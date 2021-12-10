Марс в Стрельце 13 декабря 2021 – 25 января 2022: что нас ждет в это время

Марс в Стрельце 13 декабря 2021 – 25 января 2022: что нас ждет в это время

13 декабря в 11:53 по киевскому времени Марс – планета Огня, четвертая по удаленности от Солнца, входит в огненный знак Стрельца (до 25 января 2023-го).

Марс характеризует агрессивные инстинкты, представляет принципы активности, действия, проявленной энергии, силы. В знаке Стрельца чувствует себя комфортно, поэтому многие люди становятся энергичными, появляется вдохновение быстро приступать к делу, усиливается энтузиазм, увеличивается эффективность физической и активной умственной работы, рассказывает астролог Марина Скади.

Ингрессия Марса в знак Стрельца многих людей заставит задуматься о давних событиях в каком-то новом ключе. Во второй половине декабря Марс соединяется с Южным Лунным Узлом (Нисходящий Узел) – это пройденный путь, который сейчас становится все более значимым, ощутимым. Пройденный путь – это нечто знакомое, и хотя не всегда приятное, зато более или менее освоенное. Прошлый опыт, связанный с Нисходящим узлом, составляет основу, фундамент для продвижения вперед.

Нисходящий Узел в Стрельце имеет статус экзальтации – сильное, благоприятное положение в знаке, которое может проявляться ярко, заметно и успешно, но не продолжительно. Марс в Стрельце помогает оказаться в нужном месте в нужное время, попасть точно в цель! Но для этого нужно отбросить ненужные мысли, проявить волю, выбрать наиболее важную тему и реализовывать ее. Нельзя заниматься множеством дел одновременно. Нужно учиться не разбрасываться в своих усилиях и прорабатывать проекты до деталей.

Если правильно воспользоваться возможностями этого периода, то вторая половина декабря – первая половина января откроет новые перспективы, а прошлые волнующие темы станут бесценным жизненным опытом - ресурсом, базой будущих успехов.

Перемещаясь по Стрельцу, Марс находится в оппозиции к Северному Лунному Узлу (Восходящему), но ситуация осложнена тем, что по Близнецам движется негативная кармическая точка – Черная Луна, которая искажает видение будущего, а ее влияние препятствует правильному восприятию окружающей действительности и мира в целом. Сейчас важно сконцентрироваться и гнать мрачные мысли, нельзя терять веру в свои силы – не поддавайтесь негативным энергиям Черной Луны!

С 13 декабря 2021 до 18 января 2022 (в этот период Марс и Нисходящий Узел в Стрельце), необходимо задуматься о связях прошлого, настоящего и будущего, т.е. найти причинно-следственную связь происходящего с вами. Воспользуйтесь благоприятными возможностями этого периода, чтобы не упустить счастливые шансы и улучшить качество жизни. Для этого необходимо опираться на лучшие качества Марса и развивать их. Прежде всего это активная жизненная позиция, умение налаживать отношения с окружающими и договариваться, а также стремление к здоровой конкуренции. Важный и необходимый шаг к формированию сильной личности - это уверенность в себе, инициативность. Предыдущее соединение Марса и Нисходящего Узла в Стрельце было в январе 2003 года, поэтому события того далекого времени, обязательно напомнят о себе, в той или иной степени. Также то, что предлагалось тогда и от чего вы отказались, сейчас может стать реальностью. Проанализируйте темы того периода, постарайтесь извлечь уроки – это поможет избежать ошибок в настоящем.

Близнецы – Стрелец (3-й и 9-й знак, мужские) – интеллектуальная, образовательная ось, или ось поездок и учебы. Это ось школьного и высшего образования. Близнецы – работа с информацией, анализ, Стрелец – обобщение, поиск принципов, закономерностей, синтез. Близнецы – факты и практика, Стрелец – мысли и теории. Близнецы – это близкие родственники, а Стрелец – далекая и зарубежная родня.

До 18 января Нисходящий Узел в Стрельце помогает извлечь пользу, оперируя общими понятиями, в это время происходят фундаментальные жизненные преобразования. В это время легче продвигаются абстрактные идеи, решаются вопросы, связанные с зарубежьем и налаживаются контакты с иностранными партнерами. Накопленный таким образом потенциал будет служить своеобразным запасом, к которому можно обратиться в трудные минуты жизни.

В конце 2021 – начале 2022 года многие люди хорошо ориентируются в конкретной обстановке, в сложившихся обстоятельствах. Приходит понимание мироустройства, осознание того, как правильно поступить, начать действовать и получить то, чего не хватает для счастья. В это время вырабатывается свой взгляд на жизнь, своя жизненная философия.

Марс в Стрельце находится под управлением Юпитера (планета-благодетель), который с 29 декабря 2021 до 10 мая 2022 года, будет двигаться по знаку Рыбы, где имеет статус второго управителя. С этого момента ситуация изменится, темы прошлого все также будут актуальны, но уже в другом ракурсе. Легче будет обходить острые углы, но также, в этот период генерируются мощные энергии, обусловленные символическим напряжением по стихиям Вода (Юпитер в Рыбах) и Огонь (Марс в Стрельце). Этот потенциал необходимо реализовывать, тщательно обдумывая и просчитывая каждый свой шаг.

Январь 2022 может стать периодом удачи для многих людей, однако приходится основательно потрудиться перед получением награды. В это время многие люди поймут, что закончены сложные испытания и периоды ограниченных возможностей. В это время внешний фон создает ретроградная Венера, которая призывает обратиться к прошлому опыту, предпочесть давние проверенные связи, вместо новых и незрелых партнеров.

Сложные дни с 8 по 11 января – в это время Марс в оппозиции с Черной Луной и напряжении с Нептуном: очень травмоопасный период, количество ДТП значительно увеличится в эти дни. В это время оценки, желания, действия могут быть бестактными, импульсивными, в достижении поставленной цели, присутствует склонность не считаться с окружением.

Транзит Марса по Стрельцу (13 декабря 2021 – 25 января 2022), принесет благоприятные возможности представителям огненных знаков Зодиака: Стрелец, Овен, Лев. Это время активной деятельности, достижения целей, активизации собственных энергетических запасов. Гармоничный аспект от Марса дает уверенность в себе, крепкий дух, способность проявить себя, свою волю осознанно и конструктивно. Марс и знаки стихии Огня имеют общие характеристики, значит, между ними устанавливается обмен однородными, общими энергиями. В результате такой общности, Стрельцы, Овны, Львы проявляют себя полноценно, находятся в энергетически гармоничном состоянии. Их задача в этот период - зажигать всех остальных, вовлечь в процесс и создавать фундамент для чего-то масштабного и долгосрочного.

У многих Стрельцов начнется новый двухлетний цикл активности, могут подняться вопросы, которые были актуальны два года назад. Но в декабре и январе усиливается вспыльчивость и нетерпеливость, что может помешать планам.

Представители знаков Весы и Водолей, попадают в нужный поток и направляют свою энергию в конструктивное русло. Легче достичь известности, популярности в этот период, найти ответы на сугубо личные вопросы, решить собственные внутренние конфликты. В это время повышается ваша конкурентоспособность, обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы проявить лидерские качества. Если деятельность связана с творчеством, то в ближайшее время она принесет не только славу, но и финансовую выгоду.

Достаточно напряженное время для Близнецов в период транзита Марса по оппозиционному знаку Стрельца. Решение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, столкновением мнений и интересов. Результатом этого транзита могут стать негативные изменения в отношениях с начальством, сотрудниками, партнерами, властями. Следует соблюдать осторожность при работе с различными инструментами, при использовании колюще-режущих предметов, огня и химических веществ.

Девы и Рыбы чаще, чем обычно сталкиваются с препятствиями во второй половине декабря – январе. Период повышенной конфликтности в семье и в личных отношениях, который может привести к необратимым последствиям. Будьте внимательны при общении с детьми, - у них могут остаться неприятные впечатления и появиться психологические блоки от вашей импульсивности. Даже если произошло что-то неприятное, старайтесь не затягивать с "ликвидацией последствий", пока Венера в фазе ретроградного движения (до 31 января 2022).

Тельцы, Раки, Скорпионы, Козероги, у вас прекрасная возможность создать свое будущее таким, как вам хочется, правильно используя энергии небесных тел.

Полезный девиз на время движения Марса по Стрельцу, да и вообще на всю жизнь для представителей всех знаков Зодиака: "Я рождена (или рожден) побеждать!"

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