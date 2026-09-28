Марс во Льве с 28 сентября до 26 ноября 2026: что нас ждет во время выхода воинственной энергии

Планета Марс / © Credits

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Воинственная энергия выходит на открытую, яркую сцену уверенности, гордости и смелого самовыражения. Что нас ждет в это время, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

28 сентября 2026 года в 05:49 (GMT+3) Марс входит в знак Льва, где пробудет до 26 ноября. Это один из самых ярких, зрелищных, поистине театральных транзитов планеты действия за весь год.

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Мифологический ключ: Арес при дворе Гелиоса

Марс — это Арес, бог войны, воплощение чистой, необузданной силы и боевого духа, часто действующий импульсивно и разрушительно. Лев же управляется Солнцем — архетипом царя, творца, того, чьё право властвовать не нуждается в доказательствах, ведь оно исходит от самого источника света. Когда воинственный, порой хаотичный Арес оказывается под покровительством солнечного монарха, его сила обретает лицо, имя, стремление к признанию и, что важно, стремление к достоинству в самом способе борьбы.

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Здесь уместно вспомнить миф о Гераклe, полубоге, чья невероятная сила была прямым даром богов, но подлинную бессмертную славу он обрёл не через саму эту силу, а через то, как эту силу видели, признавали и восхваляли другие люди, — через свершение двенадцати подвигов на глазах у всего эллинского мира. Каждый подвиг Геракла был не просто актом уничтожения чудовища, а зрелищем, историей, легендой, которую пересказывали у костров веками.

Другой важный образ этого транзита — сам лев как царь зверей в бестиарии древних культур. От Немейского льва, побеждённого Гераклом, до львиных тронов фараонов и львиных ворот Микен — этот зверь всегда символизировал не просто физическую мощь, а мощь, облечённую в достоинство власти. Лев рычит, предупреждая соперника, а не нападает исподтишка — в этом принципиальное отличие благородной силы Марса во Льве от коварной, скрытной агрессии, свойственной некоторым другим планетным положениям.

Солнечная колесница как символ воли к движению

Есть смысл вспомнить и другой важный солнечный образ — миф о Фаэтоне, сыне Гелиоса, упросившем отца доверить ему на один день управление солнечной колесницей. Юноша, не совладав с божественными конями, чуть не спалил землю дотла и в итоге погиб, низвергнутый молнией Зевса. Этот миф несёт важное предупреждение, актуальное именно для Марса во Льве, состоящее в том, чтобы учитывать разрушительную силу колоссальной энергии. Раз она досталась в управление, значит требуется не только смелость взяться за поводья, но и осознанность, чтобы удержать курс, не дав гордыне и азарту увлечь себя в разрушительную крайность.

Природа транзита: от защиты к самопровозглашению

Чтобы понять всю глубину этого перехода, важно увидеть контраст с предыдущим положением Марса. В Раке воин действовал скрытно, защищая личное пространство, руководствуясь эмоциями и инстинктом сохранения того, что дорого сердцу, — это была оборонительная, интровертная, почти партизанская стратегия. Во Льве Марс совершает разворот на сто восемьдесят градусов: теперь действие совершается не для того, чтобы что-то уберечь от чужих глаз, а для того, чтобы что-то заявить о себе миру, проявиться, показать свою силу открыто и без утайки.

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Ключевые архетипические темы транзита

Воля к самовыражению. Марс во Льве не терпит анонимности — действия совершаются с чёткой личной подписью, желанием, чтобы усилия были замечены и по достоинству оценены окружающими. Это время смелых, зрелищных поступков, публичных заявлений о своих намерениях, готовности выйти вперёд и взять на себя роль, которая прежде казалась слишком заметной или рискованной.

Творческая агрессия. В отличие от разрушительной, конфликтной энергии Марса в некоторых других знаках, здесь агрессия часто трансформируется в творческую напористость — желание создавать, выступать, лидировать, вдохновлять своим примером. Это энергия художника, выходящего на сцену, а не просто бойца, выходящего на арену.

Гордость как топливо и как ловушка. Главный двигатель этого транзита — острое чувство собственного достоинства и категорическое нежелание мириться с унижением или пренебрежением. Это придаёт колоссальные силы отстаивать себя, свои границы, свою правду, но одновременно создаёт серьёзный риск: уязвлённая гордость Льва способна превратить обычное разногласие в затяжную, изматывающую битву самолюбий, где предметом спора становится уже не суть вопроса, а вопрос «кто главный».

Лидерство через личный пример. Марс во Льве вдохновляет действовать не из тени, а во главе — вести за собой, показывать пример смелости и решительности, которому окружающие захотят следовать добровольно, из искреннего восхищения, а не по принуждению или страху. Это архетип полководца, идущего в первых рядах, а не отсиживающегося в штабе.

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Щедрость силы. Львиная природа предполагает не только эгоцентричное самоутверждение, но и подлинное благородство — по-настоящему сильный защищает слабого, делится своим сиянием, а не пользуется превосходством, чтобы унижать более уязвимых. Это высшая, наиболее зрелая форма проявления энергии данного транзита, доступная тем, кто способен укротить гордыню на пути к величию.

Театральность и зрелищность поступков. Лев — знак, тесно связанный со сценой, искусством, публичным проявлением. Марс здесь склонен придавать даже обыденным действиям оттенок драматизма и торжественности — простая задача может превратиться в настоящее представление, где важен не только результат, но и то, как эффектно он был достигнут.

Для представителей огненной стихии — Овна, Льва и Стрельца — транзит Марса во Льве становится особенно активным и благоприятным периодом. Все три знака принадлежат одной стихии, и энергия этого транзита ощущается ими не как испытание, а как мощный, воодушевляющий союзник, помогающий раскрыть лучшие качества каждого знака.

Овен: удвоенная сила действия

Для Овна, чьим управителем является сам Марс, этот транзит — время особого подъёма. Энергия, которой и без того в избытке у представителей этого знака, здесь получает дополнительное вдохновение и благородство. Овны в этот период способны действовать не просто быстро и решительно, как обычно, а ещё и эффектно, привлекая заслуженное внимание к своим начинаниям. Отличное время для запуска новых проектов, спортивных достижений и смелых личных инициатив, которые получат признание окружающих.

Лев: время личного триумфа

Для самого Льва этот период особенно значим — Марс гостит в его собственном знаке, даря невероятный прилив уверенности, харизмы и творческой энергии. Это время, когда представители Льва могут смело заявлять о своих амбициях, выходить в центр внимания и вести за собой окружающих. Природное лидерство раскрывается в полную силу, а любые начинания подкрепляются искренней верой в себя и свою правоту.

Стрелец: вдохновение и широкий горизонт

Для Стрельца, находящегося с Марсом в гармоничном огненном трине, транзит приносит прилив оптимизма и жажду новых свершений. Энергия действия здесь соединяется с природной любовью Стрельца к расширению горизонтов — путешествиям, обучению, большим целям. Это благоприятное время для смелых начинаний, связанных с личностным ростом, преподаванием, публичными выступлениями и реализацией давних амбициозных планов.

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