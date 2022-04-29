Между солнечным затмением и лунным: нас ждет судьбоносное время с 30 апреля по 16 мая

Сейчас внимание астрологов приковано к "коридору затмений", который откроется солнечным затмением 30 апреля.

Он продлится две недели, и об этом времени уже говорят как о колоссальной перезагрузке всего мира. О том, что нас ждет в это время – выходе из зоны комфорта, болезнях и взрывах в России – рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Что такое "коридор затмений"

"Коридором" называют расстояние между двумя затмениями – солнечным и лунным, которые, как правило, "ходят парами" с разницей в две недели. Впрочем, бывают и случаи, когда затмения случаются не два, а три раза подряд, но это исключение из общего правила, поэтому происходит такое крайне редко.

В 2022 году нас ждет два "коридора затмений" – весенний и осенний. Весенний "коридор" начнется с частичного солнечного затмения, которое произойдет 30 апреля в 21 час 27 минут по Гринвичу (в 23 часа 27 минут по киевскому времени), а закончится полным лунным затмением, "назначенным" на 5 часов 14 минут по Гринвичу (7 часов 14 минут по киевскому времени) 16 мая.

К чему нужно быть готовым в "коридоре затмений"

Майское лунной затмение, которое пройдет в знаке Скорпиона, может принести активность в криминальной сфере – особенно в сексуальном плане, эмоциональный дисбаланс. Также велика вероятность попадания в критические ситуации, отравлений и проявлений человеческой подлости. Все вышеперечисленное может иметь место во время "коридора", поскольку влияние затмений – как прошедшего, так и наступающего – точнее, их энергетических потоков, очень сильно в эти две недели. Нежелательны поездки и путешествия, особенно в зоны риска – в нашем случае в места военных действий, если, конечно, вы не являетесь профессиональным военным. Поскольку Телец, в котором пройдет первое затмение, имеет непосредственное отношение к земле – как к небольшим наделам в виде загородных участков, так и к территориям целых государств – вполне возможны изменения собственников и границ. Нежелателен также риск, касающийся финансовых операций – можно будет потерять если не все, то многое.

Время судьбоносных событий

Стоит также помнить о том, что у всех "коридоров затмений" есть общая черта: все события, произошедшие в это время, имеют судьбоносный характер. Подписания договоров, заключение сделок, знакомства, свадьбы, разводы – в "коридоре затмений" все будет иметь продолжение в течение всей последующей жизни. Правда, закончится ли такое знакомство браком и приведет ли свадьба к долгой и счастливой семейной жизни, большой вопрос – это будет зависеть от совместимости партнеров, но кармические отношения длиной в жизнь им обеспечены. Если люди в это время поссорятся и расстанутся, будущее у их отношений не будет – они разойдутся навсегда.

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