Марс в Рыбах 2 марта - 9 апреля 2026 года / © Associated Press

2 марта в 16:15 по киевскому времени Марс входит в знак Рыбы до 9 апреля 22:36. В этот период активизируются процессы, которые обычно остаются скрытыми. Люди начинают действовать осторожнее, обходными путями, не раскрывая своих планов до конца. Это время, когда многое происходит негласно: обсуждения, подготовка, сбор информации, проверка границ, анализ слабых мест, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Внешне может казаться, что ничего не меняется, но внутри ситуаций идёт активная работа. Марс в Рыбах запускает тайные механизмы, скрытые договорённости, неофициальные решения. Он помогает увидеть то, что обычно ускользает, и подталкивает к действиям, которые не требуют шума и демонстративности.

Такой транзит усиливает интуитивное понимание происходящего, но одновременно делает процессы менее прозрачными. Поэтому важно учитывать, что часть событий развивается не на поверхности, а в глубине — в разговорах, намёках, полутонах, в том, что не проговаривается вслух.

В дни, когда Марс находится Рыбах, многое решается тихо, но эффективно. Желаемого результата достигает тот, кто выбирает стратегию и правильный момент, а не пытается давить на ситуацию напрямую. Каждому из нас транзит помогает развить умение просчитывать шаги и работать тихо, без лишнего шума.

Марс — планета Огня, но в водном знаке Рыб его энергия становится мягче, менее прямой, но при этом не теряет силы. Просто она выражается через гибкость, обходные пути и умение подстраиваться под ситуацию, скрытые маневры.

В этот период люди чаще действуют не по заранее составленному плану, а по обстоятельствам. Решения принимаются на основе настроения, внутреннего комфорта или общей атмосферы дня. Это не всегда минус: иногда именно такой подход помогает избежать лишних конфликтов и найти более удобный вариант решения.

Однако Марс в Рыбах может создавать ощущение рассеянности. Дел становится много, а концентрация падает. Важно следить за тем, чтобы задачи не накапливались и не превращались в хаос. Лучше заранее распределять нагрузку и не брать на себя больше, чем можно выполнить.

Также возрастает потребность в тишине, отдыхе и смене обстановки. Люди быстрее устают от шума, давления и жёстких требований. В рабочих процессах это проявляется как желание работать в спокойном темпе, без лишнего контроля и спешки.

В отношениях Марс в Рыбах делает людей более чувствительными к настроению партнёра. Реакции становятся мягче, но иногда — они непредсказуемы. Важно говорить прямо, если что‑то беспокоит, иначе недосказанность может привести к недопониманию и возникновению скрытой агрессии.

Этот транзит хорошо подходит для дел, где важны гибкость, наблюдательность, умение подстраиваться под ситуацию и работать с тем, что есть. Но он требует аккуратности в вопросах, где нужна точность, чёткие сроки и структурированный подход.

Когда Марс проходит по Рыбам, он оказывается в знаке, которым управляет Нептун. И в этот же период сам Нептун движется по Овну — знаку Марса. Такое положение создаёт взаимную рецепцию по управлению: планеты как будто «обмениваются территориями» и усиливают влияние друг друга.

Это важный момент, потому что Марс и Нептун начинают работать более согласованно. Марс получает доступ к темам Нептуна — скрытым процессам, тонким сигналам, закулисной активности, а Нептун — к марсианской решительности, импульсу и способности запускать действия. В результате усиливается всё, что происходит неявно: подготовка, наблюдение, анализ, работа «за кулисами».

События могут развиваться не напрямую, а через обходные пути. Решения принимаются не сразу, но, когда момент приходит, действие оказывается точным и своевременным. Это период, когда многое делается тихо, но эффективно, а внешняя картина может выглядеть спокойной, хотя внутри процессов идёт активное движение.

Взаимная рецепция подчёркивает стратегический характер времени: важно не спешить, наблюдать, собирать информацию и выбирать подходящий момент для шагов вперёд. Марс в Рыбах действует мягко, Нептун в Овне — решительно, и вместе они создают редкую комбинацию, когда интуитивные решения приводят к реальным результатам.

Марс в Рыбах — это архетип скрытого действия, наблюдателя, разведчика, человека, который действует не напрямую, а через гибкость, интуицию и умение читать ситуацию. Это не тот воин, который выходит на поле боя с поднятым мечом. Это Марс, работающий в тени. Он собирает информацию, анализирует слабые места, выбирает момент и действует тогда, когда никто не ожидает.

Его сила — в умении оставаться незаметным и скрывать свои истинные намерения до определенного момента. Марс в Рыбах понимает, что иногда тишина эффективнее шума, а наблюдение — полезнее прямого давления. Он не тратит энергию на открытые конфликты, а предпочитает обходные пути, стратегию и точечные решения.

В мифах Рыбы связаны с переходами, спасением, укрытием, уходом от опасности, а также с ситуациями, где нужно действовать тихо и быстро. Марс, попадая в этот знак, принимает эти качества и перестаёт быть прямолинейным. Он становится тем, кто умеет исчезать, менять тактику, подстраиваться под обстоятельства и использовать слабые места противника.

Мифологически Марс в Рыбах связан не с героем, применяющим хитрость, маскировку и способность проникать туда, куда другие не могут. Это образ воина в тумане, где важнее ориентироваться по ощущениям, чем по видимым ориентирам.

При транзите Марса по Рыбам побеждает тот, кто действует там, где никто не ожидает. А успех достигается именно благодаря тому, что никто не видит подготовки.