Марс во Льве с 18 апреля до 17 июня 2025 года / © Credits

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18 апреля в 07:21 (gmt+2) Марс, планета действия и энергии, начнёт своё движение по знаку Льва, что принесёт миру прилив уверенности, амбиций и стремления к самовыражению. Лев, как знак лидерства и творчества, усиливает желание проявить себя, вдохновляет на смелые поступки и привлекает внимание к личным достижениям, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

С 18 по 30 апреля формируется оппозиция Марса и Плутона (точный аспект 26 апреля) – это напряжённый аспект, который принесёт мощную энергию трансформации и конфронтации, создаёт условия для обострения противоречий, борьбы за власть, и масштабных изменений как на личном, так и на мировом уровне. Мир охватит дух завоеваний, триумфа и страсти. Этот транзит символизирует эпоху великих лидеров, ярких героев и эпических противостояний. Но также добавляет глубины и напряжения.

Марс символизирует действие, инициативу и страсть. В знаке Льва он добавляет драматизма, силы и стремления к лидерству. Плутон отвечает за трансформацию, глубину и скрытые процессы. Водолей, где находится Плутон, усиливает коллективные темы, новаторство, неординарность и желание изменений.

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Аспект может спровоцировать столкновение интересов, особенно в сферах власти, отношений или ресурсов. Возможно усиление борьбы за лидерство. Несмотря на напряжение, оппозиция даёт возможность глубоких изменений, особенно там, где давно назрела необходимость трансформации.

Оппозиция Марс – Плутон поднимает на поверхность скрытые вопросы, которые требуют решения. Мощный вызов, но также возможность для значимых шагов вперёд. Это время, когда внутренние и внешние конфликты могут стать катализатором роста. На мировом уровне этот аспект может проявиться в виде реформ, борьбы за свободу или обострения глобальных вопросов.

Марс в Льве – это яркий лидер, воин, стремящийся к победе через личное проявление силы. Плутон в Водолее, напротив, представляет скрытую, но мощную коллективную энергию трансформации, которая ломает старые структуры ради нового будущего. Их противостояние символизирует столкновение личной власти и коллективных изменений. Этот период учит нас не только отстаивать своё место под Солнцем, но и учитывать интересы будущего всего человечества.

В римской мифологии Марс – бог войны, олицетворяющий силу, действие, решимость и смелость. В греческой мифологии он известен как Арес, персонаж противоречивый, часто связанный не только с победами, но и с хаосом. Марс – это архетип воина, человека действия и защитника. Его энергия проявляется в стремлении к победе, силе воли и настойчивости.

Лев, один из самых величественных символов Зодиака, связан с Солнцем, жизнью и светом. В мифологии Лев часто представлен как сильный защитник и лидер. Например, Немеанский Лев из двенадцати подвигов Геракла символизирует непреодолимую силу. В астрологии Лев связан с такими архетипами, как правитель, лидер, творец и вдохновитель. Это знак, который стремится к признанию, самовыражению и внутреннему огню.

Когда Марс движется по знаку Льва, мы видим сочетание воинственной энергии с яркой, огненной силой творчества. Активирует желание вести за собой, проявлять инициативу и быть в центре внимания. Это время, когда люди ощущают сильную тягу к лидерству, особенно в областях, где можно проявить индивидуальность.

Лев добавляет харизму и благородный оттенок действию Марса. Эта комбинация усиливает желание защищать слабых и бороться за справедливость. Дела принимают яркий, эмоциональный характер, будь то в карьере, отношениях или социальной жизни. Марс во Льве мотивирует нас быть замеченными, достигать успеха и получать признание за свои заслуги. Люди могут сосредоточиться на самопрезентации и повышении статуса.

Транзит Марса через знак Льва может вдохновить на масштабные действия в искусствах, политике и общественной жизни. Энергия будет направлена на создание чего-то, что оставит след. Мир почувствует прилив уверенности, а также сильный фокус на личных и коллективных успехах.

В мифологии оппозиция Марса и Плутона напоминает битву:

Геракл и Аид: Геракл (Марс в Льве) – герой, совершающий великие подвиги, а Аид (Плутон) – повелитель подземного мира, чья власть скрыта, но непреклонна. Их столкновение – это борьба за контроль над миром.

Прометей и Зевс: Прометей (символ Водолея и Плутона) даёт людям огонь знаний, бросая вызов богам, а Зевс (Лев, символ власти) стремится наказать его за неподчинение.

Этот аспект несёт ту же суть: борьбу индивидуальной воли и общественных процессов, кризис власти, обострение конфликта между личным и коллективным.

В третьей декаде апреля возможно противостояние лидеров и революционных движений, кризисы в управлении, противостояние авторитаризма и реформ. Усиливается борьба за ресурсы, вспышки финансовых кризисов, возможны резкие изменения в мировой экономике. Социальные процессы, такие как массовые протесты, борьба за справедливость, противостояние между "старыми элитами" и "новыми силами", становятся более яркими.

Транзит Марса по знаку Льва – это период мощного внутреннего напряжения, когда столкновение желаний и обстоятельств может привести к кризису или кардинальным переменам. Испытания силы воли пройдут представители всех знаков Зодиака. Это проявится как столкновение с жесткими внешними обстоятельствами или внутренними демонами.

Энергия Льва может также усиливать эгоцентризм и стремление к драматизму. Конфликтность возрастает, поэтому важно находить баланс между напором и стратегией. Баланс между уверенностью и уважением к другим станет ключом к успешному использованию этого транзита.

По знаку Льва Марс уже перемещался в период с 11 ноября 2024 до 6 января 2025, а 7 декабря планета вошла в фазу ретроградного движения. В такие периоды Вселенная словно зажигает факел, призывая каждого осознать свою силу, найти внутреннего героя и двигаться вперёд.

Этот транзит дает шанс осознать свои истинные стремления и научиться управлять энергией так, чтобы она вела к росту, а не разрушению. Важно помнить о том, что истинная власть – это не демонстрация силы, а умение ею управлять! Этот транзит несёт нам вызовы, но и даёт шанс проявить себя во всей красе, напоминает нам о том, что великие победы случаются там, где сочетаются мужество, интеллект и вдохновение.

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