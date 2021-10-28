Марс в Скорпионе 30 октября-13 декабря: что нас ждет в это время

Марс в Скорпионе 30 октября-13 декабря: что нас ждет в это время

Марс – это движущая сила, толчок, вектор. Планета Огня, мужская, Янская, характеризующая инициативу, активность, действие.

С 30 октября (17:21 по киевскому времени) до 13 декабря Марс движется по знаку Скорпиона, где имеет статус второго управителя (после Плутона). В этот период возрастает тонус, энергия, ощущение собственной силы, рассказывает астролог Марина Скади.

Скорпион – фиксированный знак стихии Воды, стремится найти суть, углубиться в причину. Под его влиянием находится сфера чувств, внутренние эмоции, ощущения. Активизация энергий Скорпиона приводит к проникновению в такие сферы, где возможны экстремальные ситуации, крайние проявления чувств. Это уже совсем не те обычные условия и уютная привычная обстановка предыдущего знака стихии Воды – знака Рака.

Символически Скорпион проявлен как вода, но скрытая вода. Аналогия с подземными реками, трубопроводом, характеризует фиксированность этого водного знака. В управлении Марса знаком Скорпиона, на первый взгляд может сложиться противоречивое соответствие, так как знак Воды и планета Огня имеют совершенно противоположные качества. Но учитывая характеристики Скорпиона, как знака фиксированной воды, содержащей энергию внутри, но в активном состоянии для оформления взаимодействия с внешним миром, становится понятным родство Марс и Скорпиона. Но главным знаком Зодиака, которым управляет Марс, является огненный Овен.

При транзите Марса по знаку Скорпиона усиливаются личные амбиции, соперничество, стремление к власти и влиянию. Люди склонны действовать активно, пытаясь всеми возможными и невозможными способами реализовать свои желания и цели. Результат будет впечатляющий, если использовать обходные пути для их достижения.

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Марс в Скорпионе будет полтора месяца, но самые запоминающиеся, яркие события, произойдут в ноябре. Первый мощный энергетический поток многие люди почувствуют в Новолуние 4 ноября, которое произойдет в знаке Скорпиона.

4 и 5 ноября – это дни кризиса, но в этот период выявляются точки личностного роста. Планетарные влияния ноября способствуют выходу на новый уровень. Но этот путь не может быть легким – он сопровождается глубокими внутренними трансформациями, сильными эмоциями, порой, осознания могут приносить душевные страдания.

В период движения Марса по знаку Скорпиона можно устранить главные препятствия на этом пути, избавиться от внутренних блоков, которые удерживают от перехода к более качественному уровню жизни.

Начиная с 5 ноября, наблюдается интересный астрологический сценарий – Венера входит в знак Козерога и с этого момента стремится сделать гармоничный аспект с Марсом, но этого так и не происходит в ноябре 2021. Многие влюбленные пары в ожидании чуда, романтика витает в воздухе, кажется, что вот-вот произойдет событие, но обстоятельства меняются и не помогают сближению. Марс и Венера не построят точный аспект, поэтому и желаемое событие не происходит. Кто-то перенесет даты бракосочетания, перелетов между странами, переездов. И не стоит торопить события, переживать, что виноваты в чем-то – дождитесь начала марта и Вселенная поможет реализовать самые страстные желания. Однако, не стоит погружаться в мрачные мысли раньше времени, торопить события и упрекать себя или партнера в том, что недостаточно старались. Точный аспект будет вначале марта 2022. То, что было запланировано или ожидалось в ноябре, особенно в вопросе личных взаимоотношений, но по разным причинам не случилось, обязательно получит свое благополучное логическое завершение вначале марта 2022 года.

С 6 по 24 ноября Меркурий движется по Скорпиону, формирует соединение с Марсом, точный аспект – 10 ноября, который приведет к преобразованиям с темами информации, идей, концепций, возможностями коммуникации с окружающей реальностью. Будут меняться стратегии взаимообмена, связи, способы и каналы коммуникации между людьми и миром, возможности для реализации и распространения идей, воплощения планов.

6 ноября Венера и Меркурий в гармоничном аспекте. День для большинства людей пройдет благополучно, даст долгожданные результаты и принесет плоды, конечно, если до этого была проделана определенная работа.

17 ноября оппозиция Марса с ретро Ураном – понижает сдержанность, сложно совладать с собой. С 16 по 18 ноября - травмоопасный период. Даже небольшие конфликты и разногласия могут привести к открытым противостояниям, революционным настроениям. Неуправляемые и импульсивные поступки станут причиной убытков в денежном отношении и для имущества. Более того, с 19 ноября по 4 декабря – коридор затмений, это кульминация событий. Во второй половине ноября активизируются самые противоречивые чувства, происходят изменения в финансовых делах. У каждого по-разному, зависит от особенностей личного гороскопа. На первые планы выходят глубокие процессы. Всегда перед переходом на новые уровни, перед расширением горизонтов и возможностей, проходится проходить через период перерождений, фатальных испытаний, трансформаций и кризисов.

На фоне транзитного Марс в Скорпионе, в коридор затмений может произойти дезориентация в новых условиях, появиться чувство потерянности в новых жизненных реалиях. Поэтому, начните предпринимать необходимые действия с первых дней ноября. Необходимо расчистить пространство от старых форм и выйти за пределы прежних условий стабильности и устойчивости. Пришло время встретиться и освободиться от главных страхов, внутренних ограничений и шаблонов.

До 22 ноября Солнце движется по Скорпиону. Для многих людей это вызов, который необходимо принять. Ноябрь – один из самых сложных и драматических периодов года, это время активных преображений, освобождения от груза накопившихся проблем и решения сложнейших задач. Изменения в финансовых делах, вопросах ресурсов и ценностей, будут выделены событиями этого периода. Неприятные ситуации в отношениях и вызовы в финансовых делах будут стимулом для изменения уже неактуальных программ и стратегий взаимообмена с окружающим миром. Невозможно перейти на новые уровни развития и бытия, не пожертвовав прежней стабильностью. Именно поэтому транзит Марса по Скорпиону – это отличное время, для того, чтобы разрушить причины устойчивых нежелательных жизненных ситуаций, сюжетов, обстоятельств, которые вас не устраивают, но длятся годами.

29 ноября гармоничный аспект Марса с ретро Нептуном может давать лень, но при этом является вдохновляющим, активизирует фантазию и интуицию. Внутренняя жизнь становится более интенсивной в конце ноября. Благодаря принятию интуитивно правильных решений, улучшается ситуация на работе, в финансовых делах.

6 декабря Марс в гармоничном аспекте с Плутоном, воспользуйтесь моментом – можно успешно решить многие финансовые вопросы, получить материальную поддержку, привлечь инвестора или спонсора.

8 декабря Марс в напряжении с Юпитером, может пробуждать тягу к экстриму во всех его проявлениях, к различным экспериментам и опасным приключениям. Не заигрывайтесь с манипуляциями и ощущением вседозволенности. Жизненно важно научиться грамотно распоряжаться совместными ресурсами, а также умение планировать и брать ответственность не только за себя, но и за коллектив.

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