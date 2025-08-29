Месяц перемен: три знака Зодиака, которым улыбнется удача в сентябре 2025

Три знака Зодиака, которым улыбнется удача в сентябре 2025 / © Credits

Солнце и Меркурий в Деве образуют поддерживающие аспекты к Солнцу земных знаков Зодиака, помогая выстраивать планы, сосредотачиваться на деталях и воплощать задуманное в реальных действиях. Этот месяц словно напоминает: успех рождается не из вдохновения, а из дисциплины и системности, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Уран вышел из знака Тельца на несколько месяцев, освобождая представителей этого знака от неожиданностей и неудобных изменений. Поэтому сентябрь для Тельцов — наилучший месяц для того, чтобы освоить новые навыки, укрепить позиции и выстроить основу для будущих материальных успехов.

Солнце и Меркурий перемещаются по знаку Девы, образуя гармоничные аспекты к Солнцу Тельцов, Козерогов и соединение с Солнцем самих Дев. Это время, когда структура становится союзником, а внутренний порядок — источником силы.

Тельцы: освобождение и перезагрузка

Тельцы ощутят гармонию между материальным и духовным. Все, что связано с финансами, ценностями и ресурсами, будет развиваться плавно и уверенно. Вы почувствуете поддержку мира, словно сама Вселенная шепчет: «Ты идешь верным путем».

Для Тельцов сентябрь начинается с ощущения освобождения. Уран, который долгое время находился в вашем знаке, временно покинул его, давая передышку от внезапностей, перемен и нестабильности. Это как выдох после долгого марафона — можно остановиться, осмотреться и почувствовать землю под ногами.

Солнце и Меркурий в Деве активируют ваш 5-й дом — сферу творчества, любви, детей и самовыражения. Это время, когда ваш голос звучит увереннее, а желания становятся яснее. Вы можете почувствовать прилив вдохновения, желание создавать, делиться, любить. Особенно благоприятны творческие проекты, романтические инициативы, работа с детьми и искусством.

Меркурий помогает структурировать идеи, а Солнце освещает ваши таланты. Вы чувствуете, что можете быть собой без страха, и это даёт внутреннюю свободу.

Совет месяца: позвольте себе радость. Не все должно быть полезным — иногда достаточно, чтобы это было живым и настоящим, именно так, как задумала Природа. И если вы давно откладывали творческий проект или разговор о чувствах — сейчас самое время.

Девы: в центре событий

Для Дев сентябрь — это ваше время. Вы окажетесь в своей естественной стихии. Ваше умение замечать детали, анализировать и структурировать будет востребовано и вознаграждено. В сентябре для вас особенно важно доверять себе и не бояться брать на себя роль проводника порядка в хаосе.

Солнце и Меркурий в Деве усиливают вашу энергию, ясность, способность видеть суть. Вы чувствуете себя в потоке, где все складывается логично, последовательно и по плану.

Меркурий — ваш управитель — помогает навести порядок в мыслях, документах, отношениях. Это идеальный период для обновления личных целей, пересмотра режима, запуска новых проектов. Вы можете почувствовать, что все, что было разрозненным, наконец-то собирается в единую систему.

Сатурн в Рыбах активирует ваш 7-й дом — сферу партнерства. Это может проявиться как глубокий пересмотр отношений: кто рядом, зачем, на каких условиях. Возможно, вы начнете видеть, где вы жертвовали собой, а где — строили на равных.

Совет месяца: не бойтесь быть честными — с собой и с другими. Ваша сила — в деталях, но не забывайте про сердце. Сентябрь дает шанс объединить разум и душу, чтобы двигаться дальше без лишнего багажа.

Козероги: возвращение контроля

Козероги почувствуют уверенность в том, что долгосрочные планы начинают складываться в четкую картину. Это время стратегических решений, которые укрепят их позиции и позволят строить фундамент светлого будущего.

Для Козерогов сентябрь — это время возвращения контроля и внутренней устойчивости. После месяцев эмоциональных качелей, вы наконец-то чувствуете, что можете выстроить опору. Солнце и Меркурий в Деве активируют ваш 9-й дом — дом смысла, обучения, путешествий и расширения горизонтов.

Это время, когда ваш ум работает особенно ясно, а интуиция подсказывает, куда двигаться. Хорошо начинать обучение, писать, преподавать, планировать поездки или запускать проекты, связанные с философией, культурой, образованием.

Сатурн в Рыбах активирует ваш 3-й дом — сфера общения, братьев и сестер, информации. Возможно, вы пересмотрите взаимоотношения со своим окружением, начнете говорить иначе, или завершите старые диалоги, которые давно требовали ясности.

Совет месяца: не бойтесь расширяться. Вы умеете создавать устойчивые структуры — теперь пришло время создавать основы новой социальной жизни, при этом не забывая об упорядочивании своего внутреннего мира. Сентябрь дает шанс объединить дисциплину и вдохновение, чтобы выйти на новый уровень.

Сентябрь 2025 года — это время земной силы. Для Тельцов, Дев и Козерогов он приносит ясность, устойчивость, внутреннюю опору. Это месяц, когда все идет своим чередом, и именно в этом — магия. Пока другие знаки проходят через напряжение, земные — укрепляются, очищаются и готовятся к новым вершинам.

Сентябрь станет месяцем зрелости, мудрых шагов и ощущения, что корни прочно укоренены в земле, а ветви тянутся к свету.