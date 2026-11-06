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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Марс, Юпитер и Южный узел во Льве: какие исторические сценарии могут вернуться в ноябре 2026 года

С 12 по 17 ноября на небесной сфере формируется историческая конфигурация — Марс, Юпитер и Нисходящий Лунный узел во Льве, при этом образуют это соединение напряженный аспект к Солнцу в Скорпионе.

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Фото автора: Марина Скади Марина Скади
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Марс, Юпитер и Южный узел во Льве

Марс, Юпитер и Южный узел во Льве / © Credits

Во второй раз такая значимая конфигурация складывается в апреле 2027 года уже после завершения ретроградного движения Марса, и мы увидим, чем закончилось начатое осенью, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Если проводить исторические параллели именно для соединения Марса, Юпитера и Южного (Нисходящего) Лунного Узла в Деве в 1932-1933 годах, то можно выделить несколько характерных тем, которые тогда проявились очень ярко.

Знак Девы связан с управлением хозяйством, трудом, бюрократией, статистикой, медициной, продовольствием, системой контроля и организацией повседневной жизни.

Марс во Льве часто проявляется как борьба за лидерство и право командовать. Юпитер увеличивает масштаб процессов до государственного уровня. Южный узел нередко показывает возвращение старых моделей власти и исторических сценариев.

Соединение Марса, Юпитера и Южного Лунного узла в Деве в 1932 — 1933 годах совпало с одним из наиболее трагических процессов — Голодомор в Украине, показавший, насколько разрушительными могут оказаться ошибки управления ресурсами и попытки решать экономические проблемы исключительно административными методами.

В международной политике 1932-1933 годы стали временем перехода от послевоенной модели к более жёстким формам государственного управления. Именно в этот период произошёл приход к власти Гитлера в Германии в январе 1933 года, что сопровождалось созданием системы тотального административного контроля, опирающейся на порядок, дисциплину, учёт населения и государственную машину.

Если смотреть символически, то конфигурация Марс-Юпитер-Южный узел в Деве чаще всего показывает:

  • мобилизацию ресурсов;

  • перестройку административных механизмов;

  • ужесточение правил;

  • борьбу за продовольствие и экономику;

  • реформы в сфере труда и занятости;

  • использование кризиса как оправдания для расширения контроля государства.

В 1932 — 1933 годах одновременно разворачивались последствия Великой депрессии. Многие страны искали новые модели управления экономикой, а прежние методы уже переставали работать. Это очень соответствует архетипу Южного узла в Деве: возвращение к старым инструментам учёта и контроля, которые сначала кажутся решением, но впоследствии создают новые проблемы.

Особенно любопытна соединение Марса, Юпитера и Нисходящего Узла в знаке Льва в 1729 — 1730 годах, когда также происходила серьёзная перестройка государственных механизмов и борьба различных групп влияния за контроль над административной системой. В обоих циклах можно увидеть кризис старых правил управления, и попытка создать новый порядок через усиление контроля над практической стороной жизни общества.

Если смотреть на период 1729-1730 годов в России, то при символике соединения Марса, Юпитера и Южного узла во Льве прежде всего бросаются в глаза темы власти, престолонаследия, борьбы элит и усиления роли монарха.

После смерти Петра II в январе 1730 года пресеклась мужская линия Романовых. Возник вопрос о передаче верховной власти, что вызвало серьёзную борьбу придворных группировок. Верховный тайный совет попытался ограничить власть приглашённой на престол Анны Иоанновны через знаменитые «Кондиции», но вскоре она отказалась их соблюдать и восстановила самодержавие.

С точки зрения астрологической символики это очень напоминает архетип Льва:

  • борьба за трон и верховную власть;

  • вопрос легитимности правителя;

  • конфликт между коллективным управлением и единоличной властью;

  • возвышение фигуры монарха;

  • перераспределение влияния среди элит;

  • демонстрация силы государства через личную власть правителя.

Соединение Марса, Юпитера и Нисходящего Лунного узла во Льве сопровождалось кризисом престолонаследия в России, борьбой аристократических группировок за контроль над государством и последующим восстановлением сильной единоличной власти. На первый план вышли вопросы легитимности лидера, полномочий правителя и устройства верховной власти.

Марс — импульс, воля, конфликт, оружие и решительные действия. Во Льве он действует открыто, демонстративно и гордо. Юпитер увеличивает всё, к чему прикасается: масштаб, амбиции, риски, а ещё и последствия. Рядом с Марсом он превращает искру в пожар. Нисходящий узел показывает старые долги, привычные сценарии и тупики, которые тянутся из прошлого. Это то, к чему мы возвращаемся по инерции, потому что «всегда так делали».

Лев — знак власти, лидеров, короны и громких заявлений. Солнце управляет знаком Льва, а в Скорпионе — это деньги, ресурсы, тайные договорённости, кризисы и силовые игры. В результате наблюдаем, что конфликт, который тлел, получает топливо и никто из сторон не хочет уступать.

Как это может проявиться

В международной политике. Жёсткие заявления, ультиматумы, демонстрация силы, попытки заставить оппонента вздрогнуть. Это конфигурация сигналов и жестов: «смотрите, на что я способен». Компромиссы в эти дни даются тяжело, потому что никто не хочет выглядеть уступившим. Юпитер раздувает любое событие, поэтому небольшой инцидент способен быстро стать большой новостью.

На работе и в бизнесе. Борьба за влияние, споры о полномочиях, конфликт «кто здесь главный». Риск громких решений, которые потом придётся откатывать. Особенно осторожными стоит быть с общими деньгами, долгами и чужими ресурсами (территория Скорпиона).

В личной жизни. Старые обиды всплывают с новой силой, а гордость мешает первым сделать шаг. Люди со словами «ты всегда» и «ты никогда» повторяют сценарий, который разыгрывали уже десятки раз. Это и есть работа узла: вы снова идёте по знакомой колее.

Здоровье. Давление, перегрузка, воспаления, повышенный риск порезов и травм. Лишнюю энергию лучше отдавать спорту, быстрой ходьбе, уборке.

Сильнее всего конфигурация касается Льва (центр удара), Скорпиона (Солнце под аспектом), а также Тельца и Водолея, которые стоят на той же фиксированной оси. Выигрывает тот, кто сумеет сохранить достоинство и при этом оставить собеседнику дверь для отступления.

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