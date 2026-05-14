Марс в Тельце с 19 мая до 28 июня 2026 года: что нас ждет в это время

Марс в Тельце с 19 мая до 28 июня 2026 года / © Associated Press

Реклама

19 мая в 01:25 (gmt +3) Марс входит в знак Тельца, и вместе с этим меняется сама форма действия. После стремительного, импульсивного и горячего движения Марса по Овну энергия начинает замедляться, уплотняться и приобретать более устойчивый характер. Если раньше хотелось действовать быстро, резко и немедленно, то теперь на первый план выходит выносливость, терпение и способность двигаться к цели постепенно, но уверенно, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Марс в Тельце действует совсем иначе, чем в огненном Овне в предыдущие 1,5 месяца. Здесь энергия больше не похожа на вспышку или атаку — она напоминает медленное движение земли, которое невозможно остановить. Это сила, которая не торопится, но умеет удерживать направление долгое время.

В астрологии Марс в Тельце считается положением второго изгнания. Марс управляет Овном и связан со скоростью, риском, прямым действием и мгновенной реакцией. Телец же принадлежит Венере — планете комфорта, стабильности, удовольствия и сохранения ресурсов. Из-за этого марсианская энергия здесь чувствует себя непривычно: воину приходится действовать не через напор, а через выдержку и постоянство.

Реклама

Именно поэтому в период Марса в Тельце многие процессы начинают развиваться медленнее. Возникает меньше желания рисковать и больше внимания уделяется безопасности, материальной стабильности и практическому результату. Люди становятся осторожнее в решениях и не готовы тратить силы на то, что не даёт реальной опоры.

Архетипически Марс в Тельце напоминает Воина-Земледельца — фигуру, которая умеет не только завоёвывать, но и сохранять, выращивать, укреплять. Это не рыцарь, бросающийся в бой, а человек, способный строить дом, защищать свою территорию и постепенно создавать прочный фундамент для будущего.

В мифологическом смысле здесь соединяются две противоположные силы — Марс как архетип Воина и Телец как архетип Земли, Плодородия и Материи. Поэтому действия в этот период становятся тесно связаны с темой ресурсов, денег, собственности, физического комфорта и устойчивости.

В сфере отношений Марс в Тельце усиливает чувственность и потребность в надёжности. Люди становятся более привязчивыми, сильнее ценят прикосновения, физическую близость, совместный быт и ощущение постоянства рядом с партнёром. Романтика приобретает более земной характер: хочется не ярких слов, а реальных действий, заботы, внимания и присутствия человека рядом.

Реклама

Этот транзит усиливает желание строить отношения надолго. Многие начинают задумываться о совместной жизни, доме, финансовой стабильности пары и общем будущем. Важными становятся темы доверия, верности и способности партнёра быть опорой.

Но у Марса в Тельце есть и другая сторона. Поскольку энергия здесь движется медленно, эмоции и раздражение тоже накапливаются постепенно. Люди могут дольше терпеть неудобные ситуации, но, если напряжение становится слишком сильным, реакция оказывается очень резкой. Поэтому во время этого транзита важно не копить обиды и не превращать молчание в внутреннее сопротивление.

В деловых отношениях Марс в Тельце помогает выстраивать более устойчивые и долгосрочные связи. Это хороший период для переговоров, связанных с финансами, недвижимостью, покупками, материальными вложениями и развитием бизнеса. Люди меньше интересуются быстрыми результатами и больше думают о надёжности и выгоде на перспективу.

В работе Марс в Тельце даёт способность выдерживать большие нагрузки и двигаться к цели шаг за шагом. Это транзит не рывка, а марафона. Он помогает там, где требуется терпение, дисциплина и постепенное укрепление позиций. Особенно благоприятен этот период для сфер, связанных с финансами, строительством, дизайном, красотой, сельским хозяйством, недвижимостью, гастрономией и любыми проектами, где важны качество и стабильность.

Реклама

В финансовой сфере Марс в Тельце делает тему денег особенно активной. Возникает желание больше зарабатывать, укреплять материальную базу, создавать накопления и искать источники стабильного дохода. Люди становятся внимательнее к своим расходам и чаще задумываются о том, как сохранить и приумножить ресурсы.

Но одновременно возрастает и тяга к удовольствиям: вкусной еде, красивым вещам, комфорту, отдыху и покупкам, которые дают ощущение качества жизни. Поэтому важно сохранять баланс между желанием наслаждаться моментом и необходимостью думать о будущем.

На глубинном уровне Марс в Тельце учит совершенно другому типу силы. Не той, которая побеждает через скорость и давление, а той, которая держится на устойчивости, терпении и способности не сворачивать с выбранного пути.

Этот транзит показывает, что настоящая сила не всегда громкая. Иногда она проявляется в умении спокойно продолжать движение, строить, сохранять и защищать то, что действительно имеет ценность.

Реклама

Транзит Марса по Тельцу особенно благоприятен для знаков стихии Земли, так как его энергия здесь работает максимально устойчиво и продуктивно. Для Тельцов, Дев и Козерогов это один из самых эффективных периодов, когда действия дают ощутимый результат, а усилия легко превращаются в конкретные достижения.

ТЕЛЕЦ

Транзит Марса по вашему знаку усиливает личную силу, выносливость и способность уверенно двигаться к своим целям. Появляется больше энергии для практических дел, финансовых решений и укрепления материальной базы. Это время, когда действия дают устойчивый и ощутимый результат.

ДЕВА

Для Дев этот период помогает системно продвигаться в делах и доводить начатое до конца. Усиливается работоспособность, внимательность к деталям и способность выстраивать чёткие шаги в долгосрочных проектах. Хорошее время для стабилизации рабочих процессов и улучшения результатов.

КОЗЕРОГ

Козероги получают дополнительный импульс для достижения целей и укрепления профессиональных позиций. Повышается решительность, дисциплина и способность действовать последовательно даже в сложных задачах. Это период, когда усилия дают особенно прочный и долгосрочный эффект.

Реклама

Новости партнеров