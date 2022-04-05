Месяц Деревянного Дракона: что нас ждет в это время

5 апреля начинается месяц Деревянного Дракона по китайскому календарю, который продлится до 5 мая

Он захватывает часть зодиакального знака Овна и часть зодиакального знака Тельца, что скажется на происходящих событиях. О том, что ждет нас в это время, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Характеристика Деревянного Дракона

Главное качество Деревянного Дракона – непредсказуемость: даже утром невозможно предсказать, что случится вечером, а о том, чтобы предсказать события на несколько дней вперед, и речь не идет. Главное, не поддаваться эмоциям, которые могут бить через край, а действовать в соответствии с доводами разума: мудрость о том, что сначала нужно семь раз отмерить и только потом "резать", должна стать девизом этого времени. Успех придет к тем, кто умеет лавировать в изменяющихся обстоятельствах, приспосабливаясь к перманентным переменам – упрямство и прямолинейность демонстрировать не время. Велика вероятность большого количества приятных событий, но это не значит, что достичь результатов будет легче легкого – чтобы получить желаемое, придется потрудиться.

Что нам сулит стихия Дерева

Многое в нашей жизни в этот период будет зависеть от стихии, которая характеризует знак Дракона в это время – в нашем случае это Дерево. Она говорит о том, что мечты будут сбываться, а надежды – оправдываться. Все будет складываться легко, без напряжения, как будто бы по мановению волшебной палочки. Даже если что-то не получится с первого раза, не стоит переживать – в конце концов все образуется.

О чем не стоит забывать в компании Деревянного Дракона

Чем бы ни пришлось заниматься в это время, главное – не допускать импровизаций и не надеяться на вдохновение. Любое действие – как профессионального, так и личного свойства – необходимо тщательно готовить, взвесив все возможные за и против и стараясь максимально предусмотреть возможные последствия. Также, работая на результат и выкладываясь на все сто процентов, необходимо помнить об отдыхе: силы нужно не только тратить, но и восстанавливать.

Главное – помнить о здоровье

Астрологи предупреждают о том, что в течение месяца Деревянного Дракона необходимо помнить о своем здоровье. Прежде всего стоит опасаться сильных ветров – они не лучшим образом могут влиять на самочувствие. Если нет возможности избежать пребывания на ветру, нужно надеть на шею шелковый шарф или платок: как ни странно это может прозвучать, но именно такая тонкая – как в прямом, так и переносном смысле – материя является лучшей защитой от стихии ветра.

В месяц Деревянного Дракона также могут напомнить о себе такие органы, как желудок, поджелудочная железа и селезенка. В феврале и марте мало у кого была возможность правильно питаться и выдерживать ровный эмоциональный фон, поэтому велика вероятность того, что связанные с ними заболевания обострятся, особенно если они являются хроническими. Рекомендуется соблюдать диету, хороший результат также даст кратковременное голодание. От кисломолочных и квашеных продуктов в это время вообще нужно отказаться, заменив их сладкими овощами (морковь, тыква и картофель), изделиями из пшеницы и медом.

Желательно также не злоупотреблять алкогольными напитками и сильнодействующими лекарствами, они плохо повлияют на состояние печени и желчного пузыря.

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