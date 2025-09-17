Меркурий в Весах с 18 сентября до 6 октября 2025 года: что нас ждет в это время

Меркурий в Весах с 18 сентября до 6 октября 2025 года / © Associated Press

Реклама

18 сентября в 13:06 (gmt+3) Меркурий входит в знак Весы и сразу же образует оппозицию к ретроградному Нептуну в Овне — тонкое и противоречивое астрологическое событие, символизирует погружение разума в туман. Это некий энергетический конфликт между логикой и интуицией, между словом и туманом, между дипломатией и импульсом, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В этой оппозиции скрыт потенциал не только путаницы, но и озарения, если мы перестанем искать абсолютную ясность и позволим себе чувствовать между строк. Меркурий в Весах стремится к гармонии, к честному диалогу, к красоте мысли, и если слушать не только факты, но и интуитивные импульсы Нептуна, то рождается новое качество мышления: образное, тонкое, многослойное.

18 и 19 сентября — уникальные дни, когда логика может обогатиться поэзией, а рациональность — состраданием. Когда слово становится не оружием, а мостом между мирами. Если мы позволим себе быть уязвимыми, открытыми, внимательными к нюансам — то этот аспект может стать инициацией в более глубокий уровень общения, где важны не только аргументы, но и энергетика, с которой они произнесены.

Реклама

Оппозиция Меркурия и Нептуна — это период медленного диалога и чтения между строк. Это возможность услышать то, что обычно ускользает — и в этом шанс превратить этот туман в зеркало, отражающее глубинные смыслы, найти баланс между разумом и душой.

Весы — воздушный знак, управляемый Венерой, характеризует социальные взаимоотношения, выбор, равновесие. Меркурий — планета мышления, речи, коммуникации — в Весах становится дипломатом, стилистом, посредником, миротворцем. Он стремится к гармонии, к взвешенному диалогу, к эстетике слова.

В период транзита Меркурия по Весам люди склонны к поиску компромиссов и справедливости в общении, коммуникация выстраивается мягко, но точно, а красота чувствуется в аргументах.

Весы — знак, управляемый Венерой, и Меркурий здесь говорит ради понимания. Это прекрасный транзит для переговоров, творчества, публичных выступлений, но не вначале транзита. Лучше подождать, пока распадется аспект оппозиции с ретро Нептуном.

Реклама

Нептун — планета иллюзий, мистицизма, растворения границ. В Овне планета становится хаотичным импульсом, стремящимся к освобождению от структуры. В ретроградной фазе Нептун возвращает нас к старым мечтам, заблуждениям, духовным кризисам. А в оппозиции к Меркурию он затуманивает мышление, вызывает недопонимание, искажение слов, провоцирует самообман и идеализацию, делает коммуникацию зыбкой, эмоционально перегруженной.

Это аспект, при котором логика сталкивается с интуицией, но не на равных. Меркурий хочет ясности, а Нептун — растворения. Весы стремятся к балансу, а Овен — к действию. И в этой оппозиции рождается внутренний конфликт между тем, что мы думаем, и тем, что чувствуем, появляется желание уйти от реальности, спрятаться в мечтах.

До момента осеннего равноденствия, который произойдет 22 сентября в 21:20, необходимо проверять информацию дважды, не принимать решений на эмоциях — особенно в отношениях.

С 23 сентября Солнце, перемещаясь по Весам, даст поддержку Меркурию и, соответственно, на внешнем фоне будет больше ясности, а люди станут спокойнее. С этого дня начинается тонкая настройка на гармонию в общении и отношениях.

Реклама

А до 23 сентября мы все проходим непростой и во многом судьбоносный отрезок года — коридор затмений с 7 по 21 сентября. Также это напряженное время, когда оппозиция Меркурия с ретроградным Нептуном создает ощущение тумана, неясности и внутреннего раздвоения. Многие чувствуют усталость, испытывают эмоциональные качели, путаницу в мыслях и событиях. Этот период требует колоссальной выдержки и умения отпускать то, что больше не работает.

Осеннее равноденствие — кардинальная точка года 22 сентября, символизирует мост от хаоса к гармонии. Оппозиция Солнца с ретро Нептуном в этот день, также создает энергетически тяжелый фон. Проходя через этот рубеж, мы словно оставляем за спиной испытания и внутренние противоречия, чтобы выйти к новому уровню осознанности.

И только с 23 сентября ситуация начинает заметно меняться в лучшую сторону. Солнце в Весах вступает в союз с Меркурием, и в пространство возвращается ясность, легкость и стремление к гармонии. Люди становятся более открытыми к взаимодействию, разговоры приобретают больше смысла, а решения — четкие очертания. Начинается период, когда можно вдохнуть свободнее, восстановить равновесие и наладить то, что недавно казалось шатким и неустойчивым.

До 6 октября — время тонкой настройки на гармонию — в общении, в личных и деловых отношениях, в окружающем пространстве и внутри себя. После шторма наступает ясный день, когда многие почувствуют, что испытания позади, и теперь можно строить жизнь более осознанно, в согласии с собой и с миром.

Реклама

Если предыдущие недели могли быть окрашены неясностью, напряжением и внутренними сомнениями, то теперь пространство словно становится прозрачнее. Слова обретают ясность, мысли структурируются, а диалоги становятся более взвешенными. Люди начинают внимательнее слушать друг друга, открывая дорогу настоящему взаимопониманию.

В период транзита Солнца и Меркурия по знаку Весы сама природа подсказывает миру главный урок Весов: искусство баланса. Солнце, перемещаясь по этому знаку с момента осеннего равноденствия, освещая тему отношений, справедливости, партнерства и умения видеть мир глазами другого. А Меркурий гармонизирует процессы на общем информационном и эмоциональном фоне.

Энергия Весов — это архетип весов правосудия, символа равновесия и поиска золотой середины. В мифологии этот знак связан с богиней Фемидой, хранительницей законов и высшей справедливости. Поэтому транзит Солнца здесь обращает внимание не только на личные отношения, но и на общественные процессы, где особенно важны дипломатия, честность и способность находить компромиссы.

Осознанные люди почувствуют, что нельзя больше жить в режиме крайностей: нужно искать баланс между работой и отдыхом, обязанностями и личными желаниями, собой и другими. В это время обостряется эстетическое восприятие, возникает стремление к красоте, порядку и гармонии в окружающем пространстве.

Реклама

Солнце в Весах напоминает: настоящая сила проявляется не в конфликте, а в умении выстраивать диалог. Именно поэтому с 23 сентября и до 6 октября у многих появится желание наладить отношения, сгладить старые противоречия и найти точки соприкосновения даже там, где раньше казалось невозможно.

Это время стоит использовать для общения, укрепления партнерских связей, поиска справедливых решений и работы над внутренней гармонией. Все, что будет построено сейчас на уважении и взаимном доверии, станет прочным фундаментом для будущего.