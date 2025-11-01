Марс в Стрельце с 4 ноября до 15 декабря 2025 года: что нас ждет в это время

Марс в Стрельце с 4 ноября до 15 декабря 2025 года / © Credits

Реклама

4 ноября в 15:01 (gmt+2) Марс покидает водные глубины Скорпиона и входит в знак Стрельца, где пробудет до 15 декабря. Символизирует переход от скрытой, стратегической силы к открытому, прямому действию, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Стрелец — знак философии, дальних дорог, веры, традиций, расширения сознания. И когда планета действия входит в этот знак, мы чувствуем прилив сил и оптимизма чтобы двигаться, учиться, спорить, отстаивать свои взгляды, искать истину.

Архетип Стрельца — Кентавр, наполовину человек, наполовину животное: символ соединения инстинкта и сознания, земли и неба. Когда Марс идет по Стрельцу, он становится Воином Света, который сражается за смысл, за свободу духа.

Реклама

Марс в Стрельце как стрела, выпущенная в небо, он не оглядывается назад — его сила в полете, в вере, в стремлении к расширению. Энергия планеты в этом знаке — порывистая, превращается в огонь вдохновения. Поступки становятся выражением убеждений, а сам путь воспринимается важнее конечной цели.

Если в Скорпионе Марс сражается за власть, то в Стрельце он стремится вырваться за горизонт, к новым мирам, идеям, смыслам. Это время, когда энергия не хочет быть запертой — она зовет в путь. Марс в Стрельце говорит: «Не сиди на месте, расширь границы привычного. Сделай шаг туда, где есть риск, но есть и рост.»

В светлом проявлении Марс в Стрельце — энергия энтузиазма, приключений, вдохновения. Это огонь, который согревает и освещает дорогу другим. Люди чувствуют прилив уверенности, веры в себя, желание двигаться вперед, не боясь испытаний. Он дает способность видеть возможность там, где другие видят преграду, и превращать случай в судьбоносный шанс.

В теневом проявлении, если огонь Марса выходит из равновесия — появляются фанатизм, споры «за правду», избыточная уверенность, рискованное поведение. Дает вспышки идеализма, но и нетерпимости к чужим взглядам. Но важно помнить, что истина не требует войны, она требует честности. В этот период не стоит навязывать свои убеждения — это время проживать их, проверять на прочность, искать в них живое зерно.

Реклама

Марс в Стрельце находится во владениях Юпитера. Это период воинственного энтузиазма, когда битвы перестают быть лишь за территории — они становятся битвами за идеалы, мировоззрение, религию.

Марс в Стрельце — крестоносец, воин веры, философ на поле боя. Он действует из убеждения, что его путь — единственно верный. И потому этот транзит часто сопровождается:

ростом риторики «священной войны» или борьбы «за справедливость»,

усилением пропаганды, идеологических лозунгов,

расширением конфронтаций — не только военных, но и культурных, религиозных, политических.

Марс в Стрельце ускоряет события. Это время наступлений, активных операций, резких шагов. Там, где до этого все «застряло», может начаться движение — часто стремительное и непредсказуемое.

Военные решения окрашиваются верой в идею. Командиры, политические лидеры и общества действуют «из убеждения». Это придает импульс, но также делает ситуацию взрывоопасной.

Реклама

Расширение фронтов. Стрелец связан с темой «дальних рубежей» — поэтому конфликты могут выходить за прежние границы, втягивая новые территории или участников.

Международные союзы. В это время усиливаются альянсы, созданные на основе общих ценностей и идеологий — «мы против них». Многие страны или общества могут встать на путь переосмысления своей миссии — «за что мы боремся?».

Когда Марс проходит по знаку Стрельца, он разжигает огонь живой энергии, который по-разному проявляется в любви и в материальной сфере. Это огонь предпринимателя и исследователя, который видит возможность там, где другие видят риск.

В отношениях

Марс в Стрельце приносит дух приключения. Он зажигает страсть к свободе и совместным открытиям. Это время, когда любовь требует пространства, вдохновения и смысла. Люди становятся более прямыми, честными, иногда даже резкими в чувствах, потому что хотят настоящего — без полутонов.

Реклама

Отношения могут перейти на новый уровень, если пары решатся на общее путешествие, обучение, совместное дело или просто начнут говорить о своих мечтах. Марс разжигает искру в тех связях, где есть общий интерес, вдохновение, общие мечты. Хочется говорить правду, даже если она неудобна.

Этот транзит дает страсть и энтузиазм, но не терпит рутины. Если связь стала тесной клеткой — Марс выведет наружу желание свободы. Любовь становится путем познания, а не обладания. Совместные путешествия, проекты, обмен идеями — все это сближает. Если отношения сковывают, усиливается желание вырваться.

Знакомства возникают на почве общих убеждений, идеалов, интереса к философии, обучению, духовным темам.

В финансах

Марс в Стрельце направляет энергию на расширение горизонтов, поэтому все, что связано с обучением, развитием, публикациями, международными связями и предпринимательством, получает мощный импульс. Это хороший период для инвестиций в знания, обучение, международные проекты, цифровые продукты и все, что связано с развитием и продвижением.

Реклама

Деньги приходят, если есть уверенность в своем пути. Чем сильнее ты веришь в то, что делаешь, тем охотнее мир отвечает возможностями. Здесь нет места мелочности — транзит требует широты взгляда и стратегического мышления. Зарабатывать помогают командировки, обучение, сотрудничество с зарубежьем, работа с онлайн-аудиторией, преподавание, маркетинг.

Опасность — в переоценке своих сил: импульсивные траты, азартные вложения или обещания «потом разберусь» могут стать ловушкой. Марс в Стрельце часто теряет чувство меры.

Лучшее, что можно сделать при этом транзите, — вложиться в образование, расширение кругозора, развитие бренда. Все это даст прибыль чуть позже, но надолго.