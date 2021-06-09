Марс во Льве 11 июня-29 июля 2021-го: что нас ждет в это время

Для Марса это положение комфортное — огненная планета в огненной стихии знака Льва.

Марс в знаке Льва наступит 11 июня 16:34 и продлится до 29 июля 23:33 по киевскому времени, рассказывает астролог Марина Скади.

Марс символизирует волю, воплощение внутренних побуждений, решительность, активность, инициативу, действие. В знаке Льва усиливается способность к целенаправленной деятельности. Основные функции Марса ориентированы на внешнее, активное проявление, эта планета отдает энергию.

Знак Льва принадлежит к фиксированному кресту зоны оформления, где максимально и наиболее устойчиво проявляет себя Огонь. Здесь уже виден результат наполнения энергией и оплодотворения в природе. Поспевает урожай, созревают плоды, подрастает потомство. Самое устойчивое тепло в природе в этот период. Красочно описывает символизм фиксированного огня само Солнце — управитель Льва.

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Марс во Льве дает наилучшие возможности для проявления себя, легко удается впечатлить других. Люди, обладающие мощным творческим началом, занимающиеся спортом, работающие в сферах, связанных с кинематографом, в период движения Марса по знаку Льва смогут многого достичь. Это лучший период для того, чтобы творить и созидать.

Успеха достигают общественные деятели, артисты, бизнесмены, деятельность которых связана с индустрией красоты и развлечений.

Особенно благоприятные условия для деятельности у представителей огненных знаков — Льва, Овна, Стрельца. Но не стоит все воспринимать как данность, используйте каждый шанс, избегайте лености. Избегайте игр, не ввязывайтесь в авантюры.

Также хороший период для Близнецов и Весов. Но работать приходится много, по сравнению с представителями знаков Огня, которых удача сама догоняет. Если Близнецы и Весы готовы неустанно работать в период движения Марса по знаку Льва, то смогут добиться целей.

Водолеи в это время часто в состоянии выбора. Вспомните события двухлетней давности — прошлое прохождение Марса по Льву — оппозиционный знак для Водолея. То, что происходило в июле-августе 2019, может напомнить о себе. Если тогда совершили ошибки, сейчас можете их исправить или, по крайней мере, не повторить их снова. Так что, Водолеи, держитесь.

Нейтральный период для Раков, Дев, Козерогов и Рыб. Представители этих знаков Зодиака смогут расслабиться, отдохнуть, заняться тем, что им нравится.

Напряженное время для Тельцов и Скорпионов — будьте внимательны, возможны провокации, нарушение ваших личных границ, вторжения на вашу территорию. Вы сможете получить вознаграждение, если не сойдете с дистанции при первом же препятствии. Конфликты могут возникнуть при общении с мужчинами — приятелями или коллегами.

С 27 июня по 22 июля — в целом благоприятный период, когда желания и действия совпадают. Венера приближается к Марсу, соединение будет 13 июля, но ощущаться будет значительно дольше — до 22 июля. В течение этого периода женские и мужские энергии будут находиться в равновесии. Это отличное время для того, чтобы пересмотреть весь свой опыт в любви, взять все самое ценное, понять ситуации с другой точки зрения. Люди сейчас меньше будут склонны к переменам, больше — к стабильности и порядку. Венера отвечает за женственность и Марс — за мужественность. Встреча этих двух планет приносит нам необычную энергию. Венера — это желание, Марс — это действие, пока обе планеты движутся по знаку Льва, появляется возможность действовать в соответствии со своими желаниями и стремлениями.

Это отличное время для романтики, любви, брака. В личных делах, любовная страсть выходит на первый план, будет главным аргументом начала отношений или гармонизации уже существующих. Одинокие люди, с высокой долей вероятности, встретят своего романтического партнера. Если в отношениях есть место дружбе, совместным проектам, творчеству, общим интересам, то они просуществуют долго и возможно, будут официально оформлены.

С 29 июня по 5 июля — напряженные дни, Марс в оппозиции с ретро-Сатурном 1 июля, а 4 июля — в квадратуре с Ураном. Травмоопасный период — будьте осторожны на дороге. Также возможно обострения хронических заболеваний. Обстоятельства заставят отложить на несколько дней некоторые намеченные ранее дела. Поспешные и не­предсказуемые действия в период с 29 июня по 5 июля, приведут к убыткам, потерям или травмам. Работа техники и оборудования, также будет непредсказуемой.

После 5 июля и до конца месяца - благоприятный период, активность снова идет вверх. Люди становятся более инициативными, стремятся показать себя в действии. Главное, не наделайте глупостей в конце июня-начале июля. Для того чтобы эффективно использовать транзит Марса по знаку Льва, нужно отбросить сомнения и действовать в соответствии с условиями настоящего момента, т.е. быть здесь и сейчас.

Принцип удовольствия имеет первостепенное значение в период активных энергий Льва, и на это люди не жалеют денег. Однако после того как Марс и Венера перейдут в знак Девы, многие будут сожалеть о неразумно потраченных ресурсах.

Период с 11 июня по 29 июля не подходит для кардинальных изменений, новое и необычное, выходящее за рамки реального физического мира, воспринимается с трудом и нежелательно. В это время усиливается энтузиазм, хочется находиться в центре и радовать всех остальных, заряжать жизнелюбием. Обладающие психической силой и энергией, способны влиять на других людей, формировать общественное мнение. Большое значение в это время имеет авторитет и сила, то, что явно видно всем, а не скрытые, непроявленные процессы.

Знак зодиака Лев — фиксированный. Марс во Льве наделяет всех способностью концентрировать внимание на чем-то одном и достигать цели, не распыляясь на мелочи.

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