Меркурий во Льве 11-29 июля 2023: что нас ждет в это время

11 июля в 07:11 Меркурий входит в знак Льва и будет перемещаться по этому знаку до 29 июля 00:31 по киевскому времени.

Это время самовыражения, реализации своих талантов и способностей через общение и социальные связи. Желание открыто демонстрировать свои интеллектуальные способности, проявлять свою индивидуальность, появится у многих людей, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Меркурий – самая близкая к Солнцу планета, поэтому Солнце на него светит и греет в 7 раз сильнее, чем на Землю. Но на ней самые холодные ночи в Солнечной системе. Меркурий движется быстрее других планет, обжигаясь солнечными лучами днем и замерзая ночью. На дневной стороне Меркурия страшно жарко, там вечное пекло. Измерения показывают, что температура там поднимается до 400 градусов выше нуля. Зато на ночной стороне всегда сильный мороз, который, вероятно, доходит до 200 градусов ниже нуля.

Итак, Меркурий – это царство пустынь. Одна его половина - горячая каменная пустыня, другая половина – ледяная пустыня, покрытая замерзшими газами. Поверхность Меркурия по внешнему виду подобна лунной. Когда Меркурий находится достаточно далеко от Солнца, его можно разглядеть, он стоит низко над горизонтом. Меркурий никогда не бывает виден на темном небе. Лучше всего наблюдать его в вечернем небе или перед рассветом осенью. У Меркурия нет естественных спутников. 80% массы Меркурия содержится в его железном ядре.

Меркурий относится к внутренним планетам, так как его орбита лежит внутри орбиты Земли, это самая маленькая планета земной группы. Планета названа в честь древнеримского бога торговли – быстроногого Меркурия, поскольку она движется по небу быстрее других планет. В римской мифологии – сын Юпитера, редкостный хитрец и мастер ораторского искусства. В Зодиаке под его управлением находятся знаки Близнецы и Дева.

Расстояние между Меркурием и Солнцем никогда не превышает 28 градусов. Это самая близкая к Солнцу планета, характеризует образ мыслей и тип мышления. Меркурий отвечает за эрудицию, интеллект, а также определяет наши способности к общению и обучению. Символизирует обмен товарами и информацией, ее анализ и оценку. Также взаимоотношения делового характера, в которых есть только интерес и нет эмоций. Обучение, прежде всего конкретное, практичное, а не духовно-философское.

Сознательная сторона человека выражается через Меркурий, через эту планету мы отчетливее всего видим, какой именно человек, каковы его сознательные намерения, как он говорит и о чем думает, куда направляет свою энергию мышления. Меркурий – планета среднего рода, нейтральная, так как может проявлять себя и в женском качестве, и в мужском. Высшая ипостась Меркурия – планета Уран.

В период транзита Меркурия по знаку Льва можно ожидать яркую игру на публику со стороны публичных личностей, общественных деятелей или высшего руководства страны, города, предприятия. Прекрасный период для того, чтобы обрести популярность, выделиться из толпы и стать заметным.

Быстрый Меркурий в огненном знаке Льва дает возможности для реализации своих замыслов и смелых высказываний. Главное, будьте осторожны в словах – умение говорить правду в глаза иногда может навредить, особенно в период с 17 до 24 июля, когда Меркурий образует напряженные аспекты с Юпитером и Ураном, соединяется с Черной Луной. В эти дни неосторожные действия и слова на публике, могут надолго оставить неприятный шлейф скандалов.

27 июля соединение Меркурия и ретро Венеры во Льве, в этот же день Уран в конфликте с Черной Луной – день авантюр, грандиозных шоу во всех смыслах, искушений и соблазнов. В целом, если вы уверены в себе и способны контролировать свои эмоции, предпринимаете обдуманные шаги, то можно извлечь максимум пользы из этого периода. Но, для незрелых и психологически неустойчивых личностей, подверженных влиянию извне, планетарные энергии могут оказаться слишком тяжелыми и увести не туда. В любом случае, Меркурий во Льве привнесет в жизнь каждого человека шумные мероприятия и яркие события, скучно не будет.

С 23 июля Венера входит в фазу ретроградного движения, происходит сближение с Меркурием во Льве, что благоприятствует возобновлению взаимоотношений, особенно личного характера. Хорошее время для организации встреч с единомышленниками, общения с друзьями и близкими – это поможет зарядиться позитивом и неутомимой энергией. Можно расставить точки над "i" и закрыть темы, которые давно не дают покоя.

Меркурий, находясь в знаке Льва, побуждает к смелым решениям и подталкивает к важным разговорам. Если у вас давно есть желание с кем-то серьезно поговорить, не теряйте времени. Наступает тот самый момент, когда имеет смысл вынести на обсуждение волнующие вас темы. С большой долей вероятности ваши мысли будут услышаны, а ваши советы принесут ощутимую пользу.

Возможно, наконец-то пришло время заняться тем, к чему лежит душа, поэтому, не стоит сдерживать свои творческие порывы в этот период. Однако, будьте готовы к критике, поскольку в ближайшие 1,5 месяца Марс движется по Деве, заставляя людей слишком придирчиво оценивать результаты выполненной работы. Если вас это не смущает – смело действуйте и тогда вы сможете выйти на новый уровень, а недовольные так и останутся на уровне ворчуна. Чтобы ни произошло – сохраняйте спокойствие, мыслите позитивно и оставайтесь в позиции уверенного в себе человека. Выигрывает тот, кто умеет вести себя достойно, тем более в период активных энергий творческого и неугомонного знака Льва.

Если вы жаждете аплодисментов, внимания к собственной персоне, признания со стороны окружающих – ретроградная Венера и Меркурий во Льве помогут вам в этом. Для артистов и всех, чья деятельность связана со сценой, искусством, индустрией красоты – благоприятный период. Также эти транзиты активизируют давние дружеские отношения, связи с бывшими партнерами. Не исключено, что в ближайшие несколько недель вам неожиданно захочется пересмотреть их, определиться, кто же вас воодушевляет, а кто, наоборот тянет вниз. Присущая Льву повышенная требовательность к своему окружению может способствовать разрыву контактов, поскольку между людьми появляется социальная пропасть.

Вторая и третья декады июля наиболее благоприятна для представителей стихии Огня: Овнов, Львов и Стрельцов. Готовьтесь к частым выходам в свет и к повышенному вниманию со стороны других людей. В этот период вы будете полностью погружены в самые радужные мысли. Может быть, и не особо денежные дни впереди, зато интересные. Возникающие обстоятельства связаны с расширением вашего влияния. Рекламная кампания, запущенная в этот период, станет залогом успеха в скором времени.

Водолеи, Тельцы и Скорпионы находятся под напряженными аспектами от Меркурия и Венеры во Льве, что может сказаться на вашем настроении не в лучшую сторону и стать причиной самоедства. Самые большие разочарования связаны с неоправданными надеждами относительно брака или взаимоотношений с другими людьми. Чтобы свести к минимуму возможные неприятности, постарайтесь переосмыслить былые поступки.

В жизни всех представителей знаков Зодиака в период с 11 до 29 июля 2023 начнут появляться люди, которые помогут провести переоценку ценностей и ответить на многие волнующие вопросы. Все что происходит в этот период, не случайно – Меркурий во Льве высвечивает то, на что не хотелось обращать внимание, а надо бы уже давно. А это способствует взрослению, придает сил для решительных шагов навстречу успеху.

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