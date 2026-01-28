Месяц новых возможностей и перемен: четыре знака Зодиака, которым повезет в феврале 2026 года

Кому повезет в феврале 2026 года / © Credits

Подвижные (мутабельные) знаки проходят февраль мягче, легче и с большим количеством возможностей. Для них месяц становится временем роста, вдохновения, удачных совпадений и благоприятных обстоятельств, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы оказываются в стороне от главных точек напряжения, поэтому могут использовать февраль для продвижения вперёд, укрепления позиций и реализации планов. Пока другие знаки проходят через напряжённые энергетические волны, эти четыре знака могут двигаться вперёд уверенно и спокойно.

Полнолуние 2 февраля и солнечное затмение 17 февраля создают напряжённый фон месяца: эмоции усиливаются, события ускоряются, а привычные процессы могут идти нестандартным путём.

Полнолуние делает людей более импульсивными, а затмение приносит неожиданные развороты. Поэтому испытывать судьбу, рисковать или принимать резкие решения в дни вокруг затмения не стоит — лучше наблюдать, чем вмешиваться.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы чувствуют себя уверенно и легко, но полнолуние во Льве может усилить эмоциональные реакции в общении. Важно не вступать в споры и не принимать близко к сердцу чужие слова. И тогда февраль принесет лёгкость, новые идеи и удачные возможности.

Энергии месяца стимулируют общение, обучение, творческие процессы и расширение контактов. Близнецы чувствуют, что мир открывается навстречу, а нужные люди появляются вовремя.

Затмения и напряжённые аспекты не затрагивают их напрямую, поэтому Близнецы могут смело экспериментировать, пробовать новое, запускать проекты и менять стратегию. Это месяц, когда удача приходит через коммуникации, гибкость и интеллектуальную активность.

Затмение в Водолее приносит новые идеи, возможности обучения, расширение горизонтов. Но в дни вокруг затмения Близнецам лучше не рисковать, не менять резко планы и не совершать импульсивных поездок.

В целом февраль открывает для них новые перспективы, если они сохранят умеренность и гибкость.

ДЕВА

Девы проходят февраль спокойно и продуктивно, но полнолуние во Льве может вскрыть усталость или внутреннее напряжение, которое давно копилось. Важно не брать на себя лишнего и не пытаться контролировать всё вокруг.

Сложные энергии месяца проходят мимо, не создавая лишнего давления. Это позволяет Девам сосредоточиться на работе, здоровье, планировании и практических задачах — и добиться в них отличных результатов.

Период благоприятен для обучения, улучшения навыков, финансовых решений и наведения порядка в жизни. Девы могут спокойно двигаться вперёд, не сталкиваясь с резкими поворотами, которые испытывают представители фиксированного креста. Их рациональность и внимательность становятся источником успеха.

Затмение в Водолее затрагивает бытовые и рабочие процессы, но скорее в виде лёгких корректировок, чем серьёзных потрясений. Девам важно не рисковать здоровьем, не перегружать себя задачами и не делать резких шагов в период затмения.

Если соблюдать умеренность, февраль станет месяцем роста и укрепления позиций.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы проходят февраль с ощущением движения вперёд, но полнолуние во Льве может вызвать эмоциональный подъём, который легко перерастает в импульсивность. Важно не переоценивать свои силы и не бросаться в авантюры.

Представителям этого знака февраль может принести вдохновение, движение и ощущение перспективы. Они чувствуют прилив энергии и желание действовать. Сложные астрологические процессы обходят их стороной, позволяя сосредоточиться на личных целях, путешествиях, обучении и расширении горизонтов.

Стрельцы могут рассчитывать на поддержку окружающих, удачные совпадения и благоприятные обстоятельства. Это время, когда важно использовать возможности, которые появляются сами собой, и не бояться делать шаг вперёд.

Затмение в Водолее активирует сферу общения, поездок и информации. Возможны неожиданные новости или изменения планов, но они не несут угрозы — скорее дают новые направления. Однако в дни затмения Стрельцам лучше избегать риска, дальних поездок и необдуманных решений.

Если сохранять здравый смысл, февраль станет для них месяцем удачи и расширения возможностей.

РЫБЫ

Для Рыб февраль в целом благоприятен, но полнолуние и затмение могут временно усилить эмоциональную чувствительность. Рыбы могут острее реагировать на новости, слова окружающих или внутренние переживания.

Солнце, Венера и другие планеты постепенно переходят в их знак, создавая ощущение поддержки, вдохновения и внутреннего подъёма. Рыбы чувствуют, что события складываются в их пользу, а интуиция становится особенно точной.

Пока другие знаки проходят через турбулентность затмений, Рыбы получают возможность спокойно строить планы, укреплять отношения, развивать творческие проекты и привлекать нужных людей. Это время, когда Вселенная словно подталкивает их к правильным решениям.

Затмение в Водолее активирует скрытые процессы подсознания, поэтому важно не перегружать себя и не делать шагов, которые идут вразрез с интуицией. Рыбам лучше избегать риска, не принимать решения под давлением и не поддаваться чужим эмоциям.

В остальном месяц поддерживает их: новые возможности приходят мягко, а события разворачиваются в их пользу.