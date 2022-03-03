Марс в Водолее 6 марта - 15 апреля: что нас ждет в это время

Марс в Водолее 6 марта - 15 апреля: что нас ждет в это время

В это время зрелость и опыт представителей старшего поколения имеет большое значение – Сатурн в Водолее конструктивно направляет энергию Марса.

6 марта 2022 в 08:23 по киевскому времени Марс переходит в знак Водолея до 15 апреля 2022 года. Арес (Марс) – бог войны, несущей разрушения, идеал храброго воина у древних греков. Среди греческих Богов пользовался меньшим уважением. Даже его отец Зевс недолюбливал сына за постоянно затеваемые раздоры и кровожадность. Однако Марс не всегда одерживал победу, он мог уступить на поле боя даже смертному, особенно если последнему помогала Афина – Паллада (мудрость и спокойствие), рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Марс имеет два небольших спутника: Фобос (в переводе с древнегреческого – страх) и Деймос (ужас). Марс - следующая за Землей планета, если считали от Солнца. Управляет Овном (главный управитель) и Скорпионом (второй управитель). Момент перехода Солнца в знак Овна – это Весеннее Равноденствие, наступает 20 и 21 марта (каждый год по-разному), соответствует началу весны.

Марс - мужская планета, активная, относится к стихии Огня. Водолей – знак Стихии Воздуха. Гармоничное взаимодействие по стихиям Огонь — Воздух, способствует осознанным действиям, созданию стратегического плана достижения целей. способность к действию. Огонь согревает Воздух и сообщает ему необходимую энергию. А Воздух, в свою очередь, распространяет Огонь в разные стороны.

Основные функции Марса ориентированы на внешние активные проявления. Эта планета обычно отдает энергию, в астрологии относят к планетам-вредителям, но эта характеристика условна, поскольку во многих ситуациях, именно Марс будет давать наилучшие результаты в работе и борьбе.

Марс в Водолее помогает сконцентрироваться, люди становятся энергичнее, самостоятельнее, появляется напористость и умение отстаивать свои позиции. Водолей – фиксированный знак Зодиака, сдерживает агрессию и импульсивность Марса. Планета активно включается в период с 41 до 56 лет. Полный оборот по своей орбите Марс совершает почти за два года. Это личная планета управляет вторником.

Водолей – знак Человечества, характеризует гуманизм, свободу и независимость, товарищество и дружбу. В период транзита Марса по Водолею, можно ожидать непредсказуемых действий от масс людей – стремятся действовать сообща, ради какого-либо позитивного изменения и светлых идей. Это время коллективной работы, объединения людей, основанные на общности интересов.

Марс имеет отношение к военным темам, поэтому в ближайший месяц будет применяться нестандартный подход к любой конфликтной ситуации. Появятся различные проекты, связанные с улучшением человеческой жизни. Гуманизм Водолея снижает агрессию Марса, сводит к минимуму применение силовых методов в борьбе за свои права и свободы. Все конфликтующие стороны предпочитают более мирные средства, исключающие боль и разрушения.

Неожиданности и внезапное изменение сложившихся обстоятельств, сыграют довольно существенную роль в военном конфликте между странами. Двигаясь по Водолею, Марс в напряжении с управителем знака Водолея - Ураном, заставляет коллективы, большие группы людей, в один момент произвести радикальные перемены и поменять изначально намеченные планы, особенно в ситуации военного конфликта.

Сатурн – второй управитель Водолея, находится в этом же знаке Зодиака. В первой половине апреля 2022 года Марс соединится с Сатурном – помогает сохранить целостность, как отдельной личности, так и в глобальных масштабах. Аспект поможет уравновесить внешнюю ситуацию, сдержать военные действия, сведет к минимуму вероятность появления сложностей из-за непредсказуемых изменений, обусловленных движением Марса по Водолею. Это время коллективной ответственности за вооруженный конфликт. С другой стороны, действия направленные на стабилизацию положения (в коллективе, городе или в целом государстве), дадут желаемый эффект.

Марс в Водолее достаточно миролюбивый, негативные проявления минимальны, снижается склонность к насилию и захватническим действиям. В этот период разум и логика, преобладают над физической силой. Учитывая качество фиксированного Воздуха (Водолей), содержащего энергию в активном состоянии, которая помогает в достижении целей, оформлении договоренностей между конфликтующими сторонами. Но эффективный результат наступит только после того, как люди смогут прочувствовать и понять насколько это будет реально и полезно для масс людей, а не для отдельной личности. Особую значимость приобретают общественные связи и сотрудничество, поддержка от дружественных стран.

В период с 6 марта по 15 апреля, в целом, люди не склонны ругаться и создавать друг другу препятствия. В это время зрелость и опыт представителей старшего поколения имеет большое значение – Сатурн в Водолее конструктивно направляет энергию Марса. Поскольку Уран и Марс в напряжении, то именно влияние Сатурна предотвратит, во многих случаях, конфликты которые являются результатом неуправляемости собственным поведением.

В повседневной жизни, транзит Марса по Водолею приносит умственные перенапряжения и неправильные эмоциональные реакции. Из-за этого возможно возникновение психосоматических осложнений, проявление симптомов хронических заболеваний, также велика вероятность травм по неосторожности. Желание ускорить некоторые процессы, ведут лишь к созданию очередных препятствий.

Марс в Водолее может побудить совершить нечто вам не свойственное. Это обычно вызвано желанием подчеркнуть собственную уникальность или способность к нестандартному подходу. В этот период некоторые поступки могут представлять опасность, если учесть взрывоопасный характер Марса и Урана (его управителя на период движения по Водолею). А последствия могут быть очень нехорошими и долгосрочными (Сатурн в Водолее в соединении с Марсом). Увеличивается вероятность травм (особенно опорно-двигательного аппарата), поэтому будьте внимательны и очень осторожны на дорогах, как за рулем, так и в качестве пешехода.

В марте – первой половине апреля 2022 года произойдет много серьезных жизненных перемен. Может возникнуть желание все бросить и начать сначала. И все может получиться наилучшим образом, если избегать несбалансированности и хаотичности поступков. Также возможно неожиданное разрешение старых проблем, развязка кармических узлов (затянувшихся повторяющихся ситуаций).

Двигаясь по Водолею, Марс провоцирует головные боли и нервное напряжение. Но также этот период характеризуется обильной и стимулирующей энергией, которую нужно направить на осуществление полезных целей и проявление активной социальной позиции. Пассивным людям сложно в это время – планеты генерируют мощные энергии, а если нет ее выхода, то она остается внутри человека в виде уплотнений (опухоли, песок, отложение солей и т.д.). Обстоятельства требуют физических действий и могут принести шанс который вы ждали давно. Период благоприятен для развития физической силы и выносливости, подходит для начала занятий спортом.

Период транзита Марса по Водолею благоприятен для работы, связанной с реконструкцией или переработкой материалов. Методы и действия станут более продуманными и эффективными - пришло время оформить свои идеи.