертвуя собственными интересами. Транзит Марса по Рыбам с 15 апреля по 24 мая 2022 года максимально включает энергии Юпитера и Нептуна. Люди особенно активно откликаются на призыв помочь другим, любое действие выполняется от души, выкладываясь до конца. Впрочем, с таким же воодушевлением воины идут в бой, игнорируя элементарную самозащиту.

Марс в Рыбах может сделать видимым то, что скрывалось от чужих глаз, как хорошее, так и плохое. Знак Рыбы завершает Зодиак, связан с понятием кармы, с тайнами. У каждого человека есть то, что он не хочет демонстрировать миру. Период соединения Марса с Нептуном (середина мая 2022) - это период раздачи долгов, поэтому если будут происходить негативные события, то причины их в прошлом. Обычно это расплата за прошлые грехи. Но если человек чистый, светлый, то в мае он получит награду от Вселенной за свои добрые дела.

Вторая половина апреля – первая половина мая может запомниться громкими разоблачениями, общественным достоянием могут стать махинации, некоторые скандальные подробности чьей-то жизни. Причем, все происходит случайно, по неосторожности, по странному стечению обстоятельств. Но вскрывается какая-то часть истины, но полностью всю картину можно будет понять в конце мая 2022.

Марс в Рыбах чувствует себя некомфортно, ведь огненная планета в Рыбах, где стихия Воды имеет максимальную силу, теряет свои качества. Тем не менее, Марс, перемещаясь по Рыбам, соединяясь с другими планетами, активизирует как положительные качества знака и планет, так и отрицательные, часто придает событиям роковой характер. Из-за этого часто по воле импульса, под воздействием эмоций, возникают сильные желания, которые противоречат долгосрочным планам.

В период транзита Марса по Рыбам скандалы провоцируются намеренно, дабы скрыть истинное положение вещей. Многие заметят, что обстановка в коллективе стала нездоровой, возникают интриги, непонятные ситуации, в которых вроде никто не виноват, а потери весьма ощутимы. Истинные причины, мотивы и поступки людей непонятны и плохо поддаются анализу. Дела тормозятся, наталкиваются на невидимые препятствия.

Чтобы максимально благоприятно использовать энергии Марса в Рыбах, стоит сосредоточиться на индивидуальной работе, заняться исследованием и развитием своих внутренних способностей. Либо же посвятить себя в ближайшее время бескорыстному служению другим людям, волонтерской деятельности. При правильном использовании планетарных влияний, можно открыть для себя новые возможности, особенно связанные с темой зарубежья, высшего образования, творчества.

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