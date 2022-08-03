Меркурий в Деве 4-25 августа 2022-го: что нас ждет в это время

4 августа в 09:58 планета мышления и коммуникаций – Меркурий – входит в знак Девы, где имеет сразу два сильных статуса – управление и экзальтация.

В этом знаке хорошо проявляется в посреднических делах, а также в любой деятельности, связанной с быстротой реакции, умением формулировать мысли, решать логические задачи. В период транзита Меркурия по знаку стихии Земли - Дева - помогает разобраться в том, как можно улучшить повседневную рутину и сделать жизнь интересной, а работу - полезной, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

До 26 августа основной акцент делается на текущие дела, люди стараются общаться по делу, ищут разумные пути выхода из сложных ситуаций и, в большинстве случаев, находят их. В это время открываются благоприятные возможности для развития интеллектуальной и духовной активности, людям легче понять и осознать происходящее вокруг. Транзит Меркурия по Деве благоприятствует полезным знакомствам, созданию новых социальных связей и реализации своих замыслов.

Планета Меркурий названа в честь римского бога Меркурия (греческое имя - Гермес), посредника между богами и людьми. Одним из знаменитых неотъемлемых атрибутов бога Меркурия являются крылатые сандалии - на них он способен со скоростью мысли перемещаться куда захочет. Бог путешествий и путников, Меркурий также является богом общения, красноречия и торговли, а также ловкости, хитрости, изворотливости. Способен направлять волшебный дар своего красноречия на то, чтобы примирять людей и даже целые народы.

Транзит Меркурия по Деве наделяет ум предусмотрительностью, умением удерживаться на достигнутых результатах, проникать вглубь вещей и проблем. Гармоничный аспект с Ураном и Марсом, усиливает интерес к общению и обмену опытом, помогает устанавливать нужные связи, находить свое место в обществе, извлекать практическую пользу из поступающей информации. Люди начинают хорошо понимать групповые интересы, политику, массовые движения и общественные дела. В ближайшее время успешен будет обмен идеями с группами людей, эффективны коллективные дела, работа в команде или общественной организации.

Дни с 4 по 25 августа подходит для того, чтобы обновить оборудование, технику, аппаратуру, которая является неотъемлемой частью рабочего процесса. Хорошее время для того, чтобы вкладывать деньги во все новое прогрессивное, в знания, заниматься инвестициями в ценные бумаги.

Символически знак Зодиака Дева можно представить как поле колосящейся по ветру пшеницы. В действиях - это сбор урожая, заготовки на зиму, стремление сберечь полученное наиболее оптимальным и практичным способом. В интеллектуальном плане - важность знаний и навыков, системности, мелочей и деталей, умений и профессиональных способностей.

Дева обладает мутабельными, переменчивыми качествами, этот знак подготавливает новый этап. В природе это завершение лета и начало осени, процесс подготовки к холодному времени года. Меркурий в Деве наилучшим образом обеспечивает переходное состояние, которое готовит новый уровень взаимодействия, завершает полное развитие определенного цикла, переводит энергии в другое качество.

Меркурий управляет мыслями, словами и идеями, а также оказывает влияние на отношения с окружающими людьми, в то время как Дева характеризуется разумными действиями, рациональностью, последовательностью и практичностью. Поэтому период с 4 по 25 августа - очень продуктивное время, благоприятное для любой умственной деятельности и передачи информации.

Меркурий выйдет из Девы 26 августа в 04:03, но уже в скором времени вернется в этот знак - с 23 сентября до 11 октября. Находясь в фазе ретроградного движения - с 10 сентября до 3 октября, Меркурий вернет всех к незавершенным делам августа, заставит исправлять ошибки. Поэтому сейчас важно все тщательно планировать и анализировать, чтобы в конце сентября - первой декаде октября избежать ненужной суеты и лишних хлопот.

При вхождении Меркурия в Деву наступает время анализа, подведения итогов и раскладывания своих мыслей по полочкам и трезвого расчета. В этот период снижаются творческие способности, при этом люди склонны здраво рассуждать, принимать правильные решения, а не витать в облаках, принимая иллюзорное за действительное.

Меркурий - планета Воздуха и Земли, знак Дева относится также к земной стихии, а их взаимосвязь в период с 4 по 25 августа 2022-го помогает успешно решать финансовые дела, заниматься бизнесом, предпринимательской деятельностью и получать прибыль. Это время получения практических результатов, вознаграждения за проделанную работу.

В период активных энергий знака Девы любая недобросовестная, небрежная и без знания дела работа, становится видимой, что вызывает значительное количество критики. Чаще чем обычно, нарушители получают общественные порицания, штрафы, административные наказания.

До 12 августа - период растущей Луны, что благоприятствует любым начинаниям, практической деятельности, определению повседневных целей, планированию свой жизни. Хорошее время для того, чтобы открывать свое дело, вкладывать средства в выгодные проекты, проводить важные встречи с партнерами, а также заниматься работой, требующей повышенного внимания и сосредоточенности.

Знак Дева связан с темой медицины в самом широком смысле. Большинство людей задумываются о своем здоровье, профилактике заболеваний, стараются придерживаться правильного режима дня. Меркурий в Деве, как врачам, так и пациентам, проводить вовремя медицинские обследования, назначать эффективное лечение и получать благоприятный исход.

Транзит Меркурия по знаку Девы очень благоприятен для Тельцов, Дев и Козерогов. Усиливаются умственные способности, открываются новые возможности для улучшения своего финансового положения. Время подходит для поиска работа, начала новой профессиональной деятельности, вложения средств в покупку недвижимости, покупки автомобиля и современной техники. Не сворачивайте с намеченного пути, упорно двигайтесь к своей цели, шаг за шагом, преодолевая препятствия и, к концу августа, результаты превзойдут все ожидания. Отличное время для того, чтобы поговорить с партнерами, родными и близкими людьми, обсудить самые важные темы, найти ответы на сложные вопросы и договориться о взаимовыгодном сотрудничестве.

Представители знаков Рак и Скорпион смогут справиться с самыми сложными и каверзными вопросами, получат именно то, что заслужили. Если в прошлом месяце ответственно выполняли свои обязанности, активно проявляли себя в профессиональной сфере, то в ближайшее время у вас появятся дополнительные ресурсы, чтобы значительно улучшить качество своей жизни.

Близнецы, Рыбы Стрельцы столкнутся с противоречивыми мнениями партнеров и коллег. Велик риск потерять источник дохода, если будете слишком категоричны в своих высказываниях. Период Меркурия в Деве благоприятен для индивидуальной работы, т.к. в коллективных делах, практически невозможно достигнуть согласия. Как вы, так и ваши партнеры друг друга раздражаете, создаете взаимные препятствия, различного рода задержки, опоздания.

Овны, Львы, Весы, Водолеи смогут строить свою жизнь в соответствии со своими убеждениями и потребностями. Появляется много новых идей, которые могут быть полезны не только для вас, но и для окружающих. Поэтому старайтесь не афишировать свои планы, целеустремленно и уверенно двигайтесь в нужном направлении, шаг за шагом преодолевая препятствия. Многие проекты, на которые были возложены большие надежды, оправдают ваши усилия и потраченные ресурсы.

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